Claudia Amura ganó el Campeonato Argentino Femenino de ajedrez

No se puede ponderar lo suficiente la importancia de Claudia Amura para el ajedrez latinoamericano. Sus éxitos deportivos, como el que acaba de logar en el Campeonato Argentino Femenino, aun comportando un catálogo impresionante, que abarca más de cuarenta años, no constituyen lo principal de su gesta.

Claudia, como todo el continente la conoce, a partir de su solo nombre, es un motor que no conoce descanso. No para nunca; puede lo mismo estar ganando un torneo de ajedrez de varones, puede situar a su lugar de residencia, San Luis, en el mapa ajedrecístico mundial, puede ser la entrenadora del equipo olímpico mexicano, puede componer canciones para la enseñanza inicial del ajedrez, puede organizar torneos de todo tipo, y mil cosas más, como sabe todo ajedrecista. Pero lo importante es que todo lo que hace apunta siempre a hacer el bien, a ayudar a los demás. Su ejemplo moral trasciende el ajedrez. Una metáfora que le cuadra es que Claudia es un pilar, podría hacer las veces de Atlas y sostener ella sola al mundo del ajedrez, sin que nadie se sorprendiera.

Claudia Amura durante el 77 Campeonato Argentino Superior Femenino de Ajedrez, disputado del 4 al 12 de agosto, en el Museo de la Ciudad de Vicente López FADA AJEDREZ

Muchos años atrás, un terrible accidente automovilístico marcó su vida. Sus padres murieron, mientras Claudia, su marido el gran maestro mexicano Gilberto Hernández, y su bebé primogénito, sobrevivieron. Ella, atrapada entre los hierros retorcidos del coche, quedó con lesiones en la cadera, que le duran hasta hoy. No se arredró, munida de una inquebrantable fe en Dios, eligió un camino trascendente, anteponiendo el bien del prójimo, al de ella misma.

Claudia Noemí Amura 🇦🇷 campeona 🏆 del 77º Campeonato Argentino Superior Femenino ♟ en el Museo Ciudad de Vicente López



La WGM alcanzó su sexto título en el certamen luego de vencer en la última ronda a WFM Maisa Nejanky



7.5 pts sobre 9 posibles#FederaciónArgentinaAjedrez pic.twitter.com/h63XoZW4bq — Identidad Deportiva (@idendeportiva) August 13, 2026

La última partida del campeonato, que debía ganar, para ganar el torneo, fue una clase de ajedrez magistral, que puede servir de instructivo, para cualquier aprendiz.

Amura, Claudia - Nejanky, Maisa 12.08.2026

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Ad2 c5 5.a3 Axc3 6.Axc3 Ce4 7.Dd3 Cxc3 8.Dxc3 cxd4 9.Dxd4 0–0 10.Cf3 Cc6 11.Dc3 d6 12.e3 De7 13.Ae2 b6 14.0–0 Ab7 15.b4 Tac8 16.Db2 f5 17.Tfd1 Tf6 18.Tac1 Th6 19.Dd2 Td8 20.g3! e5? Las negras no están en posición de atacar. Lo atinado era volver con la torre a f6. 21.b5 Ca5 22.c5! Axf3 No servía ..Cb3 por 23.Da2. 23.Axf3 e4 24.Ae2 d5 25.Db4! Cb7 26.cxb6 Dxb4 27.axb4 Txb6 28.Tc7 Rf8 29.h4 h6 30.Rg2 Tdd6 31.Ta1 d4 32.exd4 Txd4 33.Txa7 Cd8 34.Txg7 Txb4 35.Th7 Rg8 36.Tag7+ Rf8 37.Td7 Rg8 38.The7 Rf8 39.Ah5 Te6 40.Txe6 Cxe6 41.Tf7+ Rg8 42.Txf5 Cd4 43.Tf6 Rg7 44.Tg6+ Rh7 45.Tg4 Cxb5 46.Ag6+ Rh8 47.Txe4 Txe4 48.Axe4 Cd6 La técnica que queda, pide radiar al caballo con el alfil, evitar que este se sacrifique por dos peones, e ir avanzando los peones blancos con el apoyo del rey, todo lo cual, Claudia realiza a la perfección. 49.Ad3 Rg7 50.Rf3 Cf7 51.Rf4 Rf6 52.g4 Cd6 53.g5+ Rg7 54.Rg4 Cf7 55.f4 Cd6 56.f5 Ce8 57.Rf4 Cd6 58.Aa6 Ce8 59.Re5 Rh7 60.Ac4 Cg7 61.g6+ Rh8 62.f6 Ch5 63.Ae2 Cg3 64.g7+ 1–0