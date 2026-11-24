En Ginebra, la segunda patria de Jorge Luis Borges, comienza este martes el match por el Campeonato Mundial de Ajedrez entre el actual campeón Gukesh Dommaraju, de veinte años, nacido en Chennai, India, y su retador, Javokhir Sindarov, también de veinte años y nacido en Taskent, Uzbekistán. Sindarov es seis meses mayor que el campeón, y cumplirá 21 años durante el transcurso del encuentro. El match está pactado a 14 partidas.

La joven edad de ambos contendientes es una señal del paradigma actual de precocidad del ajedrez competitivo. La forma deportiva en la que llegan los jugadores a esta cita es distinta. Por un lado, Dommaraju, luego de haber conseguido brillantemente ser el campeón mundial más joven de la historia, experimentó una crisis ajedrecística, que lo llevó en caída libre hasta el puesto 26° en la lista del ranking internacional, con 2710 de Elo. Los motivos de esta debacle pueden ser variados. Huelga analizarlos acá, toda vez que incluyen la personalidad íntima del individuo. Lo cierto es que Gukesh dista mucho de su mejor momento.

Gukesh Dommaraju, el campeón más joven de la historia; el indio sufrió una crisis ajedrecística y ahora es 26to en el ranking SIMON LIM - AFP

Por otro lado, Sindarov es el caso inverso. Su avance es rutilante, ganó el torneo de Candidatos con autoridad y suficiencia, y actualmente es el cuarto jugador del ranking mundial con 2782 de Elo. Su favoritismo es obvio para la mayoría de los expertos. De las tres partidas que jugaron hasta ahora entre sí, en el ritmo de ajedrez clásico, Sindarov ganó una y las otras dos fueron tablas.

Obviamente, no conviene subestimar al campeón; por ejemplo, el pico de Elo que alcanzó fue de 2794, mayor que el que ostenta ahora Sindarov, y además cuenta con la experiencia de ya haber jugado un match por el título mundial, mientras que para Sindarov es un debut. Recordemos que ambos jugadores lograron el título de gran maestro muy jóvenes, a los doce años (lo que de paso nos recuerda que Faustino Oro lo consiguió a la misma edad, incluso más joven, lo que naturalmente traza una perspectiva para el argentino con respecto a su futuro deportivo).

Gukesh le ganó el campeonato mundial a Ding Liren por la mínima diferencia al ganar la última partida del match hace dos años. Por su parte, Sindarov, como se señaló antes, deslumbró al ganar invicto el Torneo de Candidatos. La opinión de Magnus Carlsen es importante. Según él, la ventaja de Sindarov es significativa, e incluso el match se podría definir rápidamente si empieza ganando. El entrenador de Carlsen, Peter Heine Nielsen, aunque también le da el favoritismo a Sindarov, atribuye gran importancia al equipo de analistas de cada jugador, y en ese sentido elogia el trabajo del equipo del indio, por su enfoque abierto y creativo de las diversas posiciones que juega el campeón.

El gran maestro chino Ding Liren, el rival de Gukesh Dommaraju en el match por el Campeonato Mundial de 2024, donde el indio se impuso por la mínima diferencia SIMON LIM - AFP

Garry Kasparov observó que las últimas partidas de Sindarov eran impresionantes, pero que Dommaraju es resistente psicológicamente, y que habría que ver como reacciona el uzbeco si se ve bajo presión. Una opinión que expresó Kasparov años atrás, y que viene a cuento, porque podría favorecer a Gukesh, es que la experiencia en jugar encuentros individuales era muy importante en para estar a la altura del nivel requerido en la contienda máxima.

Personalmente, agregaría que un psicólogo que conozca bien al jugador sería de gran ayuda en un encuentro tan largo y exigente mentalmente. No hay ningún otro deporte en que el combate ecuménico entre dos jugadores dure varias semanas.

Javokhir Sindarov deslumbró al ganar invicto el Torneo de Candidatos Niki Riga - FIDE

Una mirada general sobre el match que abarque la opinión de la afición implica reconocer que el rechazo del número uno del mundo, Carlsen, en disputar el campeonato del mundo, le ha restado interés a un evento que antes era central para el ajedrez mundial, y ahora no lo es tanto. Varios aficionados me han manifestado que tienen pocas expectativas sobre el match. Con todo, sigue siendo el campeonato mundial; el estatus que da al ganador mantiene una aureola especial, porque, como se suele decir, campeón hay uno solo.