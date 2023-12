escuchar

Por sus dichos en el programa de streaming Tres estrellas, el escritor, guionista, productor e “ídolo” de la autogestión cultural Hernán Casciari (Mercedes, 1971) se convirtió hoy en trending topic. “Yo no creo en la literatura -había dicho Casciari el martes-. Ni mucho menos que se lea”. “¡Ese es el título, gente!”, interrumpió su entrevistador, Pedro Rosemblat. El programa completo se puede ver en el canal de YouTube Gelatina.

“La literatura era una cosa de épocas donde no teníamos pestañitas que minimizar ni tantos dispositivos -reflexionó el escritor y editor de Orsai-. La literatura era algo para un señor que venía a las siete de la tarde y tenía el tiempo suficiente de sentarse en un sofá con un libro de 550 páginas cuyas primeras veinticinco eran la descripción del personaje, facial. Era buenísimo cuando no había otra cosa y ya está. La literatura no sé qué es ni tampoco me importa”.

A continuación, se refirió a la promoción de la lectura en la infancia. “Hay mucha gente haciendo fuerza para que los chicos lean; mi hija tiene seis años y obvio que no va a leer. Decirle a un chico de siete, ocho años, que tiene que estar tres o cuatro horas mirando para abajo con todos su sentidos en una sola cosa que es un papel con tinta donde un tipo quiere explicarle cómo es la cara de un personaje, pobrecito, cómo le vas a hacer eso a un chico”, sostuvo.

En la misma emisión, contó que este año había escrito un cuento por semana, que luego leyó en un programa de radio. Esos cuentos serán publicados el próximo 15 con el título de Cuentos contra reloj. En referencia a su proyecto de película animada con el Dibu Martínez y Liniers, reveló que al principio los representantes del arquero de la selección nacional querían que escribiera una biografía del Dibu. “Nosotros en Orsai no hacemos libros de oportunidad -dijo Casciari-. A los que vienen con esos proyectos les digo que vayan a Planeta o a otras editoriales que son expertos en hacer esos libros”.

En X, la red social donde la polémica no se toma descanso, le llovieron críticas de escritores, editores, periodistas, profesores y lectores. “No sé qué es peor, si el entrevistado o el entrevistador que lo festeja”, posteó el escritor Sebastián Robles. “Lo dice para hacerse el copado y el moderno, los expertos dicen que hoy se lee muchísimo, y también se consume mucho audiovisual”, comentó la escritora Sol Montero. El editor Maximiliano Papandrea, de Sigilo, posteó: “A Casciari nunca le interesó la literatura, solo contar chistes. Eso siempre fue evidente. Qué bueno que lo haga explícito ahora”.

“Niños, lean, no escuchen a Casciari. En los libros hay vida. Y es maravillosa”, sostuvo la periodista Adriana Lorusso. “Depresión el discurso de Casciari. Es el midcult de Dwight Macdonald pero peor. El mito de la ‘cultura difícil’ lo inventa la gente que quiere ponerte un durlock en el horizonte de la cabeza”, escribió el periodista Federico Fahsbender. “Igual lo de Casciari es algo muy de ahora. Jugarla de edgy, no importa el precio del enunciado, incluso pegándole a la disciplina que te dio de comer. Lo hace desde René de Calle 13 hasta los influencers que lloran no ser más consumidos. Gente con plata y cool? La peor siempre”, concluyó el escritor y profesor Roberto Chuit Roganovich.

“Casciari escribe como piensa”, opinó la escritora Marina Yuszczuk. Algunos, como el escritor G. Guerber, defendieron con ironía al autor de Más respeto que soy tu madre. “Bueno, muchaches, aflojen un poco con Casciari el impresentable: leer un libro tampoco es una gran virtud”.

Consultado por LA NACION, Casciari, en ronda de prensa por el estreno de la película mundialista Muchachos, la película de la gente, en la que participó como productor asociado y guionista (la película no está basada en ningún cuento suyo, quiso aclarar), dijo que ese punto de vista sobre la literatura y la lectura ya lo había expresado en otras ocasiones. “Confirmado: es lo que digo siempre”, respondió.

Para avivar el debate en X, reposteó una publicación (donde se lo injuriaba) con el mensaje “Vuelvo a creer en la literatura”. En otro, aprovechó la “involuntaria tendencia” al informar que sus libros se pueden leer y descargar en forma gratuita en la página web de Orsai. “Se está vendiendo un montón en la tienda Orsai con la polémica -dijo a este diario-. Es conveniente ratificar hasta fin de año”. Se sabe que, sin importar el costo, el efecto Streisand nunca falla.

