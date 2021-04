Adiós a Mauro Viale: el relator que lideró una época y transmitió el inolvidable Mundial de México 1986

Este domingo, a los 73 años, falleció Mauro Viale. De larguísima y destacada trayectoria televisiva, marcó una época como relator de fútbol en los años 80. Y tuvo a su cargo la transmisión de uno de los momentos inolvidables del deporte argentino a lo largo de la historia: la campaña de la selección argentina campeona en el Mundial de México-86.

Sus comienzos fueron a principios de los años 70, en el viejo Canal 7, luego reconvertido en ATC (Argentina Televisora Color), primero como cronista y luego como comentarista de los partidos de primera que se emitían por entonces en ese canal. Una de sus primeras anécdotas fue la entrevista que sostuvo con el Oscar Bonavena mientras el recordado “Ringo” sostenía una discusión con Raúl Gorosito en el gimnasio, previa a la pelea que iban a realizar en noviembre de 1975, para el programa “Almuerzos deportivos”.

Comenzó a relatar en mayo de 1977, un año antes del Mundial de Argentina, y condujo el programa “Con un pie en el Mundial”. En los años 80 trazó un surco con su estilo depurado, acorde a los tiempos televisivos, enfático en los apellidos de los jugadores (muy recordada la alusión al lateral Enrique Hrabina, al que nombraba “Jarabina”), con un tipo de narración fluida, sin demasiados adjetivos, acompañado muchas veces por Enrique Macaya Márquez.

Fue uno de los ejes del primer Fútbol de Primera, otro ciclo que cambiaría el curso de las transmisiones televisivas en nuestro país. En los comienzos de aquel programa creado por Carlos Avila, antes del arranque de un partido, Viale preguntaba al aire: “¿Quién mueve?”. Y, acto seguido, aparecía la imagen en cámara y la respuesta del jugador que daba el puntapié inicial: “Muevo yo, Mauro: Francescoli”.

Su etapa como relator de fútbol concluyó a mediados de 1989, cuando Fútbol de Primera pasó a Canal 9. Viale se quedó en la Televisión Pública. Alguna vez le contó a LA NACION: “Le dije a Carlos Ávila (dueño de TyC): Negro, no quiero relatar más, me aburrí”.

A partir de entonces, se dedicó al periodismo general, como conductor de los noticieros de ATC “Buenas noches país”, en 1989 y “Dos horas”, en 1990, y luego a sus propios programas.

Hace unos meses, cuando se produjo el fallecimiento de Diego Maradona, contó: “No puedo creer que este momento llegara… Imaginábamos que a Diego podía pasarle algo, pero es tan grande la dimensión de Maradona… Yo relaté toda su carrera desde los 11 años, cuando debutó en los torneos Evita, en Embalse Río Tercero y jugaba contra Santiago del Estero. Y vino una persona que lo cuidaba, Czysterspiler y me dice: ¿no podés dejarlo que esta noche duerma en tu casa, que mañana juega la final?. Le pregunté a mi novia, mi mujer de ahora. Durmió ahí. Se levantó, jugó y perdió 1-0. No me olvido nunca. Cuando se estaban yendo en el micro, les gritaba a los de Santiago del Estero que habían ganado, estaba en llamas. ¡Once años tenía!”.

“Yo me enamoré de ese pibe, era un pibe increíble. Czysterspiler me lo vendía como el mejor del mundo... y tenía razón. Y un poquito confidente suyo fui, porque cuando me fue mal a mí, él me regaló el famoso libro suyo autografiado y me dijo ‘tomá, para que te vaya bien’. Nos fuimos haciendo amigos. El año 97 era co-conductor de “Fenómeno real”, y hay una imagen conduciendo del día que debutamos. Yo me olvidé todo, un desastre. En un momento me doy vuelta y estaba Maradona. Me salvó él. Eran Maradona conduciendo y Charly García en un programa que compartimos. Lo queríamos mucho con toda mi familia”, agregó. Mauro Viale falleció un domingo, el día del fútbol y de los relatos que marcaron buena parte de su carrera en la televisión argentina.

