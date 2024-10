Un escudo viral: quién es Pilar Veiga, la artista que creó el estandarte de la marcha por las universidades públicas

No terminé jardín de infantes porque mi mamá no podía llevarme y traerme por su laburo 🥲. Cuando pisé la facultad de Derecho, pude estudiar y trabajar al mismo tiempo y fui muy feliz. Con mi título UBA gané la beca Chevening para estudiar tb afuera. ¿Cómo no marchar? #YoMarcho pic.twitter.com/bWui0J0W3P