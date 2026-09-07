La vuelta de Insua a San Lorenzo en 880 días: en el medio, una crisis con 7 presidentes y 5 entrenadores

Rubén Darío Insua vuelve a San Lorenzo. El entrenador arribó este domingo desde Estados Unidos para hacerse cargo del plantel del Ciclón y sueña con clasificarlo a los playoffs y a las copas internacionales. Entre su salida en 2024 y este inicio del tercer ciclo, pasó de todo. Un repaso global sobre lo sucedido en Boedo sirve para comprender la inestabilidad de una institución que en muy poco tiempo sufrió demasiados contratiempos, ya sean futbolísticos como económicos.

El jueves 11 de abril de 2024, San Lorenzo ya había aterrizado de Ecuador tras la dura derrota ante Independiente del Valle por 2-0, en la etapa de grupos de la Copa Libertadores y Marcelo Moretti -presidente de la institución en ese momento-, sumado al encargado del fútbol profesional, Néstor Ortigoza, tomaron la decisión -en el avión de vuelta a Buenos Aires- de prescindir de los servicios de Rubén Darío Insua como entrenador, a quien tan solo 4 meses antes le habían renovado el contrato por 24 meses tras un gran ciclo de Insua, que tomó al equipo cerca del descenso y lo llevó a jugar la Copa Sudamericana en 2023 y la Copa Libertadores en ese mencionado 2024.

Rubén Darío Insua en su última etapa en el Ciclón, con Malcom Braida detrás Fotobaires

Lo que nadie esperaba en ese momento, como obra casual (¿o causal?) del destino era la catástrofe institucional, política, económica, financiera y deportiva que se vendría en San Lorenzo. Ahora, en las próximas horas, el club azulgrana oficializará el tercer ciclo de Insua al frente del equipo y hay que destacar una situación: entre ese abril de 2024 -con su salida- y este incipiente septiembre de 2026 con su vuelta, por San Lorenzo pasaron 7 presidentes (Marcelo Moretti, Néstor Navarro, Julio Lopardo, Daniel Matos, Ulises Morales, Sergio Costantino y Marcelo Culotta) y 5 entrenadores: Leandro Romagnoli, Miguel Ángel Russo, Damián Ayude, Gustavo Álvarez y Néstor Raúl Gorosito. Todo en 29 meses.

Tras la salida de Rubén Darío Insua luego de su segundo ciclo en el club (99 partidos dirigidos y el 51% de los puntos obtenidos), el club decidió darle la oportunidad a Leandro Romagnoli, que en ese momento entrenaba a la división Reserva. El ciclo del Pipi nunca terminó de despegar. Contó con la participación en el plantel de Iker Muniain, el Vasco que se enamoró de un caótico San Lorenzo y si bien logró una heroica remontada para clasificarse a los octavos de final de Copa Libertadores (donde incluso logró poner contra las cuerdas a un gigante como Atlético Mineiro) no consiguió pisar firme en el plano doméstico, no solo por la dura derrota en la Copa Argentina ante Vélez, sino por despedirse a tan solo ocho puntos de la zona de descenso en la Tabla Anual y luego de un empate 1-1 ante Godoy Cruz, en Mendoza, con un penal sobre la hora malogrado (Francisco Fydriszewski la picó y atajó el arquero). La situación se hizo insostenible y dejó el cargo.

Acompañado por el presidente del club, Marcelo Moretti, y el encargado del fútbol profesional, Néstor Ortigoza, Leandro Romagnoli fue oficializado el 19-04-2024 como nuevo entrenador de San Lorenzo X

Para reemplazarlo llegó nada menos que Miguel Ángel Russo, un hombre experimentado y que acomodó un par de piezas en el cierre de ese 2024 y luego de una buena pretemporada, llevó al equipo a semifinales del torneo, donde quedó afuera con Platense, de local, y horas más tarde, Russo se fue a Boca.

Al mismo tiempo, el descontrol y la locura política e institucional se empezaban a adueñar del Ciclón: el mismo día del fallecimiento del Papa Francisco, el 21 de abril de 2025, Marcelo Moretti, presidente del club, era expuesto en cadena nacional por una cámara oculta guardándose un fajo de 25 mil dólares en la oficina de presidencia del club en su sede de Avenida La Plata, con la mamá de un chico que quería fichar en inferiores.

Una cámara oculta filmó al presidente Marcelo Moretti recibiendo fajos de dólares

En medio de esa situación, el equipo jugaba la recta final del torneo con Russo, pasaba en octavos de final a Tigre, en cuartos a Argentinos Juniors y quedaba eliminado en semifinales. Y comenzaron a aparecer conflictos por falta de pago, hasta el plantel no se entrenó previo a varios de esos encuentros e incluso deslizó la posibilidad de no concentrar como medida de protesta, aunque finalmente no lo hizo.

