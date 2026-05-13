Los salarios de Lionel Messi y Rodrigo de Paul en la MLS y el ranking de los mejores pagos

Lionel Messi y Rodrigo De Paul son dos de los tres futbolistas mejor pagos de la MLS estadounidense. La Pulga lidera el ranking con un sueldo anual de US$ 28.333.333, mientras que su compañero en Inter Miami percibe US$ 9.688.320; entre ambos se ubica el surcoreano Heung-min Son, quien dejó Tottenham, de la Premier League inglesa para unirse a Los Ángeles FC en 2025. El mejor futbolista asiático tiene un salario de US$ 11.152.852.

Los números corresponden a la última entrega de datos de la Asociación de Jugadores de la Major League Soccer, y tienen en cuenta sólo el dinero que las franquicias les pagan a los futbolistas en concepto de salario. El derecho de imagen, los acuerdos comerciales y las acciones bursátiles de las compañías quedan al margen.

Así, los casi US$ 30 millones que le paga Inter Miami a Messi comprenden apenas una porción de los ingresos que percibe al año la estrella rosarina. De todos modos, las cifras siguen un patrón: la liga debe tentar con salarios estratosféricos a las estrellas que vienen de Europa para que acepten cambiar una liga top (como la española, en el caso de De Paul) por la estadounidense.

Heung-ming Son, con la camiseta de Los Ángeles FC, su club en la MLS; sólo Lionel Messi cobra más que él Stephen Spillman - FR171427 AP

Los otros integrantes del Top 10

Por detrás del podio aparece el mexicano Hirving “Chucky” Lozano, el jugador franquicia de San Diego FC, quien cobra US$ 9.333.333. Lo curioso es que el ex futbolista de Napoli (Italia) no jugó ni un solo minuto este año. Y cobra tres veces más que su compañero Anders Dreyer, quien fue finalista en la votación para el jugador más valioso de la temporada. El contrato de Lozano -a esta altura, un lastre para San Diego- rige hasta 2028.

El quinto puesto del ranking de los futbolistas mejores pagos de la MLS es para un viejo conocido del fútbol argentino: el paraguayo Miguel Almirón. El ex Lanús -adonde llegó para ser campeón desde Cerro Porteño, en su país- es el jugador más caro del plantel de Atlanta United. Cobra US$ 7.871.000 (la cuarta parte del sueldo de Lionel Messi). Con ese salario, su actual equipo consiguió que Almirón dejara la Premier League inglesa (jugó desde 2019 a 2025 en Newcastle) y recalara en la MLS.

Our captain’s stamp to wrap it up ✍️😁 pic.twitter.com/dyzlrHs88y — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 11, 2026

Por detrás de Almirón se encuentra un mediocampista ofensivo de larga trayectoria en Europa, símbolo de Red Bull Leipzig: el danés Emil Forsberg. A los 34 años, es el jugador franquicia de New York Red Bulls, el equipo de la MLS que pertenece al conglomerado de la bebida energizante. Forsberg, uno de los mejores futbolistas daneses de la última década, cobra US$ 6.035.625 al año.

El séptimo lugar del escalafón le corresponde a un delantero inglés que se consagró en su tierra como “target man” -hombre objetivo-. Se trata de Sam Surridge, una torre de 1,91 metros que remite a Peter Crouch y que llegó a la MLS desde Nottingham Forest. Lo hizo para ponerse la camiseta de Nashville SC y, desde 2023 no paró de hacer goles: lleva 47 en 78 encuentros (una media superior a un tanto cada dos partidos). Nacido en Slough (Inglaterra), Surridge se lleva a su bolsillo US$ 5.933.000 cada doce meses.

Al inglés lo sigue otro producto de La Masía catalana, tal como Messi: se trata de Ricard (“Riqui”) Puig, el jugador franquicia de Los Ángeles Galaxy, el otro equipo de la ciudad de Los Ángeles. Capitán y referencia ofensiva del plantel, Puig jugó 42 partidos en Barcelona (2 goles), donde coincidió con Messi. En el Galaxy (23 goles en 68 partidos) mantiene un salario europeo: cobra US$ 5.792.188 por año.

Heung-min Son, con Messi en un partido entre Los Angeles FC e Inter Miami; el surcoreano es el segundo mejor pago

En el noveno lugar del ranking aparece el marfileño -nacionalizado francés- Jonathan Bamba. Con pasado en Saint-Etienne y Lille, de la Ligue 1, y en el Celta de Vigo, de la liga española, este mediocampista ofensivo de 30 años colecciona seis goles en 37 partidos con la camiseta de Chicago Fire. Su salario anual llega a los US$ US$ 5.581.806.

El último entre los diez jugadores mejores pagos de la liga es un producto 100% de la MLS. Se trata de Hany Mukhtar. Nacido en Alemania hace 31 años, desde 2020 viste la camiseta de Nashville sC. En 2022 recibió el premio al jugador más valioso de la competencia, con casi el 50% de los votos. Su madre es germano polaca y su padre, sudanés. Mukhtar percibe por mes US$ 5.411.667.





Tres curiosidades mundialistas: Suárez, Lloris y Reus

En relación con los sueldos estratosféricos del Top 10, dos jugadores que están en el final de su carrera pero que cuentan con un frondoso currículum cobran mucho menos. Se trata del francés Hugo Lloris -campeón mundial con Francia en Rusia 2018- y del uruguayo Luis Suárez, compañero de Messi en Inter Miami. El arquero cobra US$ 800.000 por año en Los Ángeles FC. El “Pistolero” Suárez, por su parte, percibe US$ 803.125.

El alemán Marco Reus -lesionado, no pudo estar en el Mundial 2014, que su selección ganó tras vencer a la Argentina en la final- fichó por Los Ángeles Galaxy en 2024 tras dejar el Borussia Dortmund, su club de toda la vida. Lleva seis goles y tres asistencias en 29 partidos. Y cobra menos de un millón de dólares: US$ 902.364 es su salario anual garantizado.