Max Verstappen (Red Bull) triunfó este domingo en la madrugada de la Argentina en el Gran Premio de Las Vegas y se afianzó en el segundo lugar de la tabla de posiciones de pilotos por detrás del ya campeón Kimi Antonelli (Mercedes), cuarto en el tradicional circuito callejero estadounidense

La prueba fue una de las carreras más atractivas de la historia del Gran Circo por los incidentes, 35 cambios de liderazgo y un sinfín de adelantamientos que hubo en 50 vueltas. Pasó de todo y, en río revuelto, el neerlandés sacó su licencia de tetracampeón y se llevó el triunfo por sobre los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

Verstappen sumó 25 puntos y llegó a los 304, 98 menos que el joven italiano. Más atrás están, en el tercer lugar Lewis Hamilton (Ferrari) con 267 y George Russell (Mercedes) con 264. Justamente por Antonelli y Russell es que Mercedes ya se aseguró también el trofeo de constructores. Juntos, le dieron 666 tantos a su equipo y relegan a la escudería Ferrari por 159 puntos.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, hizo una gran carrera, se ubicó sexto y cosechó ocho unidades. Aunque se mantiene 12° en la general con 35 en total, se arrimó a solo tres de Arvid Lindblad (Racing Bulls). Su compañero Pierre Gasly fue quinto en Las Vegas y continúa décimo en la clasificación.

Fixture, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Cancelada por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Estados Unidos en Austin: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de la Ciudad de México: Max Verstappen (Red Bull).

GP de São Paulo: Lando Norris (McLaren).

GP de Las Vegas: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, con Kimi Antonelli en la cima

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026