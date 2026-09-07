Faustino Oro le ganó al campeón argentino Diego Flores en el torneo “Prodigios y Leyendas” de Madrid

Faustino Oro debutó este lunes con un brillante triunfo sobre el campeón argentino y primero del ranking nacional, Diego Flores, en el torneo “Prodigios y Leyendas” de Madrid.

Recordemos que hace algo menos de un año, todavía con once años, Faustino Oro ganaba la primera edición de este torneo “Prodigios y Leyendas”, y asimismo conseguía su primera norma de gran maestro, título que habría de obtener unos meses después, consagrándolo, como el segundo más joven de la historia en lograrlo.

Ahora Faustino retorna al lugar donde empezó su gesta, con la difícil misión de retener el campeonato. Se trata de un torneo cerrado (esto es, todos contra todos) de seis jugadores, a doble vuelta. Un total de diez partidas. Entre los otros jugadores encontramos al mencionado Diego Flores, inclaudicable luchador del ajedrez.

Faustino Oro vs. Diego Flores, en el torneo Prodigios y Leyendas

Luego tenemos dos españoles, David Antón Guijarro, uno de los más fuertes grandes maestros de su país, también ex niño prodigio, y el popular gran maestro y streamer, Pepe Cuenca, que, con sus transmisiones online de los torneos de élite, le ha dado un nuevo impulso al ajedrez de habla hispana. Otro destacado participante es el peruano-mexicano (esto último por adopción) José Martínez Alcántara, el de mayor ranking entre los jugadores latinoamericanos. Finalmente, el único jugador no latino, y el más veterano, el bosnio devenido neerlandés, Iván Sokolov, al que más le cuadra, de los participantes, el calificativo de “leyenda”.

La partida de este lunes fue una exhibición de alto ajedrez por parte de Faustino, quien se mostró muy contento con su juego en sus declaraciones al concluir. En la apertura detectó el plan de cambiar alfiles de casillas negras lo que debilitó el flanco rey de las negras. Faustino señaló como clave el error de las negras en la jugada 10…Axh6? Y agregó el comentario sutil de que las negras debieron jugar d4 sin tomar en h6, porque de ese modo, las blancas verían dificultada la ruptura de peones en f4, que tuvo un efecto decisivo en la partida.

Faustino Oro sigue evolucionando

Flores sacrificó un peón, creo que pensando que más tarde lo podría recuperar, pero esa fue una evaluación equivocada. Faustino lo defendió, y no sólo se lo quedó de más, sino que logró una iniciativa que coronó con un espectacular sacrificio de caballo en la jugada 21Cxg5! Flores, para evitar el jaque mate inminente, tuvo que sacrificar su dama, lo que derivó en un final técnico ganador para el blanco de dama y peón por parte de Faustino, contra torre y caballo de Flores.

La partida entre Oro, Faustino (2537) - Flores, Diego (2590) 07.09.2026

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 5.Ad3 g6 6.Ae3 Ag7 7.Cc3

Ce7 8.Dd2 d5 9.Cb3 0–0 10.Ah6 Axh6 11.Dxh6 d4 12.Ce2 e5 13.f4 Cbc6 14.0–0 Rh8 15.fxe5 Ae6 16.Df4 Cg8 17.Cd2 Dc7 18.Cf3 Tad8

19.Dg3 h6 20.Cf4 g5 21.Cxg5 hxg5 22.Dxg5 Dxe5 23.Dh4+ Rg7 24.Ch5+ Rg6 25.Tf5 Axf5 26.exf5+ Rh6 27.Cg3+ Rg7 28.f6+ Cxf6

29.Cf5+ Dxf5 30.Axf5 Ce7 31.Te1 Cg6 32.Dg3 Td5 33.Axg6 fxg6

34.Te7+ Tf7 35.Dc7 Td7 36.Txd7 Txd7 37.De5 Rf7 38.Df4 Re6

39.g4 Td5 40.h4 Te5 41.Dxd4 Te4 42.Db6+ Re5 43.Dc7+ Re6

44.g5 Ch5 45.Dxb7 Txh4 46.c4 Cf4 47.c5 Cd5 48.Dc6+ Re5

49.Dd6+ Re4 50.c6 Ce3 (1–0)

En general, se lo vio muy maduro a Faustino, tanto en su nivel de juego, como en sus declaraciones posteriores. Este martes será una jornada dura con doble ronda. Faustino jugará con los dos españoles: primero se enfrentará con piezas negras a Pepe Cuenca, y luego con blancas a David Antón. En las otras partidas, Alcántara y Sokolov hicieron tablas, y Antón, con negras, derrotó a Cuenca.