Serguei Karjakin es uno de los ajedrecistas más notables del mundo. Hay varios rasgos que lo hacen particular. Nació en Ucrania, pero de etnia rusa. Aprendió el ajedrez en su país natal, de la mano de la escuela ucraniana, rodeado de excelentes maestros. Ganó la Olimpiada de 2004 representando a Ucrania, pero en 2009 tomó la llamativa decisión de abandonar su país natal y pasar a representar al país de sus antepasados, Rusia. Esta decisión tomó un cariz político inesperado cuando Rusia invadió a Ucrania.

Como ajedrecista, Karjakin fue un niño prodigio, un poco a la manera de nuestro Faustino Oro. Durante mucho tiempo ostentó el récord de ser el gran maestro más precoz en obtener el título. Lo hizo en 2002, a los doce años y siete meses, lo que en ese momento causó sensación, por su grado de precocidad. De hecho, ese récord duró 19 años, hasta que lo desplazó su actual poseedor, Abhimanyu Mishra de Estados Unidos, quien lo consiguió a los doce años, cuatro meses y veinticinco días.

Serguei Karjakin cuando era niño Archivo

Otro hecho insólito, protagonizado por Karjakin, también a los doce años, fue ser analista oficial de su connacional Ruslan Ponomariov en la disputa del Campeonato del Mundo de 2002. En aquel momento, Ponomariov declaró que la inventiva, y la frescura de ideas del niño Serguei, le resultaba útil en su preparación. Ese nivel de precocidad inédita de Karjakin, hizo alimentar las previsiones que lo situaron como probable futuro campeón del mundo. Y la verdad es que estuvo muy cerca de lograrlo, pero la inescrutable mano del destino se lo negó. En 2016, ya con 26 años, y en lo que podríamos considerar como el cénit de su carrera deportiva, primero ganó el torneo de Candidatos, y en ese mismo año enfrentó a Magnus Carlsen en el match por la corona mundial. En una definición muy cerrada, a la altura de la décima partida de doce totales, Karjakin llevaba un punto de ventaja. La situación en el medio juego de esa partida era tensa; Carlsen, condicionado por ir atrás en el marcador, arriesgó en busca de ganar, y comprometió peligrosamente su posición. Durante una sola jugada, Karjakin tuvo a disposición un movimiento que lo dejaba con ventaja decisiva, lo que implicaba, virtualmente, coronarse campeón. Pero no lo vio, y terminó perdiendo la partida.

Uno de esos momentos críticos, que resultan icónicos en el deporte, y que de un modo alusivo están ilustrados por la película “Match Point” de Woody Allen. Con todo, el match finalizó empatado, pero en el desempate de partidas rápidas, Carlsen prevaleció, y el sueño de campeón mundial de Karjakin quedó trunco. Tuvo otros notables logros en su carrera. Por citar algunos diremos que fue, y se mantiene como el miembro más joven de un equipo ganador de los juegos olímpicos, cosa que consiguió en 2004, con catorce años, cuando Ucrania fue campeón olímpico. También en esa ocasión ganó la medalla de oro al mejor sexto tablero. También ganó el Campeonato Mundial de rápidas y el de blitz. Y ganó unos cuantos torneos de élite.

Compare this with patriot Sergey Karjakin who got expelled from FIDE for supporting his Commander and Chief, and is currently a Senator in Russia.

I believe Karpov serves in the Duma as well.

I guess in Russia there is a Chess to Politics pipeline, lol. https://t.co/5F4d0u2b5p pic.twitter.com/eaBwlnPQd6 — UnHolly SmartaZZ (@UnHollySmartaZZ) January 19, 2026

Pero todo cambió con la invasión de Rusia a Ucrania. Rusia fue sancionada por la Fide, y desde entonces no pudo participar en las competencias ecuménicas. Los jugadores rusos pudieron seguir compitiendo bajo la bandera de la Fide. Pero Karjakin tomó una decisión que sorprendió. Por su nacimiento y formación en Ucrania, se podría pensar que adoptaría una posición temperada. Pero no, apoyó pública y abiertamente a Rusia, y se mostró cercano a Putin políticamente. Fue suspendido por la Fide durante seis meses. Cuando finalizó la suspensión anunció que abandonaba el ajedrez para dedicarse a la política. Actualmente ocupa el cargo de senador por Crimea en la Duma rusa.

Da que pensar, cuando un deportista se vuelve muy principista en cuestiones políticas. Sin tomar partido, se puede decir que la política trata de las cuestiones humanas más importantes, y que el deporte sólo es entretenimiento. Pero a la vez el deporte, el juego, está en el principio de la vida, jugamos siendo niños; y está en el final, seguimos jugando en la última vejez.