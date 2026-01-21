Faustino Oro hizo una maravilla táctica, logró su tercer triunfo en 5 ruedas y lidera en Wijk aan Zee

Cumplidas cinco rondas del torneo Challengers de Wijk aan Zee, Países Bajos, Faustino Oro encabeza la tabla de posiciones, producto de tres triunfos y dos empates, es decir, 4 puntos. El éxito de este miércoles sobre la maestra internacional china Lu Miaoyi fue una muestra notable de fuerza táctica, con un doble sacrificio de calidad.

Ya comentamos que, según las reglas, si nuestro genio del ajedrez de 12 años suma el puntaje requerido para la norma de gran maestro (7½ sobre 13), eso no le será suficiente para obtener el título, porque una de las tres normas debe ser conseguida en un torneo abierto, y él consiguió en certámenes cerrados las dos que ya posee. Para matizar, yo creo que si, por ejemplo, Faustino gana este campeonato, que es muy prestigioso, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) debería concederle el título de gran maestro inmediatamente.

El niño argentino genera expectativa donde juega; este miércoles se impuso holgadamente a la china Lu Miaoyi. RAMON VAN FLYMEN - ANP

Ya veremos lo que ocurrirá. De momento, su comienzo fue espectacular, tanto por resultados como por juego. El chico argentino comparte la punta con el estadounidense Andy Woodward y el azerí Aydin Suleymanli, con los que todavía tiene que enfrentarse en el decurso del torneo. Falta mucho como para hacer predicciones, pero el nivel de juego exhibido por Faustino es alentador.

En el torneo de maestros, el principal de los dos que se desarrollan en Wijk aan Zee, se da un comienzo discreto del a priori favorito “tridente indio” conformado por el campeón mundial Gukesh Dommaraju, Arjun Erigaisi y Rameshbabu Praggnanandhaa. En cambio, están luciéndose los uzbekos Javokhir Sindarov y Nodirbek Abdusattorov, de 20 y 21 años, respectivamente, y un sorprendente Hans Niemann, que parece dispuesto a borrar con buenos desempeños sobre el tablero la mala imagen que se había creado en el pasado. Los tres lideran la competencia con 3½ unidades sobre 5 posibles.

Uno de los atractivos del certamen principal es que compiten cuatro de los ocho participantes del Torneo de Candidatos de 2026. Los que juegan en Wijk ann Zee son Praggnanandhaa, Anish Giri, Matthias Bluebaum y Sindarov. A ellos se agregarán Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana, Andrey Esipenko y Wei Yi, para dirimir, entre todos, quién será el retador a la corona mundial que ostenta Dommaraju. El Torneo de Candidatos comenzará el 28 de marzo en Chipre. Es interesante observar entonces, los enfrentamientos de “Gukesh D” con los candidatos. Por ahora el joven indio empató con “Praggna” y con Sindarov, a quien estuvo a punto de ganarle. El campeón mundial acumula cuatro tablas y una victoria y está a media unidad de los líderes. Para él es una cuestión de honor ganar esta justa, ya que viene con una racha de desempeños desafortunados en diversos torneos.

La victoria de Faustino

La partida de hoy de Faustino merece ser reproducida sobre el tablero porque incluyó un ataque demoledor, resuelto a partir del golpe 22 ... Txf5!

Una de las típicas expresiones curiosas de Faustino, antes de iniciar el juego; suma 4 puntos sobre 5 posibles y comparte la vanguardia con dos jugadores en Países Bajos. RAMON VAN FLYMEN - ANP

Lu, Miaoyi (2431) vs. Oro, Faustino (2516)