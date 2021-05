Jonathan Viale recordó a Mauro, en su rol como abuelo: “Te necesitamos”

El pasado 11 de abril, Mauro Viale murió debido a un paro cardiorrespiratorio, en el curso de un cuadro de Covid. La noticia impactó profundamente en la comunidad periodística y política, y en las últimas horas, su hijo Jonathan Viale, compartió un sentido posteo en memoria de su padre.

En el posteo, el periodista y también conductor de +Realidad, compartió varios fotos de su hijo, acompañado de Mauro. De ese modo, Jonathan recordó a su padre en el rol de abuelo, junto a la frase “Te necesitamos”. La publicación actualmente cuenta con casi setenta mil Me gusta, y muchos seguidores, amigos y colegas le dejaron mensajes de afecto.

A lo largo de las últimas semanas, Jonathan mantuvo muy vivo el recuerdo de Mauro. En su ciclo de radio, habló sobre cómo cursó su regreso al trabajo luego del fallecimiento de su padre, y en ese momento expresó: “A mí lo único que se me ocurre decir es gracias. Les juro que estaba bien hasta hace unos minutos pero cuando se acercaba el aire se me empezó a cerrar la garganta, y es una angustia que no puedo evitar”.

Quienes fueron amigos y compañeros de Viale, también lo recordaron con profunda angustia. Luis Ventura, visiblemente conmovido, confesó poco después de la muerte del periodista: “He llorado mucho, es un momento muy sensible porque yo lo quise mucho. Fue un maestro para mí”. Por su parte, Paulo Vilouta, que asistió al velorio de Mauro, comentó sobre el mismo: “La familia me invitó a ir y estuve con todos los protocolos en este momento tan difícil. Llegué y me encontré con un hijo totalmente destruido, sin poder consolarlo. Se retiró una persona y luego me permitieron el ingreso a mí con doble barbijo. Estábamos el ataúd de Mauro, Jonatan y yo. Así que en nombre de todos los que los queremos... Esto es una gran familia”.

