Masters 1000 de Indian Wells: partidos de hoy y cómo está el cuadro

En la sexta jornada de actividad en California se cierra la tercera ronda de los torneos masculino y femenino; juegan Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez
El Masters 1000 de Indian Wells 2026, el primero de la temporada que se disputa en el Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos, continúa este lunes con los últimos partidos correspondientes a la tercera ronda de los torneos masculino y femenino. Todos los encuentros se transmiten en vivo a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
En el certamen de varones la jornada en el estadio número 1 se abre a las 15 (hora argentina) con Novak Djokovic (3°), uno de los máximos ganadores del certamen con cinco títulos junto a Roger Federer, vs. el estadounidense Aleksandar Kovacevic. En el mismo escenario, pero desde no antes de las 22, el máximo favorito a quedarse con la corona, Carlos Alcaraz (1°), juega ante el francés Arthur Rinderknech (26°).
El sexto día de actividad en el cuadro principal de Indian Wells tiene presencia de los dos argentinos que están en carrera. Desde no antes de las 16.30 en el estadio 2, Francisco Cerúndolo (19°) enfrenta al británico Jack Draper (14°), campeón defensor del torneo; mientras que en el último turno de la misma cancha, es decir desde no antes de las 23.30, Sebastián Báez hace lo propio ante Daniil Medvedev (11°).
Luego del encuentro entre Cerúndolo y Draper, hay duelo entre tenistas locales con Alex Michelsen y Taylor Fritz (7°). El otro de los partidos atractivos del día se desarrolla en el court 3 a las 15 y es entre el británico Cameron Norrie (27°) vs. el australiano Alex De Miñaur (6°).
El cuadro del torneo masculino de Indian Wells 2026
Los 10 últimos campeones de Indian Wells
- 2025: Jack Draper (Gran Bretaña).
- 2024: Carlos Alcaraz (España).
- 2023: Carlos Alcaraz (España).
- 2022: Taylor Fritz (Estados Unidos).
- 2021: Cameron Norrie (Gran Bretaña).
- 2020: Cancelado por la pandemia de coronavirus.
- 2019: Dominic Thiem (Austria).
- 2018: Juan Martín Del Potro (Argentina).
- 2017: Roger Federer (Suiza).
- 2016: Novak Djokovic (Serbia).
- 2015: Novak Djokovic (Serbia).
En el torneo de mujeres también hay partidos muy atractivos, sobre todo en el estadio número 1. Allí se presentan desde no antes de las 17 (hora argentina) Mirra Andreeva (8ª) vs. la checa Kateřina Siniaková y, a continuación, la griega María Sakkari (32ª) ante la polaca Iga Swiatek (2ª). En el último turno, desde no antes de las 00.00 del martes, la ucraniana Marta Kostyuk (28ª) choca con la kazaja Elena Rybakina (3ª).
En la cancha 2, en tanto, abren la actividad la estadounidense Jessica Pegula (5ª) vs. la estona Jeļena Ostapenko (26ª) mientras que desde no antes de las 22 Madison Keys (15ª) se mide con la británica Sonay Kartal.
El cuadro del torneo femenino de Indian Wells 2026
Tabla de campeones de Indian Wells
Rama masculina
- Novak Djokovic (Serbia) / Roger Federer (Suiza) - 5
- Jimmy Connors (Estados Unidos) / Michael Chang (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) - 3
- Lleyton Hewitt (Australia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Jim Courier (Estados Unidos) / Boris Becker (Alemania) / Roscoe Tanner (Estados Unidos) / Carlos Alcaraz (España) - 2
Rama femenina
- Martina Navratilova (Checoslovaquia) / Mary Joe Fernández (Estados Unidos) / Steffi Graf (Alemania) / Lindsay Davenport (Estados Unidos) / Serena Williams (Estados Unidos) / Kim Clijsters (Bélgica) / Daniela Hantuchová (Eslovaquia) / María Sharápova (Rusia) / Victoria Azarenka (Bielorrusia) / Iga Swiatek (Polonia) - 2
