A los 19 años, un Mundial y un bebé en camino: la vida a mil por hora de Endrick, el delantero de Brasil que rompe moldes

El futbolista brasileño Endrick, actual delantero del Olympique de Lyon, sorprendió a sus seguidores al anunciar a los 19 años que será padre por primera vez. La noticia fue compartida mediante una publicación en sus redes sociales junto con varias fotos con su esposa Gabriely Miranda, sus mascotas y un mensaje lleno de amor: “Vas a ser una mamá extraordinaria”, escribió el delantero que se alista para representar a su país en el Mundial.

El futbolista hizo el feliz anuncio a través de sus redes sociales

“Vos, mi amor, sos la definición de fortaleza. En cada desafío que enfrentás demostrás valentía, determinación y un corazón enorme. Ver la forma en que cuidás a las personas que amás, y cómo me cuidás a mí, me da aún más certeza de que vas a ser una madre maravillosa”, empezó el posteo el futbolista, donde colocó varias fotos con su esposa.

“Vas a ser una mamá extraordinaria, capaz de brindar amor, muchísima protección y cariño en cada momento de la vida de nuestro hijo. Te admiro cada día y me siento bendecido, realmente muy bendecido, por compartir este camino junto a vos, mi amor. Le agradezco a Dios todos los días por haberte puesto en mi vida”, agregó el exfutbolista de Palmeiras, que desde muy pequeño fue reconocido por su “seriedad” fuera de las canchas.

La pareja espera la llegada de su primer hijo (Foto: @endrick)

La historia de amor entre Endrick y Gabriely comenzó gracias a una apuesta relacionada con un encuentro entre Cuiabá y Botafogo. Según contó Miranda, le prometió al futbolista que si Cuiabá obtenía la victoria comenzarían a salir juntos. Con el paso del tiempo, ambos reconocieron que aquel resultado fue determinante para el inicio de la relación y suelen agradecerle al club por haber sido parte de su historia. Además, Gabriely recordó que cuando conoció a Endrick en un centro comercial durante 2022 desconocía que era jugador profesional, lo que le permitió acercarse a él sin estar influenciada por su fama.

La pareja tuvo una lujosa boda el año pasado (Foto: @endrick)

La pareja selló su relación en dos ceremonias. La primera tuvo lugar el 16 de septiembre de 2024 en Madrid -cuando el delantero ya integraba el plantel del Real Madrid- y se realizó de manera íntima, sin invitados. Posteriormente, en julio de 2025, celebraron una segunda boda junto a familiares y amigos, cuando él tenía 18 años y ella 21.

La historia de Endrick en el fútbol habla de un chico prodigio. Dio sus primeros pasos como profesional en Palmeiras antes de concretar su transferencia al Real Madrid a fines de 2022, cuando apenas tenía 16 años. La operación alcanzó una cifra cercana a los 60 millones de dólares y su llegada al club español se hizo efectiva en 2024, una vez alcanzada la mayoría de edad. Más tarde, el atacante fue cedido al Olympique de Lyon de Francia para sumar continuidad y experiencia competitiva.

Desde muy joven, Endrick brilló en Palmeiras (Foto: @endrick)

Luego de estar relegado en el Merengue, Endrick volvió a brillar y a mostrar todo su fútbol en el conjunto francés. Su préstamo comenzó en enero de este año y hasta el final de esta temporada aportó 7 goles y 7 asistencias, lo que le valió una nueva convocatoria para la selección brasileña. La decisión de buscar más minutos en cancha le sirvió para reinstalar su carrera antes de la Copa del Mundo 2026.

La confirmación del embarazo llega en un momento particular para el delantero, ya que afrontará su primer Mundial con Brasil. Se espera que incluso Carlo Ancelotti lo ponga como delantero centro titular, por lo que esta competición podría marcar un antes y un después en su carrera. Mientras tanto, el joven se prepara para su partido más difícil: ser papá por primera vez.