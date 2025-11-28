Campeonato Argentino de Ajedrez: la habilidad de Faustino Oro para hacer de una derrota una victoria
El jugador de 12 años tenía ventaja, luego parecía perder y terminó venciendo a Cristian Dolezal; este viernes, vs. Candela Francisco
- 4 minutos de lectura'
La tercera ronda del 100º Campeonato Argentino de Ajedrez, que se desarrolla en la sede de Parque Patricios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ofreció emociones variadas. Faustino Oro volvió a ganar, esta vez frente a Cristian Dolezal, y el triunfo es doblemente valioso para él, porque llegó con una dosis de fortuna. En cierto momento de la partida podía darse por satisfecho con obtener un empate, pero otra vez salió a la superficie una característica virtuosa de este genio argentino: su abundante gama de recursos defensivos en posiciones comprometidas. Este es un aspecto sobresaliente en el juego de Faustino.
A comienzos de año jugó muchas partidas exigentes contra fuertes grandes maestros. Sufrió una serie de derrotas, pero éstas le sirvieron para desarrollar una marcada resiliencia cuando el escenario no se presenta favorable. Su enfrentamiento de este jueves con Dolezal estuvo sujeto a continuos vaivenes. Su rival, con negras, planteó una defensa Indobenoni, que es una manera de jugar a “todo o nada”, típico del estilo batallador del tigrense. Faustino logró clara ventaja en la apertura, pero en una posición difícil de jugar.
Sobrevinieron algunas imprecisiones, y la posición fue dándose vuelta hasta pasar la ventaja a Dolezal. El jugador de 12 años pensó mucho tiempo y quedó apremiado por el reloj, pero en esa suerte de “clutch”, el chico es diabólico: cuando parece que no hay más, siempre tiene una jugada. Creo que fue eso lo que “enredó” a Dolezal, que terminó cometiendo un grave yerro que le llevó a perder una pieza, y que hizo inútil su resistencia ulterior.
De este modo, Oro se mantiene puntero, junto a Julián Villca. Es un comienzo prometedor en su segundo Argentino, tanto en función de lograr la segunda norma de gran maestro como de proclamarse campeón nacional.
Faustino Oro 1 vs. Cristian Dolezal 0
- d4 Cf6
- c4 c5
- d5 e6
- Cc3 exd5
- cxd5 d6
- e4 g6
- f4 Ag7
- Ab5+ Cfd7
- a4 0–0
- Cf3 Ca6
- 0–0 Cb4
- Ae3 a6
- Ae2 Te8
- Af2 Cf6
- Cd2 b6
- Ah4 Dc7
- Af3 c4
- e5 Cd7
- Cce4 dxe5
- d6 Da7
- Cxc4 exf4
- Dd2 Ab7 Buena jugada que soluciona los problemas de las negras.
- Tae1 Cd5
- Cg5 C5f6
- Axb7 b5+
- Af2 Dxb7
- axb5 axb5
- Ca3 h6
- Cf3 g5
- Db4 Cd5
- Db3 Ce3
- Axe3 Txe3
- Txe3 Da7
- Rh1 fxe3
- Te1 Te8
- Dxb5 Dolezal nunca defendió este peón y Faustino aprovecha la ocasión para igualar la contienda. g4
- Cg1 Te5
- Dc6 Tc5
- De4 Axb2
- Cc4 Cf6 Jugada criminal, que deja sin retorno al alfil de b2.
- Dxe3 Simple y decisivo. Comiendo peones con la dama, Faustino ganó esta partida. Lo que sigue no tiene historia. Ta5
- Dxa7 Txa7
- Cxb2 Ta6
- Cc4 Tc6
- Tf1 Rg7
- Ce3 Rg6
- Cf5 Tc2
- Cxh6 Td2
- g3 Txd6
- Cf5 Td2
- Ch4+ Rg7
- Tf4 Ta2
- Cf5+ Rg6
- Ce3 Rg5
- Tf5+ Rg6
- Te5 Tb2
- Cd5 Cd7
- Cf4+ Rf6
- Td5 Cb6
- Td4 Re5
- Cge2 Tb1+
- Rg2 f5
- Cd3+ Rf6
- Cc3 Tb3
- Cd5+ Cxd5
- Txd5 Ta3
- Cf4 Ta2+
- Rg1 Rg5
- Ce6+ Rf6
- Cd4 Ta1+
- Rf2 Ta2+
- Re3 Ta3+
- Rf4 Td3
- Td6+ 1-0
Las demás partidas
Una mención especial merece el joven salteño Julián Villca, líder junto a Faustino Oro. Con blancas venció a Candela Francisco, que cayó en una celada en un final en el que su posición todavía era defendible. Federico Pérez Ponsa se recuperó de su derrota del miércoles merced a un mal planteo de David Gómez. Leo Tristán, luego de su derrota inicial, reaccionó ganando dos partidas; la de este jueves, a Pablo Barrionuevo, que está sufriendo la dureza del torneo.
En tanto, Diego Flores obtuvo su primera victoria al vencer a Diego Valerga. El doctor mostró una enconada resistencia, pero la voluntad de ganar de Flores, como tantas veces, prevaleció. Pablo Acosta sólo tuvo una ligera ventaja en su partida con Mario Villanueva, pero éste, que viene jugando con solvencia, se defendió bien y la partida terminó en tablas.
Entre los cruces de este viernes se destaca el duelo entre la dama del torneo, Candela Francisco, y el duende Faustino Oro. Pronóstico reservado.
Las posiciones al cabo de 3 fechas
- Julián Villca, con 2,5 puntos
- Faustino Oro, con 2,5
- Pablo Acosta, con 2
- Federico Pérez Ponsa, con 2
- Diego Flores, con 2
- Leonardo Tristán, con 2
- Mario Villanueva, con 1,5
- Carlos Gómez, con 1
- Cristian Dolezal, con 1
- Candela Francisco, con 1
- Diego Valerga, con 0,5
- Pablo Barrionuevo, sin unidades
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.