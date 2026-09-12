Faustino Oro en el torneo Prodigios y Leyendas de Madrid: no retuvo el título, pero acrecentó su Elo

Con el tercer puesto final saldó su participación en el torneo Prodigios y Leyendas, de Madrid, el doceañero Faustino Oro. Recordemos que hace algo menos de un año, todavía con 11 de edad, el argentino ganó la primera realización de ese certamen y asimismo consiguió la primera norma de gran maestro, título que habría de obtener unos meses después, cuando se convirtió en el segundo entre los más jóvenes de la historia en lograrlo.

Entiendo que el objetivo de Faustino era volver a ganar este campeonato, y parecía que podía lograrlo, dado su buen comienzo. Pero con el correr de las rondas su avance fue estancándose, hasta que terminó en el tercer lugar. Con todo, hay que dar por bueno el desempeño, porque jugó bien, aumentó su puntaje Elo en el ranking, y porque sigue cimentando su fortaleza como ajedrecista. Por otro lado, si aplicamos una mirada escrupulosa a sus partidas en la capital española, vemos que le faltó un poco de suerte y, tal vez, algo de fría técnica, ya que tuvo posiciones ventajosas que no logró cristalizar en victorias.

Oro y Diego Flores, los dos argentinos que compitieron en el torneo Prodigios y Leyendas de Madrid, terminaron con un triunfo para cada uno en sus duelos.

Faustino empató con autoridad sus dos enfrentamientos con el ganador del torneo, el español David Antón Guijarro, y con el segundo clasificado y mejor ubicado en el ranking, el peruano que representa a México José Martínez Alcántara. En las demás, ganó y perdió contra Diego Flores, en un duelo abierto por la primacía del ajedrez argentino; ganó y empató jugando muy bien con la leyenda bosnia Ivan Sokolov, y, en la única mácula que se podría señalarle si nos ponemos exigentes para con un niño de 12 años, empató en los dos cruces con el último clasificado, Pepe Cuenca, después de tener claras opciones de triunfo en ambas. Es en estas partidas que –digo– le faltó un poco de frialdad para llevarse el punto entero.

Hubo muchas jornadas de rondas dobles (dos partidas pensadas por día), lo que puede haber agobiado un tanto a Faustino. El análisis global es positivo, y como corolario se puede decir que Faustino sigue progresando, y, dada su proyección, no sería raro que dentro de menos de un año pasara a liderar el ranking argentino absoluto. Por lo pronto, con este desempeño en Madrid pasó a tener 2537 puntos de Elo, 5 unidades más que las que sumaba, y tiene cierta perspectiva de escalar desde el puesto 318 en la próxima publicación del ranking internacional.

Como mencionamos en una nota anterior, se nota un cambio en el estilo de Oro: sale más a procurar la iniciativa, a asumir riesgos, a tomar las riendas de las partidas. Creo que es el resultado de su maduración como jugador y de su ambición por superarse. Como siempre, su preparación en las aperturas es excelente, lo que habla bien de su trabajo casero. Su próxima cita deportiva es las de las olimpíadas de ajdrez, que comenzarán este miércoles en la ciudad de Samarcanda, Uzbekistán, donde formará parte del equipo argentino.

Oro sumó otros 5 puntos de Elo en Madrid y ahora acumula 2537, en el puesto 318º del ranking mundial. Nicolás Suárez - LA NACION

Por su parte, Diego Flores, aunque luchador enjundioso como siempre, esta vez estuvo discreto y quedó empatado con Sokolov en el cuarto puesto. Creo que a Flores le pesa, en el ámbito internacional, su insuficiente preparación en materia de aperturas. Así y todo, fue el único que consiguió vencer a Faustino, lo que da cuenta de su peligrosidad.

David Antón ganó con solvencia el torneo. Esta figura de 31 años surgió en su momento como una gran promesa del ajedrez español, pero diversificó sus intereses, sin concentrarse tanto en este juego, lo que ralentizó su progreso. Con todo, sigue siendo un ajedrecista de notables cualidades, como lo mostró en esta justa.

Una gran noticia, y un importante logro para el ajedrez argentino, fue lo que hizo Francisco Fiorito, de 16 años, que se adjudicó la competencia B de Prodigios y Leyendas, y conquistó además una norma de gran maestro. Se trató de un torneo de menor rango que el otro, por supuesto, pero que tuvo varios ajedrecistas jóvenes promisorios, lo que reverbera el triunfo de Fiorito.

Francisco Fiorito, de 16 años e hijo de Fabián, se adjudicó la versión B del Prodigios y Leyendas, a los 16 años. X ilan_schnaider

Francisco, al igual que su hermano mayor Joaquín, es un destacado juvenil hijo del popular maestro internacional argentino Fabián Fiorito, que hace algunos años se radicó en España en pos de mejores oportunidades para sus chicos. También hay que destacar que hace pocos días Ilan Schnaider, de 15 años, se apoderó de una norma de gran maestro al ganar un magistral en Brasil, empatado con el gran maestro brasileño Rafael Leitão.

Ilan Schneider, de 15 años, ya posee una norma de gran maestro; otro muy buen proyecto albiceleste. X ilan_schnaider

A Ilan le pasa un poco como a los hermanos Fiorito: teniendo un alto nivel de ajedrez, se ve ensombrecido porque todos los focos de atracción apuntan a Faustino Oro y se olvidan de estos chicos de talento notable. Pero hay que resaltar que Argentina, además de a Faustino, tiene en Ilan Schnaider y Francisco Fiorito, dos futuros grandes maestros a corto plazo, que al tiempo que aseguran una gran proyección para el ajedrez nacional, están en condiciones fácticas de entreverarse entre los mejores del mundo.