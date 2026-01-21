Faustino Oro hizo una maravilla táctica, logró su tercer triunfo en 5 ruedas y lidera en Wijk aan Zee
El chico argentino está en modo Terminator; suma 4 unidades sobre 5 posibles, pero el torneo no le entregará la norma de GM que le falta
- 4 minutos de lectura'
Cumplidas cinco rondas del torneo Challengers de Wijk aan Zee, Países Bajos, Faustino Oro encabeza la tabla de posiciones, producto de tres triunfos y dos empates, es decir, 4 puntos. El éxito de este miércoles sobre la maestra internacional china Lu Miaoyi fue una muestra notable de fuerza táctica, con un doble sacrificio de calidad.
Ya comentamos que, según las reglas, si nuestro genio del ajedrez de 12 años suma el puntaje requerido para la norma de gran maestro (7½ sobre 13), eso no le será suficiente para obtener el título, porque una de las tres normas debe ser conseguida en un torneo abierto, y él consiguió en certámenes cerrados las dos que ya posee. Para matizar, yo creo que si, por ejemplo, Faustino gana este campeonato, que es muy prestigioso, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) debería concederle el título de gran maestro inmediatamente.
Ya veremos lo que ocurrirá. De momento, su comienzo fue espectacular, tanto por resultados como por juego. El chico argentino comparte la punta con el estadounidense Andy Woodward y el azerí Aydin Suleymanli, con los que todavía tiene que enfrentarse en el decurso del torneo. Falta mucho como para hacer predicciones, pero el nivel de juego exhibido por Faustino es alentador.
En el torneo de maestros, el principal de los dos que se desarrollan en Wijk aan Zee, se da un comienzo discreto del a priori favorito “tridente indio” conformado por el campeón mundial Gukesh Dommaraju, Arjun Erigaisi y Rameshbabu Praggnanandhaa. En cambio, están luciéndose los uzbekos Javokhir Sindarov y Nodirbek Abdusattorov, de 20 y 21 años, respectivamente, y un sorprendente Hans Niemann, que parece dispuesto a borrar con buenos desempeños sobre el tablero la mala imagen que se había creado en el pasado. Los tres lideran la competencia con 3½ unidades sobre 5 posibles.
Uno de los atractivos del certamen principal es que compiten cuatro de los ocho participantes del Torneo de Candidatos de 2026. Los que juegan en Wijk ann Zee son Praggnanandhaa, Anish Giri, Matthias Bluebaum y Sindarov. A ellos se agregarán Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana, Andrey Esipenko y Wei Yi, para dirimir, entre todos, quién será el retador a la corona mundial que ostenta Dommaraju. El Torneo de Candidatos comenzará el 28 de marzo en Chipre. Es interesante observar entonces, los enfrentamientos de “Gukesh D” con los candidatos. Por ahora el joven indio empató con “Praggna” y con Sindarov, a quien estuvo a punto de ganarle. El campeón mundial acumula cuatro tablas y una victoria y está a media unidad de los líderes. Para él es una cuestión de honor ganar esta justa, ya que viene con una racha de desempeños desafortunados en diversos torneos.
La victoria de Faustino
La partida de hoy de Faustino merece ser reproducida sobre el tablero porque incluyó un ataque demoledor, resuelto a partir del golpe 22 ... Txf5!
Lu, Miaoyi (2431) vs. Oro, Faustino (2516)
- e4 e5
- Cf3 Cc6
- Cc3 Cf6
- Ab5 Ad6 Artilugio de Faustino para desconcertar a la jugadora asiática.
- d3 0-0
- 0-0 h6
- Aa4 Te8
- Cd5 Cxd5
- exd5 Ce7
- d4 exd4
- Cxd4 c6
- c4 Ac7
- Dh5 (esta jugada parece buena pero no lo es, y Faustino va a encargarse puntualmente de refutarla. Es difícil explicarle al profano por qué una jugada como Dh5 es mala, pero se puede argüir que desde esa ubicación es más complicado que armonice con el resto de su ejército.) Cg6
- Cf5 Df6!
- Ad2 Te5
- Ac2 d6
- g4 cxd5
- cxd5 Ad7
- Tad1 Tae8
- Dh3 Ab6
- a4 Tc8
- Dd3 Txf5! Combinación decisiva de alto impacto.
- gxf5 Ce5!
- Db3 Txc2! Segundo sacrificio de calidad. Es raro lograr dos sacrificios de calidad en el lapso de tres jugadas. Esta partida es una gema de Faustino.
- Dxc2 Axf5
- Dc3 Ae4!
- Dg3 Cf3+ (0-1) Ante la inminente destrucción de su posición, las blancas abandonan.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Ajedrez internacional
Otra victoria del argentino. Faustino Oro tuvo un notable comienzo en Wijk aan Zee ante un gran maestro neerlandés
"Mejor que Messi a los 12". El impactante elogio de uno de los mejores ajedrecistas de la historia hacia Faustino Oro
Otro paso gigante. Faustino Oro: cómo un puesto 72 en un mundial puede resultar sensacional
- 1
San Lorenzo vs. Lanús, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
En qué canal pasan Galatasaray vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2025-2026 hoy
- 3
Pedro Rubiolo, segunda línea de los Pumas: “Lo que hago no se ve mucho, pero si no está, se nota”
- 4
Cristiano Ronaldo le ganó un juicio a Juventus por un conflicto salarial durante la pandemia