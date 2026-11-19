Aquel 17 de noviembre de 1995, mientras pensaba en tácticas y estrategias a cargo nada menos que de la conducción del equipo nacional que buscaba clasificarse para el Mundial de Francia 1998, Daniel Passarella recibió el golpe más devastador de su vida: la muerte de Sebastián, su hijo mayor, de apenas 18 años.

Passarella junto a su esposa, quien sostiene a Sebastián; a su lado, Lucas, su hijo menor

La tragedia ocurrió en Béccar, partido de San Isidro, en un cruce ferroviario de avenida Centenario y Brasil conocido como “Las cuatro barreras”. Aquella mañana, Sebastián conducía una Suzuki Vitara Sidekick y viajaba acompañado por un amigo. Cuando intentó atravesar las vías del ferrocarril Mitre, una formación lo embistió violentamente. El impacto destruyó la camioneta y terminó con la vida del joven, que no logró sobrevivir a las gravísimas heridas.

Sebastián Passarella, el hijo del Káiser

El episodio conmocionó al país entero. Detrás de la notoriedad de su apellido había una familia en medio de un dolor inexplicable. Sebastián era más que querido por sus parientes y amigos. Había terminado el colegio secundario con el título de perito mercantil y sus padres le regalaron la camioneta con la que se trasladaba. Era un joven aficionado al fútbol, una pasión que compartía con su padre, y estaba en una etapa de su vida en la que comenzaba a construir sus propios proyectos.

La mañana del accidente había jugado al fútbol con Vicente Cartisi, un amigo de 20 años que lo acompañaba en el vehículo. Después de aquella actividad deportiva, ambos emprendieron el regreso. En la casa familiar, ubicada en la zona de Las Lomas de San Isidro, esperaba Cynthia, la novia de Sebas. La idea era continuar luego el viaje hacia Chacabuco, la ciudad bonaerense de donde es oriundo Daniel Passarella y con la que el exdefensor mantenía un vínculo muy estrecho. El recorrido, sin embargo, quedó interrumpido en aquel paso a nivel.

Un cruce peligroso y una tragedia que nadie pudo evitar

Las circunstancias precisas del accidente fueron reconstruidas a partir de diferentes testimonios, aunque no todas las versiones coincidieron sobre lo que pudo haber ocurrido en los instantes previos al impacto.

Una de las hipótesis señalaba que Sebastián habría confundido las luces de un semáforo cercano con las señales luminosas del paso ferroviario. Otros testimonios indicaban que dos trabajadores del ferrocarril intentaron advertirle sobre la proximidad de la formación mediante banderas que agitaban desesperadamente. También hubo quienes sostuvieron que el conductor pudo haber advertido la situación y que, pese a ello, intentó cruzar.

No hubo una explicación concluyente que permitiera reconstruir con absoluta certeza qué sucedió dentro de la camioneta durante esos segundos. Lo que sí se conoció fue la violencia del choque: el tren impactó sobre el lateral del conductor y arrastró el vehículo varios metros hasta dejarlo convertido en una estructura de hierros retorcidos junto a las vías.

La magnitud del impacto movilizó rápidamente a policías y bomberos. El vehículo quedó prácticamente destruido y la bocina continuó sonando mientras se desarrollaba el operativo de rescate.

Vicente tuvo una suerte diferente. La violencia de la colisión lo expulsó de la camioneta y terminó cayendo cerca de una cuneta. Aunque sufrió politraumatismos y quedó profundamente conmocionado por lo ocurrido, sobrevivió. Sebastián, en cambio, apenas resistió unos instantes después del choque.

En noviembre del año pasado, Passarella recordó a su hijo, a 30 años de su trágica muerte

La muerte del joven abrió una herida que alcanzaría de lleno a toda la familia Passarella. Daniel tuvo que trasladarse hasta la morgue del hospital municipal de San Isidro para reconocer el cuerpo de su hijo. La escena fue devastadora. Después regresó a su vivienda, donde lo esperaban su esposa, Graciela, y Lucas, el menor de sus dos hijos.

Graciela Benvenuto había conocido a Daniel durante la adolescencia. Se habían casado en 1974 y construyeron juntos una familia que hasta entonces estaba integrada por Sebastián y Lucas. De pronto, aquella vida cotidiana quedaba atravesada por una pérdida que ninguno de ellos podía comprender.

