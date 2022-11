Selección argentina en el Mundial Qatar 2022: Lionel Scaloni despejó dudas y no aplicaría cirugía mayor

escuchar

DOHA (Enviado especial).- Va despejando dudas. Las emociones parecen haber encontrado su cauce. Entonces, la lectura del cuerpo técnico, después de caminar entre sus muchachos, les permitió advertir que ya es tiempo de ocuparse de “lo otro”. Y allí es donde la operación Lionel Scaloni se puso en marcha y todo parece indicar que no habrá cirugía mayor. En la Universidad de Qatar se desplegaron todas las estrategias, se ajustaron detalles y se profundizó en el carácter de los futbolistas que consideren están más aptos para asumir una cita determinante como lo será el duelo del sábado próximo ante México. Se imagina una fisonomía diferente y también otros intérpretes, pero tras la última práctica aquí, se pudo comprender que el DT no quiere romper demasiado al equipo.

Se generó demasiada tensión por Lionel Messi, ya que se filtró que había salido más tarde a trabajar con el grupo. Minutos más tarde la cuenta de Twitter de la selección argentina publicó un video en el que se lo vio al capitán con el resto de sus compañeros y trabajó a la par de ellos. En realidad, lo que sucedió es que se quedó más tiempo realizando tareas de kinesiología, ya que continúa con su sobrecarga en los gemelos, por lo tanto, le dosifican las cargas e intensifican las terapias para que alcance su mejor forma para el juego con México.

Por eso cuando apareció Messi, Scaloni comenzó con los primeros ensayos tácticos. Ni el esquema está claro por completo, porque en las últimas horas se especuló que podría hasta variar estratégicamente su propuesta y jugar con tres hombres en el fondo. En los últimos entrenamientos aquí probó esa estructura, pero el seleccionador suele hacer ese tipo de ensayos en medio de las prácticas.

Argentina vs Arabia Saudita en Doha, Qatar 2022 Estadio Lusail Lionel Scaloni Aníbal Greco - La Nación

En principio, se cree que los cambios pueden estar en la defensa, aunque no sería Cristian Romero, que está golpeado en su tobillo tras el partido ante Arabia Saudita, el que salga del equipo. Si bien probó algunos minutos con Lisandro Martínez, podría mantener en el equipo a Cuti, aunque no está completamente resuelto. El interrogante se plantea sobre el lateral derecho, que ocupó Nahuel Molina; el cuerpo técnico advirtió que quizá sería mejor darle ese lugar a Gonzalo Montiel. También pusieron la lupa sobre la tarea de Nicolás Tagliafico, aunque tampoco estaría afuera de los planes de Scaloni. De todas maneras, las chances de que pueda ingresar desde el arranque Marcos Acuña desde el arranque no está descartado.

En la mitad de la cancha, nuevamente aparecen todos los interrogantes, porque podría sumar un volante a la línea y allí Enzo Fernández y Alexis Mac Allister se juegan un lugar. Pero también esos dos nombres están en la mirada de Scaloni si es que determina sacar a Alejandro Papu Gómez. Si bien había dudas sobre la presencia de Leandro Paredes, uno de los emblemas del entrenador, por su falta de rodaje, en el último ensayo mantuvo al volante de Juventus.

En el bloque ofensivo se estudian reubicar piezas. La evaluación que hicieron de la tarea de Ángel Di María los hace creer que tal vez lo más conveniente es que lo utilicen como lo hicieron en la Copa América, que ingresaba en los segundos tiempos y generaba cambios de ritmo en los momentos adecuados. De prosperar esa idea, el lugar lo podría ocupar Julián Álvarez, para conformar un ataque con Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Entrenamiento de la selección Argentina en la Universidad de Qatar, Doha Lionel Scaloni entrenador de Argentina Aníbal Greco - La Nación

La idea de Scaloni en estas horas es charlar con cada uno de los jugadores que tienen chances de ingresar al partido con México para tratar de medir cómo están anímicamente, ya que no puede permitirse dudas para este encuentro. En ese escenario es que Di María, que es uno de los que estaba bajo observación, podría tener más ventaja sobre el resto, por su experiencia en partidos de esta magnitud.

El cuerpo técnico este viernes por la tarde, en el último ensayo antes de la “gran final” frente a México podrá definir cuáles son las mejores opciones para tener el mejor personal en el campo de juego. Son jornadas muy largas, de muchas reuniones con videos y estadísticas, de charlas de Lionel Scaloni con Pablo Aimar, con Roberto Ayala y Walter Samuel. Necesita encontrar respuestas pronto, porque el tiempo se agota y en poco menos de 48 horas el DT se estará jugando el partido, hasta el momento, más importante de su carrera como entrenador.