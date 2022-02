El campeón mundial de ajedrez que fue ucraniano, se convirtió en ruso y lo apadrina Vladimir Putin

La invasión de Rusia a Ucrania impacta de lleno en el deporte y en las últimas horas se sucedieron continuos repudios de atletas de todo el mundo al accionar de Vladimir Putin. También, se cayeron sponsors no fueron pocos los eventos deportivos que se cancelaron o van rumbo a ello porque están programados en territorio ruso o involucra la participación de equipos de ese país. En ese contexto, el nombre del campeón mundial de ajedrez Sergey Karjakin volvió a escena, no porque se haya expresado al respecto sino por su particular historia que involucra ambos países.

Karjakin nació el 12 de enero de 1990 en Simferópol, en la península de Crimea. Por entonces el territorio pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). En medio de la disputa entre Rusia y Ucrania por el territorio, adoptó la nacionalidad ucraniana.

Sergey Karjakin, con blancas, y en ventaja sobre Magnus Carlsen Archivo

Su vida deportiva comenzó de la mano de sus padres y, luego, en una escuela de Kramatorsk donde concurrían jóvenes talentos, precisó chess24. En una entrevista que brindó a la web rusa Crestbook, recordó sus inicios: “Estudié mucho con entrenadores y también me ayudaron mis padres. Si no fuera por su apoyo, nunca me hubiera convertido en profesional. Recuerdo que cuando tenía siete años estudiaba con mi padre durante seis horas al día y después de eso iba al club de ajedrez. Luego me trasladé a Kramatorsk, que creó todas las condiciones para mi crecimiento. Tenés que apreciar lo difícil que fue ese paso, ya que nadie sabía si me convertiría en un buen jugador de ajedrez. Sin embargo, mis padres fueron por ello”.

Sergey Karjakin, múltiple campeón mundial en diferentes modalidades, fue el jugador más joven de la historia en lograr los títulos de Maestro Internacional a los 11 años y 11 meses y, poco después, de Gran Maestro cuando tenía 12 años y siete meses. Con 14, derrotó en una partida blitz al por entonces campeón del mundo Vladimir Kramnik, pero tuvo que esperar hasta 2009 para ganar su primer campeonato.

Sergey Karjakin tiene 32 años Niki Riga

Ese mismo año, se nacionalizó ruso en pos de obtener un crecimiento deportivo y coincidió con el afán de ese país de recuperar el trono mundial que ostentó durante muchos años la Unión Soviética. Vladimir Putin posó los ojos sobre él y le brindó todo el apoyo económico y deportivo tanto del Kremlin como de la Federación Rusa de Ajedrez. Desde entonces, tiene la ciudadanía de Rusia y la representa en cuan campeonato internacional compite.

Apadrinado por Putin, principal y único apuntado por el conflicto bélico en Ucrania, el hombre de 32 años ha declarado públicamente que apoya “todo lo que hace” y que “su atención tiene un valor incalculable”. Incluso, días atrás compartió una publicación en Twitter en la que, a través de otro posteo de una usuaria de Telegram, dio su opinión sobre el conflicto con Ucrania y se mostró a favor de la invasión militar ordenada por el presidente ruso.

Много людей спрашивают мое мнение по поводу Украины. Сперва я уже почти написал большой текст со своими мыслями, но потом наткнулся на пост @Anna_Shafran и… подписываюсь под каждым словом! Лучше не сформулируешь!👏👏👏https://t.co/5TJhrkauzp — Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) February 24, 2022

El ajedrecista, que tiene un Elo de 2743 y está entre los mejores del plante, no escatimó en apariciones públicas con remeras con la cara de Putin y en ocasiones lo saludó para su cumpleaños a través de las redes sociales. También, lo representó en campañas electorales y el presidente de Rusia le asignó un cargo en la Cámara Cívica que tendrá al menos hasta el año próximo.