El dolor también alcanzó a los amigos, compañeros y personas cercanas al entrenador. La noticia se propagó rápidamente por el mundo del fútbol, y en pocas horas, comenzaron a llegar muestras de solidaridad.

Por entonces, Passarella estaba al frente del seleccionado argentino. Entre quienes se acercaron a acompañarlo estuvieron Alejandro Sabella, su amigo y colaborador en el cuerpo técnico, Alfredo Davicce, entonces presidente de River, y dirigentes de la AFA y del club de Núñez.

La despedida de Sebastián se realizó en el cementerio Jardín de Paz, en Pilar. La familia eligió una ceremonia íntima, pero la dimensión del acompañamiento popular superó cualquier previsión. Numerosas personas se acercaron para expresar sus condolencias y acompañar el cortejo. No todos conocían personalmente a los Passarella, pero muchos sintieron la necesidad de estar presentes ante semejante tragedia.

Entre quienes estuvieron hubo hinchas de distintos equipos. Y uno de los gestos que más conmovieron al entrenador llegaría poco después desde un lugar que, por la histórica rivalidad futbolística, difícilmente hubiera imaginado.

El mensaje de La 12 que atravesó la rivalidad

La muerte de Sebastián generó muestras de respeto en distintos estadios del país. Se dispusieron minutos de silencio en las canchas como expresión de solidaridad con la familia y con un hombre que, más allá de su trayectoria deportiva, atravesaba uno de los momentos más dolorosos que puede vivir un padre.

En River, el club donde Passarella construyó buena parte de su historia, el homenaje tenía una dimensión especial. Pero hubo otra escena que quedó grabada en su memoria y que años después recordaría con emoción: la que protagonizaron los hinchas de Boca.

En la Bombonera apareció una bandera blanca con una inscripción que sorprendió por su sencillez y por lo que representaba: “Sebastián vive. La 12”. No era un gesto habitual en un ambiente futbolístico en el que las rivalidades suelen imponerse incluso en las circunstancias más delicadas. La hinchada xeneize decidió dejar de lado cualquier diferencia para acompañar al entrenador de la Selección en su tragedia personal.

La actitud no se limitó a aquella bandera. Según contó Passarella, integrantes de la hinchada de Boca se acercaron personalmente al velatorio para transmitirle su apoyo y hacerle saber que estaban junto a él.

Durante mucho tiempo, el entrenador evitó hablar públicamente de la muerte de su hijo. Se refugió en su familia y en su trabajo, mientras intentaba encontrar una manera de sobrellevar una ausencia que lo alteró por completo.

Recién cuando transcurrió más de un año desde el accidente decidió romper ese silencio. En diciembre de 1996, en una entrevista con el programa televisivo El Pelotazo, dejó de lado por un momento la figura del técnico y habló como un padre que todavía no encontraba consuelo. “Yo sé que nunca más voy a ser feliz. Puedo llegar a estar bien, pero feliz nunca más”, expresó.

La bandera en la cancha de Boca: "Sebastián vive. La 12"

En aquella conversación también recordó el apoyo que había recibido de los simpatizantes de Boca. No ocultó su sorpresa por el comportamiento de quienes, desde las tribunas, solían vivir la rivalidad con River de una manera intensa. “Agradezco no solamente lo de las banderas porque las han puesto en River, también en otras canchas. También la actitud que tuvieron en el velatorio de mi hijo, al que vinieron personalmente a decirme: ‘La hinchada de Boca está con vos’. Me quedé sorprendido”, contó. Y agregó que el minuto de silencio realizado en la Bombonera había sido especialmente conmovedor. “Eso no me lo voy a olvidar nunca, nunca”, aseguró.

Aquella entrevista permitió conocer, además, cuánto había significado Sebastián en la vida cotidiana de su padre. Passarella explicó que el joven seguía presente en sus pensamientos y que cada mañana, al despertarse, miraba una fotografía suya antes de intentar empezar el día.

También habló de los sueños que habían compartido. En ese momento, la Selección estaba en pleno camino hacia la clasificación para Francia 1998 y el objetivo deportivo había adquirido para él un sentido diferente.

Sebastián solía reclamarle que no se conformara con los partidos comunes y que apuntara a los grandes desafíos. “A mí no me interesan los partiditos, yo quiero las cosas grandes”, recordaría Passarella que le decía su hijo.

