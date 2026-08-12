Julián Alvarez vs. Diego Simeone: cónclave entre el goleador y el DT en Madrid

La novela de Julián Alvarez y Atlético de Madrid va camino a convertirse en el culebrón del verano europeo. El delantero argentino charló este miércoles de manera informal con su entrenador, Diego “Cholo” Simeone antes de comenzar la práctica en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, en las afueras de la capital española. Fue el primer encuentro entre el delantero del seleccionado y su jefe, que había estado con el resto del equipo en Seúl, donde el Atleti perdió 3-1 con Manchester City en un amistoso de pretemporada.

En la charla no hubo avances. Si el futbolista esperaba que el DT le abriera la puerta de salida y le allanara el camino a Barcelona -el destino elegido-, la Araña se habrá llevado un buen chasco. Porque nada de eso ocurrió. Y su transferencia está empantanada.

Si bien el delantero argentino volvió a las prácticas tal como estaba previsto, la presencia de sus agentes -Sergio Díaz y Fernando Hidalgo- en el centro de entrenamiento remite a los escritorios. Allí, en las oficinas, tanto el entorno del jugador como el propio Julián Alvarez dejaron en claro que su cabeza está en Cataluña y enfundado en la camiseta blaugrana. Lo seduce tanto el proyecto deportivo como la idea de convertirse en referencia absoluta del ataque del equipo culé.

Según la prensa española, el “Cholo” no cambió un ápice las palabras que había pronunciado en Corea del Sur. Y le dijo a Julián que sólo podía ayudarlo desde lo deportivo: potenciándolo, rodeándolo mejor, fomentando su productividad, haciéndolo crecer como futbolista. Para todo lo demás -léase, su transferencia-, el jugador y sus agentes debían dirigirse a los despachos y hablar con los ejecutivos del club.

Otros tiempos: el abrazo entre Julián Alvarez y Diego Simeone después de un partido de Atlético de Madrid JAVIER SORIANO - AFP

La postura de los directivos es clara: no negocian al delantero, que sólo saldría por una prohibitiva cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Barcelona no parece dispuesto a invertir semejante cantidad de dinero. Porque, además, no lo tiene. Entonces, la pelota está del lado del jugador, que deberá tirar de la cuerda si es que quiere mudarse a la Ciudad Condal.

Lo único que Simeone dijo en Corea del Sur sobre el caso Julián fue lo siguiente: “La situación es muy clara, la entidad tomó una decisión que Miguel Ángel (Gil Marín, CEO de la entidad) explicó muy bien. Estamos muy contentos con Julián, desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que nos vuelva a dar lo que nos ha dado en estos dos años, que fue un montón”.

Si Simeone, el entrenador que pidió por él e insistió por su fichaje en agosto de 2024, no está dispuesto a mover una ficha para dejarlo salir, los directivos muestran aún menos voluntad. Queda en el futbolista y en sus agentes la búsqueda de un consenso para abaratar su precio. Por otro lado, tener a un jugador con la cabeza en otra parte no parece una opción muy saludable para nadie: ni para el club, ni para el jugador ni para el entrenador. La situación, entonces, debería resolverse en este mercado de pases.

El asunto es que la ventana de transferencias está abierta hasta fin de mes, por lo que todavía hay tiempo para ir y venir. Negociar y reunirse. Analizar ofertas y resolver la historia. Lo que parece claro es que si Alvarez y su entorno esperaban algo por parte del club o del “Cholo”, ese escenario quedó descartado después del encuentro informal de este miércoles por la tarde.

Queda por verse si los agentes y el futbolista moverán alguna ficha en virtud del enojo por la poca receptividad que encontraron en Simeone. “Se generó una gran confianza entre los dos [Simeone y Álvarez] tras el fichaje por el club colchonero, algo que se ha ido rompiendo ya que Simeone se ha alineado totalmente con su club. De hecho, [en el entorno del futbolista] consideran que el entrenador rojiblanco se ha lavado las manos en este caso y prefiere mirar hacia otro lado cuando siempre ha dejado claro que solo desea tener jugadores comprometidos en su equipo”, se lee en el diario catalán Sport.

“El jugador quiere irse al Barça, cumplir su sueño como dijo púbicamente y como también sabe el propio Gil Marín. Simeone respondió que cuenta con el futbolista para la próxima temporada. Fue una conversación, según fuentes colchoneras, cordial en la que el técnico insistió que es una decisión de club y que él, como entrenador, solo le puede ayudar desde lo deportivo”, aporta por su parte Mundo Deportivo.

Julián Alvarez, con la camiseta de Atlético de Madrid; detrás, Giuliano Simeone Patrick Post - AP

El diario As, madrileño, provee la posición del Atlético: “Se cuenta con él y seguirá trabajando con el grupo. No se espera un plante del delantero ni que desatienda las obligaciones futbolísticas. Todo el mundo es consciente de aquellas palabras donde decía que quería cumplir su sueño y salir traspasado. El Atlético se remitió a su cláusula de 500 millones y la oferta blaugrana de 100 quedó muy lejos”. Así, esta historia continuará.