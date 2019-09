Ding Liren complicó a Magnus Carlsen sobre el tablero

Pablo Ricardi 5 de septiembre de 2019

Por primera vez desde 2007, Magnus Carlsen perdió un desempate de partidas rápidas. Durante 12 años superó una y otra vez a sus eventuales rivales en una instancia de alta tensión emocional, que puede compararse al "overtime" de la NBA, o a la definición por penales en el fútbol. Fue el chino Ding Liren quien puso fin a esa formidable racha en el torneo de Saint Louis. Ding hizo tantos progresos en los últimos tiempos que muchos expertos consideran que es el oponente más peligroso para Carlsen en el próximo ciclo por el Campeonato del Mundo.

Tras haber ganado la primera partida del desempate, Ding jugó la segunda como un espadachín que combinara el pragmatismo y la audacia.

Blancas: Carlsen, M. Negras: Ding, Liren Saint Louis 2019.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 Ae7 6.d3 b5 7.Ab3 d6 8.c3 Ca5 9.Ac2 c5 10.d4 cxd4 11.cxd4 0-0 12.h3. (Si las blancas capturan el peón quedan en inferioridad 12.dxe5 dxe5 13.Cxe5 (si 13.Dxd8 Txd8 14.Cxe5 Ab7 con idea de Tac8) 13...Dc7 14.Cf3 Td8 15.De2 Ae6.) 12...Te8 13.d5 Ad7 14.Cc3 Db8 15.Ad3 Tc8 16.Ce2 Cb7 17.g4. (Apresurado. La posición no justifica este avance.) Cc5 18.Cg3 Cxd3 19.Dxd3 b4 20.Te1 Db5 21.Dd1 Tc7 22.Ae3 Tac8 23.Cd2 g6 24.b3 Db7 25.Cc4 Ab5 26.Ca5 Db8 27.Dd2 Tc3 28.a3 bxa3 29.Cc6 Axc6! (Con este sacrificio de calidad, Ding obtiene suficiente contrajuego y una posición fácil de jugar.) 30.Dxc3 Axd5 31.Da5 Axe4 32.g5 Aa8! 33.Dxa6? (A Carlsen no le servían las tablas que podrían acontecer luego de 33.gxf6 Db7 34.Rf1 Dg2+ 35.Re2 Df3+ 36.Rf1.) 33...Cd5 34.Aa7 Dc7 35.Tec1 Dxc1+! 36.Txc1 Txc1+ 37.Rh2 Ac6! 38.Dxa3. ( Si 38.h4 f5! 39.Dxa3 Tc2 con ventaja negra.) 38...Axg5 39.Dxd6? (Error decisivo que permite un vistoso desenlace. La computadora encuentra la única defensa que no pierde de inmediato: 39.Ce2! Te1 40.Dxd6 Ce7 41.Dxe5 Cf5 42.f3!, y si Axf3 43.Db8+ Rg7 44.Cg3! con buenas chances de tablas.) 39...Af4! 40.Ac5 Ce7! (0-1)