En qué canal pasan Atlético Tucumán vs. Independiente por la Copa Argentina 2026 hoy

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El encuentro entre el Decano y el Rojo se disputa este miércoles a las 19.15 en el estadio Marcelo Bielsa, con arbitraje de Facundo Tello
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Este miércoles, desde las 19.15 (horario argentino), Atlético Tucumán e Independiente se enfrentan en un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Facundo Tello, se disputa en el estadio Marcelo Bielsa y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto en canchallena.com.
El Decano se metió en la ronda de los 16 mejores del torneo más federal del país tras golear a Talleres de Córdoba por 3 a 0 con goles de Renzo Tesuri, Lautaro Godoy y Nicolás Laméndola. Previamente había dejado en el camino a Sportivo Barracas por 2 a 1. Su mejor participación en el certamen fue en la edición 2016-2017, cuando llegó a la final y perdió 2 a 1 con River en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
El Rojo, por su parte, dejó en el camino a Unión de Santa Fe luego de ganar 2 a 0 con tantos de Santiago Montiel y Maximiliano Gutiérrez, y antes había derrotado a Atenas de Río Cuarto por 4 a 2 en un partido disputado en el estadio Norberto Tito Tomaghello. Le tomó ocho ediciones poder superar los octavos de final de la competencia integradora, algo que logró en 2024, pero aún no logró meterse entre los cuatro mejores.
Atlético Tucumán vs. Independiente: cómo ver online
El encuentro se disputa este miércoles en Rosario, Santa Fe, y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto en canchallena.com.
- TyC Sports.
- TyC Sports Play.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a cuartos de final, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.48 contra los 3.25 que se repagan por un hipotético triunfo de Atlético Tucumán. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.95.
Posibles formaciones
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Rodrigo Granillo, Cléver Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Julián Fernández; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; y Alexis Canelo.
- Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos.
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