A la política le faltan líderes. Que puedan aglutinar voluntades en torno de una idea o de algunos consensos. Esa carencia casi no distingue espacios. En el peronismo, Sergio Massa buscó primerear con una convocatoria para mostrar músculo y posicionarse en la carrera. Unos 500 dirigentes de las principales corrientes (estuvo ausente el sector de Axel Kicillof) aceptaron su invitación a un teatro en San Fernando. Sin oradores de carne y hueso.

A falta de un líder único, los organizadores le pidieron a la inteligencia artificial: “Mostranos a alguien que sepa gobernar”, invocó el conductor del acto. “¿Cómo les va, compañeros?”, saludó desde la pantalla un Juan Domingo Perón de mentira, generado por IA, en adecuado blanco y negro. Lo de que supo gobernar podría ser puesto en duda por más de uno. De lo que nadie puede dudar es de que el que hablaba no era el General, más allá de la supuesta emocionalidad que se haya pretendido despertar, sino el “ventrílocuo” que le puso palabras. ¿Para quién? “A la juventud no se la conquista explicándole lo maravilloso que fue el pasado. Se la conquista demostrando que el futuro puede ser mejor”, le hicieron decir al expresidente, en un recurso un tanto contradictorio. El General murió en 1974.