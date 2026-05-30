De Anto Roccuzzo a Mandinha Martínez: a qué se dedica cada una de las mujeres de la Scaloneta

Detrás de cada concentración, cada viaje y cada consagración de la selección argentina, quienes se encuentran todos los días apoyando a los jugadores son sus familias. Desde hace más de una década, las mujeres de la Scaloneta ya no ocupan un único rol ni responden a un mismo molde: algunas eligieron el perfil bajo, otras desarrollan carreras consolidadas en el espectáculo, la moda o el mundo empresarial, y varias levantaron sus propios proyectos lejos del ruido mediático. Conocé en esta nota a qué se dedican cada una de ellas.

Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo es para todo un país “la primera dama” del mejor jugador del mundo. Y a pesar de que su personalidad suele ser muy calma y alejada de las cámaras de televisión en su vida diaria, encontró la forma de potenciar su carrera como empresaria.

Su primer negocio fue lanzado en el año 2014 cuando decidió crear Efans, una marca de ropa para niños. “Cuando Anto empezó a conocer el mundo de la maternidad con su primer hijo, se le despertó un gran interés por todo lo relacionado con los chicos y entre esas cosas, la ropa. Ahí se reunió con nuestra prima Andrea, que es diseñadora de indumentaria y una creativa innata. Anto había empezado Diseño en la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, pero a pesar de que no terminó la carrera, sabía varias cosas”, aseguraron su madre, Patricia, y su hermana, Paula, en una entrevista con ¡HOLA! Argentina.

La primera empresa lanzada por Antonela Roccuzzo sigue siendo todo un éxito (Foto: Captura de pantalla)

La empresa sigue en pie hasta la actualidad con más de 200 mil seguidores en redes sociales y 30 sucursales en todo el país. “Enfans nació en Rosario, en el corazón de una familia que comparte algo más que la sangre: la pasión por crear. Todo empezó entre charlas familiares, telas, dibujos y el deseo de diseñar ropa que acompañe la infancia con autenticidad. En 2014, dos primas —una de ellas diseñadora de indumentaria— transformaron esa idea en realidad, y poco a poco el resto de la familia se fue sumando”, puede leerse en la página oficial de la compañía.

Luego de este éxito, Antonela buscó expandir su abanico de negocios. Una de las propuestas que lanzó en el año 2017 fue una franquicia de zapaterías conocida como Roccbal 109, que es la unión de las primeras sílabas de los apellidos de Antonela Roccuzzo y una de sus íntimas amigas, Sofía Balbi (esposa del futbolista uruguayo Luis Suárez). Pese a vender calzado de Ricky Sarkany, quien ya cuenta con una extensa trayectoria y reconocimiento, el comercio no fue redituable en el tiempo y en el 2019 decidieron cerrarlo.

Con Sofía Balbi, la mujer de Luis Suárez, formó la sociedad Roccbal109 para abrir la primera tienda de Sarkany en Barcelona

Pero con la llegada de las redes sociales, Anto supo potenciar su faceta como influencer. La mujer del astro del fútbol busca siempre promocionar marcas que tengan que ver con su estilo de vida deportivo, buena alimentación y gustos por el cine y la literatura. Así en el último tiempo se la vio como embajadora de marcas como Adidas, Stanley, Tiffany & Co y Casetify.

A su vez, desde el año 2017 comenzó a ser invitada a importantes desfiles de moda como la Semana de la Moda de París, donde mostró su elegancia con marcas de renombre como Dolce & Gabbana, Louis Vuitton y Versace. De esta forma, la joven rosarina logró consolidarse como uno de los nuevos íconos de la moda internacional.

Antonela se convirtió a lo largo de los años en un ícono de la moda internacional (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Mandinha Martínez

Mandinha Martínez abrió su propia tienda de indumentaria y artículos para niños en Inglaterra (Foto: Instagram @misuenos_kids)

Mandinha Martínez, la esposa de Emiliano “Dibu” Martínez, es una de las mujeres de la selección que más perfil bajo mantiene, muy diferente a la actitud enérgica y siempre bromista de su marido. En redes sociales se describe como “esposa de Emiliano Martínez”, “mamá de Santi y Ava” y “diseñadora de interiores”.

Después de más de una década en el extranjero, decidió hace poco más de un año lanzar su propia tienda de ropa para niños y bebés, la cual se llama Mi sueños Kids y tiene un local físico ubicado en Radlett, una localidad situada en el condado de Hertfordshire, en Inglaterra. En redes sociales cuenta con 20 mil seguidores y cuenta con precios accesibles para los lugareños.

El sitio oficial de Mi Sueños Kids (Foto: Redes Sociales)

A diferencia de otras famosas, Mandhina disfruta de ocuparse ella misma de las redes sociales de su marca y comparte todos los días contenido sobre sus productos y nuevos ingresos, los cuales diseña ella misma. Quienes la ayudan como modelos son muchas veces sus propios hijos, quienes se divierten al participar en reels de Instagram.

