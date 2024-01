escuchar

Un aula despojada, con paredes cubiertas por mínimas imágenes sobre una pintura deslucida. Bancos precarios que complementan el escenario de decadencia de una escuela que no es cualquier escuela: está en Idlib, Siria. Hace más de cinco años que el país está sumido en una cruenta guerra civil. Aquellos que no han podido huir, han debido adaptarse a una vida en la que reina la destrucción. Por eso, muchas cuevas, tráileres y granjas abandonadas se han convertido en centros educativos en un intento de mantener cierta normalidad. Es el caso de estas niñas que asisten a Step of Hope, un refugio de esperanza para chicas con necesidades especiales, diezmadas por la guerra. Algunas concentradas en sus tareas, otras sonriendo o atentas a lo que pasa en el frente, todas unidas por la tragedia, ojalá al menos conserven la esperanza de que alguna vez conocerán lo que es una vida normal.

