Faustino Oro ganó dos partidas en el Aeroflot Open de Moscú y busca convertirse en el Gran Maestro más joven del ajedrez

A todo o nada es la partida de Faustino Oro de este jueves. Nunca estuvo en una situación así, y es una prueba de exigencia máxima ya a los 12 años. De las muchas que le esperan. Debe ganar, con piezas negras, que siempre es más difícil, a un fuerte gran maestro, para convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez. Demás está decir que, si no gana, igual es extraordinario, y el título de Fran Maestro llegará, antes o después, en el curso de este año.

En el Open Aeroflot de Moscú, Faustino venía jugando como programado desde las primeras rondas: aperturas seguras, posiciones sólidas, pocos riesgos, y construcción metódica de las ventajas, cuando se pudiere. La inesperada derrota de la sexta ronda, complicó las cosas, a otro jugador le hubiese contrariado el plan; Faustino siguió impertérrito, sin apartarse de su guion.

Faustino Oro está a una victoria de ser el Gran Maestro más joven de la historia Manuel Cortina

En la séptima partida, con piezas negras ante el indio Mandar Pradid Lad, obtuvo otra vez una posición segura en la apertura. Pareció por un momento, que no iba a poder ganar, cosa que necesitaba imperiosamente, luego de la derrota del día anterior, pero aprovechó un descuido de su rival para lanzar un ataque sorpresivo sobre el rey enemigo. No tuvo casi tiempo de nada, apenas ganó se tuvo que sentar de vuelta a disputar la octava partida, otra vez con la obligación de ganar. Pero, llevando las blancas, podía marcar un poco la dirección del combate.

Su adversario, el azerí Shiroghlan Talibov, un maestro internacional de 2431 de Elo, salió a jugar como si le fuera la vida en empatar. Otra vez el sabio Faustino eludió las complicaciones, buscó una pequeña ventaja técnica en el final, y se dedicó a presionar de a poco. Se va perfilando este estilo como preponderante en su juego. Faustino confía en su técnica, y probablemente también en la impericia y los nervios de sus oponentes. El caso es que el niño maravilla centralizó su rey, avanzó la peonada del flanco rey, y aprovechando que Talibov, caía embotado en su dolce far niente, lo desbordó por completo.

En la última ronda, Faustino Oro, con la obligación de ganar, enfrentará a Aleksey Grebnev de 2621 de Elo. Es decir, el rival lo supera en más de cien puntos, ya que Faustino tiene 2516. Cien puntos equivalen a una categoría, como pasar de un nivel a otro. O sea, una tarea como para Hércules. De conseguir su norma final antes del 11 de marzo, el apodado como “Messi del ajedrez”, romperá el récord de edad vigente, que ahora está en manos del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien se convirtió en Gran Maestro con 12 años, 4 meses y 25 días.

La partida