El pedido de destitución mediante el tribunal de Ética para con el propio Moretti contrarrestaba con cierto apoyo de la AFA a la investidura presidencial, aunque sostenida estrictamente en los códigos dirigenciales y no en el pedido de los socios e hinchas, que no querían más al abogado como presidente de su club. Por estatuto, el vice 1° Néstor Navarro debía asumir el rol máximo, pero solo lo hizo unas horas y, tras pedir licencia y sin que el vice 2, Andrés Terzano, tenga el apoyo político interno y externo para asumir, se decidió acompañar a Julio Lopardo (vocal de Comisión Directiva en ese momento) y San Lorenzo, el 8 de mayo de 2025, cambiaba de presidente: en 17 días, había tenido 3. Imposible de creer.

Damián Ayude, uno de los técnicos de San Lorenzo en este último tiempo

Tras la salida de Miguel Russo luego de perder el 25 de mayo la semifinal con Platense, San Lorenzo volvió a repetir el ciclo de darle la oportunidad al DT de la Reserva de hacerse cargo del equipo, y el que tomó el control del plantel fue Damián Ayude, que pocos meses antes había llegado al club para dirigir dicha categoría. Sin refuerzos, inhibido y mientras intentaba surfear la ola financiera y política, el club afrontaba el segundo semestre del 2025 en una profunda crisis, mientras intentaba generar la acefalía para que los amagues de Moretti por volver a la presidencia queden en vano y una Comisión Directiva transitoria se haga cargo de la institución.

Tras varios intentos, la acefalía llegó cuando parecía improbable y 13 directivos (el propio Julio Lopardo, Andrés Terzano, Uriel Barros, Leandro Goroyesky, Javier Allievi, Soledad Boufflet, Mateo Sagardoy, Pablo García Lago, Belén Lugones, el hoy presidente Marcelo Culotta, Agustina Nordenstrom, Leonardo Virardi y Martín Cigna) decretaron que el gobierno cuervo quede acéfalo y, de esa manera, se busquen los caminos para gobernar. Desde ese 17 de septiembre de 2025, la Asamblea de Representantes de Socios presidida por Daniel Matos, se hizo cargo del club: era el cuarto presidente del año en un lapso de cinco meses.

Julio Lopardo x/@SanLorenzo

En plena rosca política azulgrana y mientras se buscaba el llamado a una Asamblea Extraordinaria para definir nuevas autoridades, aparecían palos en la rueda provenientes de la Justicia: días más tarde de su “asunción”, el propio Daniel Matos dio un paso al costado y se tomó una licencia de 15 días por “motivos personales”. En sus canales de comunicación oficial, el club dio a conocer a su masa societaria que la Asamblea Extraordinaria no se llevaría a cabo al recibir la notificación por parte del Juzgado Civil Número 51 del Poder Judicial de la Nación que establecía su suspensión.

Allegados a la política cuerva entienden que esa jugada fue del propio Marcelo Moretti, que dentro de la misma medida cautelar también buscó anular la Reunión de Comisión Directiva donde se declaró la acefalía, pedido al cual no se hizo lugar. En lugar de Matos quedó Ulises Morales, vicepresidente de la Asamblea, que tomó el timón y llevó al club a la Asamblea Extraordinaria, que después de mucho esperarla y pelearla en la Justicia, determinó que Sergio Costantino se hiciera cargo del club por 5 meses, ya que en la misma asamblea se determinó que el 30 de mayo de este 2026, el socio finalmente podría elegir nuevas autoridades.

Gustavo Álvarez el 2 de mayo de 2026, antes de dirigir a San Lorenzo ante Independiente, por el Apertura Manuel Cortina

Con la asunción de Sergio Costantino, Damián Ayude siguió al frente del equipo y tuvo su primer mercado de pases con incorporaciones en este verano, y tras renovar el contrato del DT, su ciclo duró poco ya que el 16 de marzo perdió 5-2 ante Defensa y Justicia como local y al día siguiente, dejaba su cargo. A poco más de 2 meses para las elecciones y en plena campaña política, el Ciclón parecía ir por un viejo conocido de la casa como Pablo Guede, que no pudo interrumpir su vínculo con Alianza Lima finalmente.

La dirigencia le apuntó a Martín Palermo, pero cierta resistencia por su pasado en Boca llevó a que Gustavo Álvarez se haga cargo del equipo: Álvarez logró una identidad de juego, pero no se le dieron los resultados, ya que tuvo dos golpes grandes como la eliminación ante River en los octavos de final de playoff del Apertura luego de tener tres match-point por penales; y perder 1-0 como local ante Recoleta, por Copa Sudamericana, y quedar eliminado cuando con el empate se metía primero de grupo.

