Faustino Oro representará al país en Arabia Saudita en una competencia internacional de esports

Este año tendrá lugar la Esports Nations Cup (ENC) 2026, la primera edición de una competencia global por naciones de deportes electrónicos, y un joven porteño de tan solo 12 años acaba de ser confirmado para representar a la Argentina.

“Es la primera vez que hay un evento de esta magnitud, donde se reúnen tantos juegos, jugadores y entrenadores”, explicó a LA NACION, Ezequiel Blasco, director deportivo de CADE, organización orientada al desarrollo, profesionalización y representación de los esports en la Argentina. La entidad fue elegida como national team partner local, un rol que tendrá la responsabilidad de coordinar la representación nacional, acompañar a jugadores y entrenadores, y fortalecer el desarrollo competitivo del país de cara al certamen. “A nivel naciones, es la competencia mundial más importante que va a haber”, agregó Blasco y detalló que la ENC prevé una inversión total de US$45 millones entre prize pool, development fund y club incentives, para promover la competencia, acompañar el desarrollo de las estructuras nacionales y potenciar el crecimiento del ecosistema a escala global.

Efectivamente, la competencia que tendrá sede en Riad, Arabia Saudita, del 2 al 29 de noviembre de 2026, contará con la presencia de siete regiones del mundo y es la primera que introduce la representación nacional incluyendo tantas disciplinas. La lista contempla la participación de 206 países y 16 títulos de esports, entre los que figuran Leyendas de APEX, Ajedrez.com, Counter Strike 2, DOTA 2, Furia fatal: Ciudad de los lobos, FC 26, Honor de los Reyes, League of Legends, Mobile Legends: Bang Bang, PUBG, PUBG Mobile, Rainbow Six: Siege, Rocket League, Street Fighter 6, Trackmania y Valorant.

La competencia que tendrá sede en Riad, Arabia Saudita, del 2 al 29 de noviembre de 2026

Faustino Oro, quien recientemente se convirtió en el segundo de los grandes maestros más jóvenes de la historia del ajedrez, será uno de los jugadores que representará a la Argentina en esta competencia internacional. “Es un orgullo enorme ver a jóvenes como Faustino construir una trayectoria de este nivel y proyectar su talento al mundo. Su presente no solo habla de una capacidad excepcional, sino también del potencial que tiene nuestro país cuando logra acompañar y visibilizar a sus mejores representantes”, destacó Blasco.

El evento, que tendrá una frecuencia bienal, abrió en mayo las instancias clasificatorias para el torneo, que se extenderán hasta agosto. Según detalla el reglamento, cada nación solo puede presentar un equipo por título en ENC. “Se basa en la idea de que el talento en los esports existe en todas partes, y que más jugadores deberían tener la oportunidad de perseguir el sueño de representar a su país en el escenario mundial”, explicó Fabian Scheuermann, Chief Games Officer de la Esports Foundation.

¿Quién es Faustino Oro?

Un joven argentino representará a su país en la disciplina de ajedrez virtual, mejor conocida como “Chess”. Faustino Oro se convirtió recientemente en gran maestro, la condición individual más alta en el mundo del ajedrez. Además, es la segunda persona más joven en obtener ese título, más precisamente con 12 años, 6 meses y 26 días.

Nacido en Buenos Aires, Argentina, el 14 de octubre de 2013, su interés por el ajedrez empezó en plena pandemia. Durante el confinamiento, el argentino no perdió el tiempo y aprovechó para incursoinar en este deporte. En 2021, partició de su primer torneo de ajedrez clásico, el VIII IRT Alejandro Judewicz en Mar del Plata, Buenos Aires. En esa competencia ingresó por primera vez al ranking ELO de la FIDE y se convirtió en el número 1 del mundo en su categoría, posición que ha mantenido desde entonces.

Faustino Oro, el joven argentino que se convirtió recientemente en gran maestro de ajedrez Frans Peeters

Con el tiempo, continuó obteniendo más títulos y rompiendo nuevos récords, y se ha ganado el apodo de “Niño de Oro” o el “Messi del Ajedrez”. Su meta, tal como ha explicado en otras ocasiones, es convertirse en Campeón Mundial e integrar la élite del ajedrez.

Según el ajedrecista y periodista Pablo Ricardi, “nadie, nunca, en toda la historia del ajedrez, ni siquiera los más reputados campeones como Capablanca, Fischer, Kasparov o Carlsen jugaron tan bien como él a sus 12 años”. Además, agrega que “al ritmo que viene progresando, no es descabellado pensar que, dentro de un año o poco más pueda ser el mejor jugador argentino”.

El joven porteño también participará este año del Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido y Blitz por Equipos de la FIDE 2026, que tendrá lugar a mediados de junio en Hong Kong.

Aunque Oro no es el único argentino que representará al país en este torneo. Otro de los jugadores que viajará a Riad es AJG, en nombre del equipo de Rocket League: “Que exista la posibilidad de ser elegido para la Selección Argentina en la ENC es un orgullo enorme para mí. Lo vivo con mucha responsabilidad, pero también como una gran motivación, porque llevar la albiceleste a un escenario internacional es algo que me impulsa a dar el máximo, estar a la altura de lo que significa vestir estos colores y representar al país de la mejor manera posible”.