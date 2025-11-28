Campeonato Argentino de Ajedrez: la habilidad de Faustino Oro para hacer de una derrota una victoria

La tercera ronda del 100º Campeonato Argentino de Ajedrez, que se desarrolla en la sede de Parque Patricios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ofreció emociones variadas. Faustino Oro volvió a ganar, esta vez frente a Cristian Dolezal, y el triunfo es doblemente valioso para él, porque llegó con una dosis de fortuna. En cierto momento de la partida podía darse por satisfecho con obtener un empate, pero otra vez salió a la superficie una característica virtuosa de este genio argentino: su abundante gama de recursos defensivos en posiciones comprometidas. Este es un aspecto sobresaliente en el juego de Faustino.

A comienzos de año jugó muchas partidas exigentes contra fuertes grandes maestros. Sufrió una serie de derrotas, pero éstas le sirvieron para desarrollar una marcada resiliencia cuando el escenario no se presenta favorable. Su enfrentamiento de este jueves con Dolezal estuvo sujeto a continuos vaivenes. Su rival, con negras, planteó una defensa Indobenoni, que es una manera de jugar a “todo o nada”, típico del estilo batallador del tigrense. Faustino logró clara ventaja en la apertura, pero en una posición difícil de jugar.

Tras finalizar cuarto en su primer Argentino, Oro marcha colíder al cabo de tres jornadas en la centésima realización del máximo certamen del país. Fabián Marelli

Sobrevinieron algunas imprecisiones, y la posición fue dándose vuelta hasta pasar la ventaja a Dolezal. El jugador de 12 años pensó mucho tiempo y quedó apremiado por el reloj, pero en esa suerte de “clutch”, el chico es diabólico: cuando parece que no hay más, siempre tiene una jugada. Creo que fue eso lo que “enredó” a Dolezal, que terminó cometiendo un grave yerro que le llevó a perder una pieza, y que hizo inútil su resistencia ulterior.

De este modo, Oro se mantiene puntero, junto a Julián Villca. Es un comienzo prometedor en su segundo Argentino, tanto en función de lograr la segunda norma de gran maestro como de proclamarse campeón nacional.

También con dos éxitos y un empate, el salteño Julián Villca comparte la vanguardia con Oro en Parque Patricios. Fabián Marelli

Faustino Oro 1 vs. Cristian Dolezal 0

d4 Cf6

c4 c5

d5 e6

Cc3 exd5

cxd5 d6

e4 g6

f4 Ag7

Ab5+ Cfd7

a4 0–0

Cf3 Ca6

0–0 Cb4

Ae3 a6

Ae2 Te8

Af2 Cf6

Cd2 b6

Ah4 Dc7

Af3 c4

e5 Cd7

Cce4 dxe5

d6 Da7

Cxc4 exf4

Dd2 Ab7 Buena jugada que soluciona los problemas de las negras.

Tae1 Cd5

Cg5 C5f6

Axb7 b5+

Af2 Dxb7

axb5 axb5

Ca3 h6

Cf3 g5

Db4 Cd5

Db3 Ce3

Axe3 Txe3

Txe3 Da7

Rh1 fxe3

Te1 Te8

Dxb5 Dolezal nunca defendió este peón y Faustino aprovecha la ocasión para igualar la contienda. g4

Cg1 Te5

Dc6 Tc5

De4 Axb2

Cc4 Cf6 Jugada criminal, que deja sin retorno al alfil de b2.

Dxe3 Simple y decisivo. Comiendo peones con la dama, Faustino ganó esta partida. Lo que sigue no tiene historia. Ta5

Dxa7 Txa7

Cxb2 Ta6

Cc4 Tc6

Tf1 Rg7

Ce3 Rg6

Cf5 Tc2

Cxh6 Td2

g3 Txd6

Cf5 Td2

Ch4+ Rg7

Tf4 Ta2

Cf5+ Rg6

Ce3 Rg5

Tf5+ Rg6

Te5 Tb2

Cd5 Cd7

Cf4+ Rf6

Td5 Cb6

Td4 Re5

Cge2 Tb1+

Rg2 f5

Cd3+ Rf6

Cc3 Tb3

Cd5+ Cxd5

Txd5 Ta3

Cf4 Ta2+

Rg1 Rg5

Ce6+ Rf6

Cd4 Ta1+

Rf2 Ta2+

Re3 Ta3+

Rf4 Td3

Td6+ 1-0

Las demás partidas

Una mención especial merece el joven salteño Julián Villca, líder junto a Faustino Oro. Con blancas venció a Candela Francisco, que cayó en una celada en un final en el que su posición todavía era defendible. Federico Pérez Ponsa se recuperó de su derrota del miércoles merced a un mal planteo de David Gómez. Leo Tristán, luego de su derrota inicial, reaccionó ganando dos partidas; la de este jueves, a Pablo Barrionuevo, que está sufriendo la dureza del torneo.

En tanto, Diego Flores obtuvo su primera victoria al vencer a Diego Valerga. El doctor mostró una enconada resistencia, pero la voluntad de ganar de Flores, como tantas veces, prevaleció. Pablo Acosta sólo tuvo una ligera ventaja en su partida con Mario Villanueva, pero éste, que viene jugando con solvencia, se defendió bien y la partida terminó en tablas.

Candela Francisco, de 19 años, es la única jugadora del Argentino y suma un punto; este viernes se enfrentará con Faustino Oro. Fabián Marelli

Entre los cruces de este viernes se destaca el duelo entre la dama del torneo, Candela Francisco, y el duende Faustino Oro. Pronóstico reservado.

Las posiciones al cabo de 3 fechas