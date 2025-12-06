Diego Flores ganó el 100º Campeonato Argentino de Ajedrez y ahora ocupa un pedestal con Miguel Najdorf

Diego Flores entró a la historia grande del ajedrez nacional. Con su empate en la última ronda con Federico Pérez Ponsa, consiguió por octava vez el Campeonato Argentino de Ajedrez, cuya centésima realización tuvo lugar en la sede de Parque Patricios del Gobierno de la Ciudad. El vencedor se situó junto al legendario Miguel Najdorf en el primer escalón del podio de máximos ganadores del historial; quizás a las generaciones jóvenes les suene poco el nombre de Najdorf, pero se trata de una leyenda del ajedrez mundial. Nacido en Polonia y radicado en Argentina, el gran maestro fue uno de los mejores jugadores del mundo durante décadas. Se convirtió en argentino por convicción, fue un patriarca de nuestro ajedrez y ganó ocho veces al campeonato nacional. Hoy Diego Flores iguala esa cifra y se ubica por derecho propio en ese pedestal de honor.

Flores ya lleva más de veinte años brillando en nuestro medio. Ha ganado una cantidad enorme de torneos. Si no me equivoco, es el argentino que más certámenes de ajedrez ha ganado en todos los tiempos. Como es muy eficiente también en los ritmos rápidos, a sus numerosos triunfos en el ajedrez clásico suma muchos otros en el juego veloz.

La sede de Parque Patricios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires alojó el Argentino, que fue protagonizado por 12 jugadores en 11 ruedas. Rodrigo Néspolo

Un rasgo notable y distintivo es su estilo dinámico y emprendedor. Siempre juega a ganar, y siempre lo hace creando posiciones en las que fluye la magia del ajedrez. Por eso es un favorito del público, siempre da espectáculo. Una selección de las mejores partidas de Flores es un deleite para cualquier entendido en la materia. Otra cualidad de Diego es su pasión por representar al país en las Olimpíadas de Ajedrez. Se involucra mucho con el equipo, y en esa competencia ecuménica, tal vez inspirado por el ambiente cosmopolita, se supera a sí mismo, y su rendimiento suele ser mejor que el habitual.

Tiene 43 años y es oriundo de Junín, pero reside en Buenos Aires. Casado, es padre de tres hijos y fanático de Boca juniors, y además, seguidor incondicional de Lionel Messi. En una breve charla, luego de felicitarlo, le pregunté acerca de su rendimiento en el Argentino y me dijo: ”Estoy contento y bastante conforme con el nivel de juego, aunque no me gustó nada cómo jugué en las primeras rondas. Después, todavía sin jugar del todo bien, fui puntuando, y eso me ayudó a acomodarme en el torneo. Y entonces sí, empecé a jugar mejor e hice algunas partidas lindas, que me subieron el ánimo. También me ayudó no sufrir en las aperturas, cosa que a veces me pasa. En fin, estoy muy contento con el torneo”.

La copa que había levantado en otras siete ocasiones ahora agregará por octava vez el nombre de Diego Flores, que sonríe junto a la campeonata del Argentino femenino, Ernestina Adam. Rodrigo Néspolo

El subcampeón fue su último adversario, Pérez Ponsa, que tuvo un buen desempeño, y habría redondeado uno mejor de no perder dos partidas en las que tenía buenas posiciones. El tercer puesto del doctor Diego Valerga fue una sorpresa, pero pone a la vista las virtudes que lo adornan: conocimiento técnico, entendimiento superior y precisión académica. Buen cuarto lugar de Leonardo Tristán, que empezó mal pero fue reencontrando su juego a medida que avanzaba el campeonato.

Quinto y sexto quedaron Faustino Oro y Pablo Acosta, que empataron entre sí en la ronda final. Ninguno de los dos puede estar conforme con su desempeño. Faustino tuvo una excelente largada, que hizo alimentar expectativas de grandes logros, pero después no los concretó. En realidad, su actuación no fue mala, porque el niño mantuvo su puntaje en el ranking. Hay que recordar que tiene sólo 12 años, y a veces pretendemos que rompa la barrera del sonido, cuando debe seguir un proceso lógico de maduración. El camino hacia la excelencia tiene sus altibajos, y los contrastes ayudan a prepararse para superarlos en el futuro. Dentro de pocos días afrontará un nuevo desafío, un torneo magistral en Buenos Aires, que será otra oportunidad para brillar.

Faustino Oro igualó en la fecha final con Pablo Acosta y ambos concluyeron quinto y sexto, respectivamente; el chico de 12 años se perfilaba a ganar el torneo y lograr la segunda norma de gran maestro, pero quedó lejos. Rodrigo Néspolo

Por su parte, Acosta partía como uno de los favoritos, pero no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él. Se mostró débil sobre todo en las aperturas. Sí fue un buen torneo para el salteño Julián Villca, que dio batalla en todas las partidas. Mario Villanueva mostró gran preparación y solidez en su juego, pero le faltó un poco de chispa a la hora de jugar a ganar. Los siguieron, por orden de llegada, David Gómez, Cristian Dolezal, Candela Francisco y Pablo Barrionuevo, que hicieron lo que pudieron, con los limitados recursos que exhibieron.

Algo más, acerca del certamen, considerado globalmente. Una opinión personal sobre algunos factores que me parecen llamativos. El prestigio del Campeonato Argentino se mantiene a través de los tiempos. Esta 100ª versión tuvo mucho seguimiento por internet, a la altura de los grandes torneos magistrales internacionales. Hay que decir que buena parte de ese interés es genera por Faustino Oro, pero también el nombre del Argentino tiene mucho tirón. La regla de que no se pueda ofrecer tablas en las primeras treinta jugadas fue acertada; hubo mucha lucha en todas las rondas.

Los protagonistas de la centésima versión del Argentino de Ajedrez, con autoridades; entre virtudes y defectos, el balance deportivo del certamen es irregular. Rodrigo Néspolo

Pero también se puede hacer algunas críticas. Que no haya al menos un día libre perjudica la salud psicológica de los jugadores. Pienso en el caso de Faustino, sus 12 años, y me parece muy exigente el ritmo de jugar once días seguidos. El nivel deportivo fue irregular; por momentos hubo buen ajedrez, sobre todo por parte de Flores, pero también hubo abundancia de errores burdos. Es algo que habrá que corregir, procurando una fuerza de juego más homogénea entre todos los participantes.

Las posiciones finales