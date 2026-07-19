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A Jimena Barón le cancelaron el vuelo que la llevaba a la final del Mundial y mostró su desesperación: “Por favor, escríbanme”
La actriz junto a su pareja y su hijo menor buscaban llegar a Nueva York para presenciar la final del domingo; mirá sus reacciones
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La final del Mundial 2026 está convocando a fanáticos de todo el mundo que quieren presenciar el partido entre Argentina y España el domingo 19 de julio en Nueva York. Muchas celebrities argentinas están en Estados Unidos siguiendo a la Selección, pero por cuestiones logísticas están teniendo problemas para llegar al partido decisivo. Una de esas afectadas es Jimena Barón, que sufrió la cancelación de un vuelo y contó toda su experiencia en las redes sociales.
“Nos cancelaron el vuelo y no llegamos en auto ni queriendo. Además de la angustia de llegar a no poder estar en el último partido, soy muy cabulera. Por favor, si se les ocurre algo, escríbanme”, relató su pesar la actriz a través de sus historias de Instagram.
Luego de contar la cancelación del vuelo y pedir ayuda a sus millones de seguidores, Jimena se mostró más positiva en cuanto a la resolución del problema. “Es el Mundial del ”$#% en la mano. Este final tiene sentido. Todo va a salir bien, tengo fe", aseguró la cantante desde el aeropuerto, acompañada por su pareja Matías Palleiro y su hijo Arturo.
Por último, la artista subió un video con su nene durmiendo y su pareja intentando solucionar lo del vuelo. “Arturo duerme con Jesús. Matías desgasta el piso. Dale Jesucito, dale”, exclamó. El final quedó abierto; muchos se preguntan si finalmente llegará a presenciar la ansiada final en Nueva York.
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