Por eso, conseguir la clasificación para el Mundial se había convertido en algo más que una meta profesional. Quería lograrlo y dedicárselo. Imaginaba que, de alguna manera, Sebastián seguiría acompañándolo.

En uno de los pasajes más emotivos de aquella charla, el ex defensor recurrió a una imagen religiosa para explicar cómo intentaban afrontar la ausencia en su hogar. Él y Graciela pensaban que su hijo había sido una flor hermosa que Dios quiso llevarse a su propio jardín.

El hombre que tuvo que aprender a pedir ayuda

La carrera de Passarella continuó. Su historia en el fútbol argentino era demasiado extensa como para quedar reducida a una sola etapa, aunque desde aquel noviembre de 1995 hubo un antes y un después en su vida personal.

Como jugador había comenzado en Sarmiento de Junín y luego llegado a River, donde se transformó en uno de los grandes referentes de la institución. Su recorrido europeo incluyó Fiorentina e Inter, antes de regresar al club de Núñez. Con la Selección alcanzó la consagración máxima en el Mundial de 1978, disputado en la Argentina, y luego inició una nueva etapa como entrenador.

Daniel Passarella: hoy está alejado del mundo del fútbol

La conducción del seleccionado nacional lo encontraba, precisamente, en un momento de enorme responsabilidad cuando murió Sebastián. Después de la clasificación para Francia 1998, siguió dirigiendo equipos en el exterior y en el país. En 2006 regresó a River como entrenador y, años más tarde, incursionó en la política institucional: en diciembre de 2009 fue elegido presidente del club.

Pero ninguno de esos desafíos podía compararse con la batalla que había tenido que librar puertas adentro. En enero de 2006, cuando dirigía nuevamente a River, Passarella habló con mayor profundidad sobre las consecuencias emocionales de aquella pérdida. En una entrevista con Clarín reconoció que había necesitado recurrir a un psicólogo y que durante mucho tiempo intentó sostener a todos los integrantes de su familia sin permitirse expresar su propio sufrimiento.

Su testimonio permitió comprender mejor qué había sucedido después del accidente. En lugar de detenerse a elaborar el duelo, asumió el papel de sostén de los demás. Se sentía responsable de acompañar a Graciela, a sus padres y a Lucas, su hijo menor. “A mi mujer la tuve que agarrar de la mano y levantarla todos los días de la cama”, contó al describir aquellos primeros tiempos.

También explicó que, por su carácter, creyó que podría soportar cualquier adversidad. Incluso recibía a padres que habían perdido a sus hijos y trataba de ayudarlos, sin advertir que él mismo necesitaba encontrar un espacio para expresar lo que llevaba adentro.

Hasta que llegó un momento en el que comprendió que no podía continuar de esa manera. “Cuando se murió el mío no me tomé el tiempo necesario para sufrir: pensé que, por mi carácter, no me iba a caer. Hasta que hice un clic y me di cuenta de que tenía que sacarme toda esa porquería de adentro”, reconoció.

La decisión de buscar ayuda profesional fue un paso importante. El propio Passarella admitiría que comprendió que no era un hombre invulnerable y que necesitaba trabajar sobre sus emociones para poder recuperar cierta tranquilidad.

Con el tiempo, volvió a referirse a Sebastián en diferentes entrevistas. Incluso cuando River atravesó uno de los episodios más traumáticos de su historia deportiva, el descenso a la Primera B Nacional en 2011, el ex defensor estableció una comparación entre ambos dolores. Había sido presidente del club durante aquella campaña y debió afrontar una crisis institucional y deportiva de enormes dimensiones. Sin embargo, dejó en claro que ninguna frustración futbolística podía equipararse con la muerte de su hijo.

En una entrevista posterior también explicó que el fútbol había sido un refugio durante los momentos más difíciles. La actividad profesional, los entrenamientos y las responsabilidades cotidianas le permitieron encontrar una rutina cuando todo parecía haberse detenido.

A lo largo de los años, Passarella volvió a hablar de Sebastián cada vez que encontró la oportunidad de hacerlo. No siempre fue desde la tristeza. En algunas ocasiones lo recordó con una sonrisa, a través de las anécdotas familiares o de las frases que el joven solía repetirle. Pero nunca disimuló que aquella muerte modificó para siempre su manera de mirar la vida.