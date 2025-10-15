X Congreso de la Lengua: el rey Felipe, presente en la solemne sesión inaugural para “honrar el deseo de Vargas Llosa”

AREQUIPA.– Con un estricto operativo de seguridad por las calles de la zona histórica de Arequipa, debido a la visita a esta ciudad del rey de España y a la concentración en protesta por el delicado momento institucional que atraviesa Perú, el X Congreso Internacional de la lengua española tuvo esta mañana su solemne sesión inaugural.

A sala llena, en el Teatro Municipal, donde tienen lugar las plenarias, con Felipe VI como visitante ilustre en la platea y autoridades del gobierno peruano (no asistió el actual presidente, sí el gobernador y alcalde de Arequipa), el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la secretaria general de la institución impulsora del Congreso, Carmen Noguera, abrieron el acto con un discurso a dos voces. Cerró el acto el rey de España: “Traer el Congreso a Arequipa es honrar el deseo de Vargas Llosa”, resumió.

García Montero, que citó a García Lorca y se manifestó “en defensa de la democracia y en contra de los genocidios”, contó la anécdota que había revelado el día anterior en la presentación del Diccionario Mario Vargas Llosa: “En el Congreso realizado en Córdoba, Argentina, en 2019, Mario me preguntó si podía decir en su intervención que el siguiente Congreso sería en su ciudad natal, Arequipa. Yo le respondí: Si tú lo dices, no hay vuelta atrás. Y así fue”. Finalmente, por una revuelta política en Perú, similar a la actual aunque con mayor violencia, el Congreso no pudo realizarse en Arequipa y se trasladó a Cádiz. “Este Congreso era una deuda”, completó Noguera, que contó que ayer en el relanzamiento de la Casa Museo de Vargas Llosa el Instituto Cervantes recibió parte del legado del Nobel peruano para que quede a perpetuidad en la Caja de las Letras. No trascendió aún qué materiales fueron donados por los herederos del autor de La ciudad y los perros.

El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez comparó la crisis política que atraviesa el mundo con la crisis del lengua Paolo Aguilar - EFE

Tanto los representantes del Instituto Cervantes como los siguientes oradores (el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, el español Javier Cercas y Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española) abordaron los tres ejes temáticos de la edición 2025: mestizaje y multiculturalidad, lenguaje claro e Inteligencia artificial. “No conviene caer en catastrofismo ni ignorar los riesgos de la manipulación”, advirtió el filólogo, viudo de Almudena Grandes.

Vásquez, el segundo orador de la sesión solemne, dijo que la crisis política que atraviesa el mundo es, también, “una crisis del lenguaje”. “Hay fuerzas que intentan romper la relación entre la palabra y la verdad”, aseguró. “Soy novelista y articulista de prensa. No sé me ocurre una tarea más distinta de la otra. Las dos trabajan con el lenguaje pero la literatura se escribe a partir de la duda y el periodismo, desde la verdad”. Y agregó: “Deberían tener como obsesión común restaurar la experiencia de las palabras”. Luego citó al italiano Giuliano Da Empoli y su teoría sobre “los ingenieros del caos” para advertir sobre la falta de regulación del uso de la IA y la consecuente manipulación de la verdad.

Después de la lectura del poema “Casa de cuervos”, de la peruana Blanca Varela, subió al escenario el escritor Osvaldo Chanove, con una intervención de puntuales diez minutos, como respetaron democráticamente todos los oradores.

De todos, el español Javier Cercas resultó el más aplaudido por la audiencia (invitados con estricta invitación personal) y el que despertó risas, dado que acudió al humor como potente recurso de su ponencia. “Los tres asuntos que anuncia el programa son claves. No me atrevería a hablar sobre Inteligencia artificial salvo para decir que se repiten predicciones apocalípticas como con la aparición de nuevas tecnologías’. Citó a Platón, cuando alertó a través de un personaje sobre los peligros de la escritura (”atenta contra la memoria") y “los lamentos y críticas cuando Gutenberg inventó la imprenta”.

Inteligencia y humor en el discurso del español Javier Cercas, aplaudido en la sala llena del Teatro Municipal de Arequipa Paolo Aguilar - EFE

“Como cualquier tecnología, hay que usarla bien. El problema no es la tecnología sino el uso que le damos”. Cercas continuó con su recurso de “qué hubiera dicho si me hubieran invitado a hablar de mestizaje y lenguaje claro” para luego parar la pelota y anunciar: “Ha llegado el momento de decir la verdad y es que vine a reiterar el cliché de que el español es el lenguaje universal que hablan más de 500 millones de personas. Pero que sea un cliché no significa que no sea verdad”. Y siguió: “Los escritores somos rompepelotas, como dicen los argentinos –continuó el integrante de la Real Academia Española–. Y espero que los Ministros de Cultura aquí presentes (en referencia al de Perú y al de España) no se molesten, pero sabemos que son ministerios secundarios, por no decir ornamentales. Es cierto que existen instituciones como la RAE y el Cervantes que cuidan la lengua, pero imaginen cómo sería si hubiera instituciones así apoyadas por los Estados en todos lados para difundir nuestra lengua. ¿Está dispuesto el poder político a apoyar nuestra cultura, nuestro arte, nuestra música? Más allá del cliché sobre el español, vine a plantear esta auténtica pregunta”. Mientras se anunciaba al siguiente orador, Muñoz Machado, continuaban los aplausos desde la platea para Cercas.

A su turno, el director de la RAE repasó las tres unidades temáticas del Congreso y se detuvo, especialmente, en el mestizaje después de resaltar que la IA fue el tema más debatido en las mesas del primer día del Congreso.

Felipe VI dio un mensaje de concordia y reivindicó la lengua como una herramienta "para buscar la paz y el consenso" y para "potenciar la voz de las naciones hispanohablantes" en un panorama global "incierto" Paolo Aguilar - EFE

En la media última hora subieron al escenario representantes de distintas instituciones y academias de Perú y luego, para el cierre, llegaron las palabras del rey de España. Primero le agradeció al alcalde de Arequipa la entrega de las llaves de la ciudad y luego contó que ayer, apenas aterrizó en “la ciudad blanca”, fue a conocer la casa museo de Vargas Llosa. “A pesar de ser un ciudadano del mundo, nunca dejó de considerarse arequipeño”, dijo sobre el Nobel. “La lengua es para los hispanohablantes lo que fue Arequipa para Vargas Llosa: su casa”.

El cierre formal fue con una breve participación de un coro universitario peruano. Vestidos con trajes típicos, entonaron un ritmo tradicional. Luego, con la calle abarrotada de policías, empezó la caminata de académicos e invitados especiales hacia el Monasterio de Santa Catalina, donde tendrá lugar el almuerzo oficial con el rey, del que LA NACION participara de forma exclusiva. Por las calles del centro histórico se veían locales comerciales cerrados a causa del paro nacional. A las 16, hora local, empezará la sesión en homenaje a Vargas Llosa.