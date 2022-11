A 27 años del trágico golpe que marcó para siempre a Daniel Passarella y que hizo que La 12 se solidarizara

escuchar

Eran exactamente las 10:05 de la mañana del 17 de noviembre de 1995 cuando Sebastián Passarella, de 18 años –hijo del ex futbolista, entrenador y presidente de River Plate- cruzó con la barrera baja con su Suzuki Vitara Sidekick el peligroso paso a nivel ubicado en avenida Centenario y Brasil, en Béccar, reconocido popularmente en la zona como el de “Las cuatro barreras”…

Al parecer y según testimonios de testigos presenciales, confundió la luz del semáforo con las señalizaciones del riesgoso cruce en el que en el mes anterior se habían producido nada menos que seis accidentes.

Daniel Passarella junto a su hijo Sebastián, en la playa (Foto: Captura Crónica TV)

Otros observadores de la escena dijeron que Sebastián no advirtió -o no hizo caso- a los avisos desesperados de dos trabajadores del ferrocarril que, agitando sus banderas, le advertían del paso del tren, que terminó dando de lleno del lado del conductor y arrolló el vehículo más de quince metros. Terminó en una zanja paralela a las vías con la bocina sonando en forma permanente.

Sebastián sobrevivió un par de minutos a semejante impacto en medio de un operativo en el que tanto la policía como los bomberos llegaron con premura al lugar; sin embargo, no pudo soportar la magnitud de semejante golpe.

Quien viajaba junto a él, un joven de 20 años, Vicente Cartisi, salió despedido de la camioneta y eso terminó salvándole la vida. Siempre se mantuvo consciente pero en evidente estado de shock, bastante lastimado, con politraumatismos varios, al borde de la cuneta.

Sebastián y Vicente regresaban de jugar al fútbol y en la casa familiar de Las Lomas de San Isidro, a El Gordo, como lo llamaban cariñosamente al hijo del DT, lo esperaba Cynthia, su novia de entonces, porque tenían previsto trasladarse hasta Chacabuco, ciudad natal de su padre.

Passarella junto a su esposa, Graciela, y sus hijos: Sebastián y Lucas

Daniel Passarella llegó desencajado a la morgue del hospital municipal de San Isidro para reconocer el cuerpo, luego regresó a su vivienda y no paró de abrazar a Lucas, su hijo menor y a Graciela, su compañera desde que fueron novios en la adolescencia, con quien se casó en 1974.

Hacía un año que Sebastián –nacido el 21 de diciembre de 1976, año en el que su papá estrenó la cinta de capitán en la selección argentina- había terminado el colegio secundario con título de perito mercantil. Por eso sus padres le habían regalado la Suzuki en la que se trasladaba.

Sebastián, el hijo de Passarella, murió en el peligroso cruce ferroviario llamado “Las cuatro barreras"

Por ese entonces Passarella era el entrenador del seleccionado nacional que aspiraba a clasificar para el Mundial de Francia 1998, por eso a su finca de la calle Avellaneda en San Isidro llegaron de inmediato Alejandro Sabella, su amigo y ayudante de campo, el presidente de River, Alfredo Davicce, y dirigentes de ese club y de la AFA.

Muchísima gente acompañó el cortejo hasta el cementerio Jardín de Paz en Pilar donde Sebastián fue despedido en una ceremonia muy íntima, pero acompañada desde las calles aledañas por gran cantidad de personas que se acercaron desinteresadamente para hacerle llegar su afecto y un aplauso cálido a la familia.

“Sebastián Vive”

En los estadios se hizo el respetuoso minuto de silencio, en especial en el de River, club donde Daniel supo pasar mayor tiempo. Y en La Bombonera sucedió una situación muy particular: en una bandera blanca –trapo, en la jerga futbolera- la hinchada xeneize escribió “Sebastián Vive, La N° 12″, un gesto poco frecuente entre clubes con tanta rivalidad como Boca y River.

Daniel Passarella guardó silencio durante un largo año para él y sus seres queridos. Cuando lo rompió. Lo primero que hizo fue sorprenderse y agradecer la actitud de los hinchas del club de La Ribera. “Agradezco no solamente lo de las banderas porque las han puesto en River, también en otras canchas. También la actitud que tuvieron en el velatorio de mi hijo al que vinieron personalmente a decirme: ‘La hinchada de Boca está con vos’. Me quedé sorprendido. El día que jugó de local se hizo minuto de silencio sepulcral en la cancha de Boca, una cosa rarísima. Eso no me lo voy a olvidar nunca, nunca…”, supo relatar.

La 12, la barra de Boca, rindió un homenaje a Passarella, históricamente vinculado con River

En esa entrevista, el DT le daba lugar al padre de manera constante: “Hoy hace un año y catorce días que mi hijo dejó de existir y yo sé que nunca más voy a ser feliz. Voy a estar bien, pero no seré feliz. Sé que él me va a ayudar desde arriba y quiero clasificarme al Mundial de Francia por él y para dedicárselo, porque se había acostumbrado a decirme ‘a mí no me interesan los partiditos, yo quiero las cosas grandes’. Eso me repetía. Cada día al despertar miro su foto y hago un esfuerzo para comenzar el día. Sebastián siempre me insistía: clasificate al mundial y vamos allá y hacemos pata ancha. Nosotros pensamos con mi señora que él es una florcita muy linda que Dios la quiere tener allá en su jardín”.

Passarella había iniciado su trayectoria de futbolista en Sarmiento de Junín, luego pasó por River, y fue campeón del mundo con la selección argentina en 1978. En 1982 llegó a Fiorentina, después a Inter, regresó al club de Núñez como jugador, y luego fue entrenador en 1990 hasta 1994. Volvió a dirigir por última vez al equipo en el período 2006/2007. El ‘Kaiser’ comenzó su carrera como dirigente y fue electo presidente del club en diciembre de 2009. El descenso del club a la división B en 2011 le provocó otro golpe duro, pero deportivo al fin, que lo hizo alejarse cuando terminó su labor en 2013.

Al borde de otra fatalidad

En diciembre de 2017, otro accidente grave volvió a sorprenderlo. El Mercedes Benz que manejaba se incendió por completo en el kilómetro 85 de la ruta 1 en la entrada sur de la localidad de Helvecia en Santa Fe. Se trasladaba acompañado por dos amigos, Raúl Avazzani y el italiano Bareno Kravez rumbo a Alejandra, del departamento San Javier.

Cuando Passarella fue socorrido por la policía de esa provincia dijo que se habían detenido en la banquina a descansar para luego continuar. Y que al arrancar percibieron que en el auto empezó un fuego que luego se propagó, se vieron obligados a bajarse de inmediato, y por eso no pudieron siquiera recuperar objetos personales que llevaban consigo. Ninguno de los tres sufrieron consecuencias físicas y los bomberos voluntarios de Cayastá lograron reducir el incendio.

“A la mamá de Sebas tuve que tomarla de la mano y sacarla de la cama”

Cuando le preguntaron cómo siguió adelante luego de la muerte de su hijo, Passarella respondió sin guardarse nada: “Saqué pecho y salí adelante. Tuve que sostener a mi señora, a mis viejos, a mi otro hijo. A mi mujer la tuve que agarrar de la mano y levantarla todos los días de la cama. Yo soy fuerte, aguanto, aguanto... Me venían a ver padres que habían perdido a sus hijos y los contenía. Cuando se murió el mío no me tomé el tiempo necesario para sufrir: pensé que, por mi carácter, no me iba a caer. Hasta que hice un clic y me di cuenta de que tenía que sacarme toda esa porquería de adentro. Así logré salir”.

