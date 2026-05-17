Peter Thiel compitió en un torneo de ajedrez en el club en el que brilló Faustino Oro

Peter Thiel es el dueño de Palantir, una empresa de Big Data que nació financiada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. En abril llegó a la Argentina, se instaló en una casa en Barrio Parque y mantuvo reuniones con el presidente Javier Milei, con el asesor Santiago Caputo y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Palantir presta servicios a la industria militar no solo en Estados Unidos. También, en algunos países de Europa. Publicó, hace poco, un manifiesto que promueve el poder de las corporaciones y pone en tela de juicio a los sistemas democráticos.

Pero el sábado fue noticia por otra cosa. Participó en un club de Almagro de un torneo de Ajedrez y salió tercero. El logro del empresario tecnológico fue celebrado por los libertarios, desde el director de comunicación digital, “Juan Doe” (Juan Carreira), al propagandista Daniel Parisini, alias Gordo Dan.

Peter Thiel fue al Círculo de Ajedrez Torre Blanca de Almagro, donde dio sus primeros pasos Faustino Oro, el prodigio argentino de 12 años que se convirtió en el segundo Gran Maestro más joven de todos los tiempos.

La inesperada participación del magnate tecnológico en la competición barrial de ajedrez quedó registrada en una foto compartidas en las redes del club ubicado en la calle Sánchez de Bustamante 587.

A través de una historia de Instagram, el propio club reveló que Thiel logró subirse al podio al obtener el tercer lugar en la competencia disputada el sábado.

El posteo que subió el Club Torre Blanca

Días atrás, el Círculo de Ajedrez Torre Blanca celebró el histórico logro de Faustino, que se consagró campeón Argentino Sub 8. Asimismo, en la cuenta de X del club se lee: “El mayor semillero de campeones de la historia del país.”

El festejo del Club tras la consagración de Faustino Oro

Thiel en la Argentina

Peter Thiel, uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley y con fuerte inserción en la industria tecnológica y militar de Estados Unidos y otros países, se encuentra de visita en el país por dos meses. El empresario adquirió una mansión en Barrio Parque y sostiene intensa agenda de reuniones al más alto nivel político.

El multimillonario eligió específicamente una de las casas más exclusivas de esa zona porteña por una cifra cercana a los US$12 millones, donde planea instalarse durante una estadía de al menos dos meses.

Casa Barrio Parque Peter Thiel

Los movimientos de Thiel responden a una sintonía ideológica y estratégica de fondo con la administración de Javier Milei. Días atrás, el inversor estadounidense mantuvo un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, en momentos en que el Ejecutivo pule los detalles finales del denominado “Súper RIGI”, una versión ampliada y más agresiva del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que el Gobierno busca utilizar para atraer desembolsos en sectores industriales, tecnológicos y energéticos.

El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno junto al empresario tecnológico Peter Thiel Oficina del Presidente

El 23 de abril el propio Milei lo recibió en la Casa Rosada en lo que significó el segundo intercambio cara a cara entre ambos tras la audiencia preliminar de mayo de 2024. De la cita participó el canciller Pablo Quirno. Antes, el empresario se reunió con el asesor presidencial, Santiago Caputo.

La presencia de Thiel en el país volvió a alimentar especulaciones dentro del mercado sobre un eventual interés de compañías vinculadas al ecosistema tecnológico y de inteligencia artificial en la Argentina, especialmente en áreas asociadas a energía, infraestructura digital y procesamiento de datos.

Peter Thiel junto a Luis Caputo, José Luis Daza y Santiago Bausili en el Palacio de Hacienda

Thiel posee una fortuna calculada en US$27.000 millones. De 58 años, construyó su fortuna como cofundador de PayPal en 1998, una plataforma pionera en pagos digitales que luego fue adquirida por eBay. Su nombre también quedó asociado a uno de los movimientos más rentables de la historia de Silicon Valley: en 2004 invirtió US$500.000 en Facebook, fundada por Mark Zuckerberg, una apuesta temprana que le generó retornos multimillonarios.

Sin embargo, su influencia excede el universo de las redes sociales y las finanzas digitales. Es cofundador y chairman de Palantir Technologies, una compañía creada en 2003 con apoyo de la CIA que desarrolla plataformas de análisis de datos utilizadas por agencias de defensa, inteligencia y organismos estatales. La firma tiene contratos con el gobierno de Estados Unidos, el ejército y también con actores del sector privado a nivel global.

A lo largo de su carrera, el magnate de 58 años también acumuló episodios polémicos que volvieron a poner su nombre en el centro de la escena. Uno de ellos está vinculado al financista Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales, con quien mantuvo intercambios que trascendieron en documentos judiciales.