Las últimas elecciones en San Lorenzo, en donde se impuso la fórmula Marcelo Culotta - Juan Manuel Campos Hernán Zenteno

Tan solo tres días más tarde de ese durísimo golpe, la gente se acercó a votar y fue elegido, tras mucho tiempo de espera, Marcelo Culotta como nuevo presidente del club, que gobernará a San Lorenzo hasta diciembre de 2027, ya que primero hubo que completar el mandato de Marcelo Moretti (2023-2027). La fórmula Marcelo Culotta-Juan Manuel Campos, de la agrupación Orden y Progreso Sanlorencista, sumó 4.110 votos. Así superó a Sergio Costantino-Cipriano Pommies de San Lorenzo en Marcha (23.83% - 3.284 votos), César Francis-Daniel de Florian de Volver a San Lorenzo (23.57% - 3.249 votos), Manuel Agote-Leonardo Della Bitta de Movete Boedo Movete (18.22% - 2.511 votos) y Nicolás Papasso-Ángel Gras de Nueva Generación (4.32% - 595 votos).

Mostrando días más tarde de asumir que el club debía 67 millones de dólares y debía afrontar muchos compromisos de pago de forma prácticamente inmediata, Culotta sostuvo a Gustavo Álvarez en la campaña y hasta planificaban la pretemporada, pero una intención de la Comisión Directiva de devolver a entrenar junto al resto del plantel a un grupo determinado de futbolistas que el cuerpo técnico había decidido apartar fue la gota que rebalsó el vaso y Álvarez, el 22 de junio, primer día de pretemporada, dio un paso al costado. Sin tiempo que perder, Walter Perazzo, quien llegó con esta nueva gestión para presidir el fútbol juvenil de la institución, se hizo cargo de manera interina del equipo durante las dos primeras semanas de pretemporada, y tras varias indefiniciones, el club apuntó por el regreso de Pipo Gorosito.

El momento en que Néstor "Pipo" Gorosito fue presentado como nuevo técnico de San Lorenzo; a su lado, el presidente del club, Marcelo Culotta @sanlorenzo

Por lo bajo, según supo LA NACION, no había unanimidad en su vuelta 22 años después, pero el rechazo que generaba el regreso de Rubén Darío Insua a muchos de los que toman decisiones (se votó) y por mayoría simple ganó que Gorosito tenga su segundo ciclo en el club. El mismo duró 8 partidos: la mano empezó torcida siendo el equipo eliminado por Deportivo Riestra en 16vos. de Copa Argentina y con un flojo inicio de torneo, expuesto totalmente tras la derrota ante Huracán por 2-0 en condición de local tras 25 años.

Con varias personas del día a día de la política azulgrana con los que se contactó LA NACION entienden que ahí era el momento de cortar de raíz y sacar al entrenador, pero también es cierto que el ciclo solo llevaba 5 partidos. Gorosito no lo pudo levantar y solo permaneció en el cargo tres encuentros más, siendo el DT que menos partidos duró en el Ciclón durante el siglo XXI.

Facundo Farías, en su debut en San Lorenzo: fue triunfo ante Talleres 1-0 JUAN MANUEL BAEZ

El colmo del final de Gorosito sirve como ejemplo para graficar lo insólito que resultó todo en los últimos tiempos de San Lorenzo. Pipo había convencido a Farías de llegar como refuerzo, ya que lo había tenido en Colón: se trataba de un jugador que, si responde bien desde lo físico, puede darle un plus al plantel actual. ¡Y ni siquiera pudo dirigirlo! El DT insistió, lo catalogó como uno de los mejores jugadores del fútbol argentino en la conferencia posterior al empate sin goles ante Estudiantes, en Río Cuarto. El delantero del Pincha firmó días más tarde: no estuvo habilitado para el encuentro ante Instituto, pero viajó igual a Córdoba para empezar a formar parte del grupo. Pipo dijo en conferencia posterior a la derrota: “No tengo dudas que Farías le va a cambiar la cara al equipo jugando atrás del 9”. Lo despidieron antes de que pudiera verlo en acción. Y este sábado, en el interinato de Perazzo, en el festejado 1-0 ante Talleres, Farías fue el mejor jugador... jugando detrás del 9 Auzmendi.

Con Gorosito afuera del club, y con muchísimos nombres arriba de la mesa, el único candidato por el que negoció la actual Comisión Directiva es Rubén Darío Insua, quien 880 días después, vuelve a San Lorenzo tras firmar contrato hasta diciembre de 2027. ¿Su misión? Por empezar, traerle paz. Luego, buscará darle una identidad al equipo. También buscará ganar clásicos. Y posicionar a San Lorenzo bien arriba.