El emprendimiento de Mandinha Martínez en Inglaterra

Este año se dio a conocer la noticia de que Dibu Martínez comenzó con la construcción de su casa en Mar del Plata, ciudad que habría elegido para que en un futuro, cuando se dé su retiro definitivo del mundo del fútbol, pueda mudarse y comenzar a vivir en familia. Es por eso que la empresa de Mandinha tendría en un futuro aspiraciones de seguir expandiéndose. ¿Llegará a la Argentina?

Rocío Espósito

Rocío Espósito junto a su esposo, Gerónimo Rulli (Foto: Instagram @rocioesposito)

Rocío Espósito Suárez es la esposa de Gerónimo Rulli, arquero suplente de la selección argentina. La pareja se conoció en el año 2014 en la ciudad de La Plata. En el año 2016, luego de recibirse de Licenciada en Nutrición, ella decidió mudarse a Europa para acompañar a su novio y fue allí donde encontró una nueva pasión como decoradora de interiores.

El emprendimiento de Rocío Espósito en Valencia (Foto: Instagram @rocioesposito)

Actualmente, cuenta con una empresa inmobiliaria en Valencia llamada Erre Homes. La misma se dedica a comprar propiedades antiguas, reformarlas y venderlas. A su vez, llevan a cabo trabajos específicos para empresas y dueños directos. Estos servicios suelen ser muy costosos, por lo que su público suele ser muy exclusivo en España. En redes sociales cuenta con 200 seguidores, a quienes les muestra sus transformaciones de película en cada vivienda.

Tini Stoessel

Martina “Tini” Stoessel comenzó su carrera como actriz a muy corta edad y protagonizando uno de los éxitos infantiles más famosos de la última década, Violetta (Disney Channel). Luego de esta etapa en la pantalla chica, la joven decidió volcarse a la música y lanzar una gran cantidad de canciones que fueron rápidamente aceptadas por sus seguidores.

Sin embargo, en 2022 su noviazgo explosivo con Rodrigo De Paul la hizo estar en los portales de todo el mundo. Aunque después de un tiempo y debido a la presión mediática los enamorados decidieron alejarse por algunos meses, en 2025 volvieron a confirmar su acercamiento. Este tiempo separados los hizo comprender que lo primordial era poder respetar sus espacios de trabajo, sea en las canchas de fútbol o los escenarios.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se convirtieron en una de las parejas más populares del seleccionado argentino (Foto: Instagram @rodrigodepaul)

Según el portal Royalties Calculator, que cuenta con los valores de ganancias de artistas de todo el mundo en Spotify, solo en esta plataforma Tini Stoessel ganaría anualmente más de 670 mil dólares al año. En plataformas como YouTube, donde suma millones de visualizaciones, en los primeros tres meses del año acumuló una ganancia de 184 mil euros y su patrimonio en esa red supera los 11 mil millones de euros. La cifra no incluye sus shows en vivo ni las marcas con las que trabaja, entre ellas firmas de cosmética, moda y bebidas internacionales.

Tini Stoessel es una de las ícono pop más conocidas del país (Foto: Instagram @tinistoessel)

Agustina Gandolfo

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez en su exclusivo restaurante en Italia (Foto: Instagram @coraje.milano)

Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, cuenta con más de un millón y medio de seguidores en Instagram, pero a diferencia de otras botineras, la joven mendocina se define como “CEO”. Es que para romper con los estereotipos habituales, decidió crear su propio imperio en Italia.

Antes de mudarse al país europeo estudiaba Economía, pero decidió abandonar la carrera cuando en el Viejo Continente no le reconocieron ninguna materia. No obstante, comenzó a estudiar Nutrición en España de manera virtual, al mismo tiempo que trabajaba con distintas marcas en sus redes sociales como influencer. Además, en una nueva faceta, se convirtió en dueña de un restaurante llamado Coraje y compró un viñedo con el afán de lanzar su propia marca de vinos con su pareja.

El local cuenta con vinos de su bodega personal (Foto: Instagram @coraje.milano)

Su negocio se convirtió en uno de los más exclusivos de Milán, ya que el resto cuenta con una estética profundamente cuidada, la cual es acompañada con las mejores carnes, vinos y postres argentinos. En la página oficial, su lema explica: “La filosofía del restaurante es una mezcla de culturas con mucho en común, empezando por la pasión por la convivencia y los sabores auténticos. Todos nuestros platos se inspiran en las tradiciones de la “Tierra del Fuego”, fusionándose con maestría con la cocina mediterránea para dar vida a los sabores más reconocidos de la tradición napolitana".

