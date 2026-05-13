En qué canal pasan Rosario Central vs. Racing hoy, por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 continúan este miércoles con el duelo entre Rosario Central y Racing Club, programado a las 18.45 en el estadio Gigante de Arroyito con arbitraje de Darío Herrera.

El partido se transmite en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Ambos clubes ya se enfrentaron en este certamen y fue en la segunda fecha del Grupo B, con triunfo del Canalla como visitante 2 a 1 con goles de Ángel Di María y Alejo Véliz. Adrián Martínez descontó para el anfitrión.

La previa del partido

El Canalla, en octavos, se cargó al otro club de Avellaneda, Independiente, 3 a 1 en el Gigante de Arroyito. Gabriel Ávalos, el goleador del campeonato, puso en ventaja al visitante y el anfitrión lo dio vuelta con anotaciones de Ángel Di María, Giovanni Cantizano y Elías Verón. Antes, en la zona B, el elenco de Jorge Almirón se ubicó cuarto con 28 tantos gracias a ocho triunfos, cuatro empates y cuatro caídas. Hace cuatro juegos que no cae -tres victorias y una parda- y quiere ratificar su gran temporada con un título en el primer semestre a la par de su incursión en el plano internacional en la Copa Libertadores.

La Academia, por su parte, eliminó a Estudiantes de La Plata con un triunfo 1 a 0 con un cabezazo de Santiago Sosa y dejó en claro que, más allá del magro presente, es un rival de temer. El conjunto de Gustavo Costas ingresó a los playoffs con el octavo y último lugar de la zona B porque sumó 21 unidades gracias a cinco alegrías, seis igualdades y cinco derrotas. Teniendo en cuenta también la Copa Sudamericana, hasta el triunfo sobre el Pincha llevaba siete cotejos sin triunfos con tres caídas y cuatro empates.

Ángel Di María es la gran figura que tiene Rosario Central y anhela ser campeón del Torneo Apertura 2026 Marcelo Manera - LA NACION

Ambos entrenadores tienen bajas importantes. En Rosario Central están descartados Julián Fernández y Jaminton Campaz por lesión mientras que Alejo Véliz, que ingresó en el final del triunfo ante Independiente, se perfila para ser otra vez suplente porque acarrea problemas físicos. En Racing, en el último encuentro Alan Forneris sufrió una la rotura del ligamentos cruzado anterior de la rodilla izquierda y de los meniscos y su lugar lo ocupará Bruno Zuculini.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo ‘Pol’ Fernández, Ángel Di María; y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo ‘Pol’ Fernández, Ángel Di María; y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón. Racing: Facundo Cambeses; Santiago Sosa, Marco Di Césare, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Adrián Fernández, Gabriel Rojas; Matías Zaracho, Tomás Conechny; y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.36 contra 3.25 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.0.

El ganador se quedará con el tercer boleto a las semifinales y esperará por River Plate o Gimnasia, que juegan posteriormente en el Monumental.

El cuadro del Torneo Apertura 2026, con los dos primeros semifinalistas definidos

Las semifinales del Torneo Apertura 2026 tienen un cruce confirmado y es el de Argentinos Juniors vs. Belgrano de Córdoba. El Pirata le ganó a Unión de Santa Fe 2 a 0 como local en el estadio Julio César Villagra en un encuentro que arbitró Andrés Merlos. Adrián Guillermo Sánchez abrió el marcador con un cabezazo y Ramiro Hernándes cerró la cuenta sobre el final. El resultado fue justo porque el anfitrión fue muy superior al Tatengue y no encontró la diferencia antes porque el arquero Matías Mansilla tuvo muy buenas intervenciones.

El Bicho, por su parte, doblegó a Huracán 1 a 0 en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal con Fernando Echenique de juez principal. En el tiempo suplementario, tras igualar 0 a 0 en los 90 minutos en un duelo muy parejo donde ambos tuvieron posibilidades de anotar pero chocaron con los arqueros Brayan Cortéz y Hernán Galíndez, sonrió el anfitrión con una anotación de Tomás Molina.