En la actualidad, el comercio es un boom debido a los precios estándares que aplica y que hacen que sea un lugar lindo, bonito y económico para disfrutar de abundantes platos argentinos en el centro de Europa.

El menú de Coraje, el restaurante de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez en Italia (Foto: Instagram @coraje.milano)

Carolina Calvagni

Al igual que muchas influencers del mundo del deporte, Carolina Calvagni decidió comenzar su carrera como modelo y trabajar como embajadora de reconocidas marcas. Sin embargo, esto la llevó a pensar en la posibilidad de lanzar su propio emprendimiento, el cual se materializó en 2023. A dos años de ese sueño, su firma tuvo un gran recibimiento en el mercado argentino con más de 100 mil seguidores en Instagram y gran cantidad de valoraciones positivas en Google.

Lo que diferencia a esta marca de otras es que su dueña, desde el minuto uno, quiso poder conectar genuinamente con sus clientas y realizó todo tipo de eventos en los que, además de vender sus productos, la esposa de Nicolás Tagliafico socializa con todos aquellos que van a conocerla.

Caro Calvagni posee una marca de ropa deportiva que lleva de nombre su apellido (Foto: Instagram @carocalvagni)

En una entrevista a HOLA! Argentina en 2025, la propia Carolina aseguró: “Muchas de mis seguidoras me preguntan cuándo voy a estrenar local y la verdad es que siento que, si lo hago, voy a perder esto del contacto directo con la gente. Me pierdo de poder conocer a mujeres que compran las prendas y de charlar, aunque sea unos minutos, con quienes se sienten identificadas con la marca“.

Este mes de mayo, en los días previos al lanzamiento de la lista definitiva de convocados para el Mundial 2026, la empresaria presentó en un café de Palermo sus últimos diseños que engloban la colección #6. Según explicó en sus redes sociales, este nuevo lanzamiento tiene la particularidad de que se irá conociendo por partes a lo largo del año, por lo que en el evento solo se conocieron algunos de los productos que ya están disponibles en la web oficial. La clave de estas prendas es que se encuentran pensadas tanto para personas full fitness como para aquellas que buscan tener ropa cómoda para utilizar en el día a día.

Caro Calvagni habla de su marca de ropa en Buenos Aires

Valentina Cervantes

Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, tuvo un crecimiento exponencial en redes sociales a partir del Mundial 2022. Si bien antes de su ascenso a la fama, la joven oriunda del barrio de San Martín, provincia de Buenos Aires, contó en distintas entrevistas que trabajó en un call center y como vendedora ambulante para vivir con su novio mientras este crecía en River Plate, nunca pensó que se convertiría en la cara de gran cantidad de marcas, participaría en pasarelas y sería invitada a formar parte de programas del prime time como MasterChef Celebrity (Telefe).

Uno de los motivos por los que el público llegó a conectar con ella fue por su naturalidad al mostrar la crianza de sus dos hijos, Olivia y Benjamín. Al volver por casi un año a Buenos Aires, debido a su breve separación con el jugador del Chelsea, la joven de 26 años tuvo que hacerse cargo totalmente de la crianza de los niños; pero con la ayuda de su familia comenzó a tener tiempo para desarrollar su carrera como modelo.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes se encuentran juntos desde la adolescencia (Foto:valucervantes)

Para cuando hizo las paces con Enzo y volvió a Inglaterra, su carrera en Argentina ya había despegado y fue en este interín que empezó a cranear la idea de lanzar su propia marca de ropa deportiva para hombres, mujeres y niños. La misma se llama Twenty Four y fue presentada la última semana en un evento multitudinario en el que asistieron los jugadores de la selección, sus amigos de Telefe y gran cantidad de influencers.

Tienda oficial de Twenty Four (Foto: Captura de pantalla Twenty Four)

Un dato curioso es que el nombre elegido por Valentina para su marca es el número que utiliza actualmente Enzo para jugar con la camiseta de la selección argentina. “El 24 simboliza armonía, responsabilidad y trabajo en equipo. Representa la fuerza de quienes construyen sin atajos, de quienes entienden que las mejores cosas de la vida nacen de la constancia. Esa visión está en el corazón de TWENTYFOUR (...) Y, curiosamente, también es el número que Enzo lleva en la espalda cuando representa a Argentina", explica la página oficial.

Para el lanzamiento de la marca, la campaña publicitaria fue realizada en familia (Foto: @tf24.twentyfour)

Los precios buscan ser accesibles, con tops para mujer desde $49.000, remeras para niños a partir de los $25.000 y bermudas deportivas para hombres desde $89.000. El lanzamiento fue un verdadero éxito, al punto de que muchas de las prendas se quedaron sin stock en cuestión de minutos, debido a la gran cantidad de fans de la familia Fernández que se animaron a innovar su guardarropas.