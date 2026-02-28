Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Faustino Oro tuvo un esperanzador comienzo en el abierto de Moscú en pos del récord mundial
El chico argentino obtuvo en su debut el triunfo que necesitaba para poder luchar por la marca de precocidad del título de gran maestro
- 4 minutos de lectura'
Para lograr el título de gran maestro dentro del plazo requerido para conseguir el récord mundial histórico de precocidad, a Faustino Oro apenas le queda el tiempo suficiente para jugar un único torneo de ajedrez. Sabiendo esto, de antemano se le presentaban diferentes opciones. Había varios certámenes que podía jugar, pero tenía que elegir uno. Y conforme al perfil de personalidad, que ya empieza, a sus escasos 12 años, a delinearse, eligió el más difícil.
Sucede que, aunque en la era de la informática el origen de los mejores ajedrecistas se ha repartido por todo el mundo, y así salen un Magnus Carlsen de Noruega, un Gukesh Dommaraju de India y un Faustino Oro de Argentina, la nación ajedrecista por excelencia fue y sigue siendo Rusia. Por mucho boicot que le hagan, por mucho Vladimir Putin dictador enfrentado con Garry Kasparov que haya, demos al césar lo que es del césar: Rusia sigue estando en la cima cuando se habla de ajedrez, y Moscú es la Meca del ajedrez mundial. Cuando en los años setentas un maestro occidental llegaba a Rusia a jugar un torneo, sentía que cualquiera con quien hablara, ya fuera obrero de la construcción, repartidor de hielo o taxista, era un maestro en potencia, dados los conocimientos que tenía. Yo experimenté esa sensación por mí mismo cuando jugué la Olimpiada de Moscú en 1994. Así que, para obtener la norma que le falta, Faustino decidió no esquivar el bulto y sí entrar al cubil de los leones.
Se trata del prestigioso Open Aeroflot de Moscú, un abierto en el que Oro está preclasificado en el puesto 35 sobre 169 jugadores. Para dar una idea de la fuerza de la competencia digamos que el número 1 es Ian Nepomniachtchi, quien estuvo muy cerca de ser campeón mundial cuando perdió in extremis su match contra Ding Liren hace pocos años. Luego está Andrey Esipenko, uno de los ocho participantes que afrontarán el Torneo de Candidatos en Chipre dentro de un mes, y más allá, una pléyade de ajedrecistas connotados, en su mayoría rusos.
En la primera ronda, Faustino, que acumula 2516 puntos de Elo, debutó con un buen e importante triunfo. Siempre es positivo empezar ganando, y más en un torneo abierto, porque para lograr la norma de gran maestro conviene enfrentarse con un promedio de Elo alto, cosa que no se conseguiría si un jugador perdiera la primera partida. Además, Faustino ganó con negras, cosa que siempre es más difícil que hacerlo con blancas, y jugando muy buen ajedrez.
El rival era el ruso Artem Polkovnikyan, de no desdeñables 2357 unidades en el ranking (en Argentina, con esa puntuación, estaría entre los cincuenta primeros). Había que ganar y Faustino ganó, jugando una Siciliana, no su apertura principal para enfrentarse con el peón rey pero sí parte de su repertorio de combate cuando le toca medirse con un rival al que conviene mucho vencer, como era el caso.
Para este domingo lo espera una dura doble ronda, pero, para el temple que viene forjando este chiquilín, se tratará simplemente de jugar con gusto al ajedrez. El comienzo es esperanzador. El argentino podrá conseguir la norma o no, pero su nivel de juego muestra alta calidad, y él llegará a la élite del ajedrez mundial en un plazo no mayor de dos a tres años.
La partida
Polkovnikyan, Artem (2357) vs. Oro, Faustino (2516), Aeroflot Open, Moscú, 28/2/2026
- e4 c5
- Cf3 e6
- d4 cxd4
- Cxd4 Cc6
- Cc3 a6
- Ae3 Cf6
- Cxc6 bxc6
- e5 Cd5
- Cxd5 cxd5
- Ad3 Dc7
- f4 Tb8
- Dc1 Ac5
- 0–0 d6
- Axc5 Dxc5+
- Rh1 0–0
- exd6 Dxd6
- c3 Ad7
- Dc2 g6
- Tae1 a5
- Te5 a4
- h4 Rg7 Con su última jugada las blancas apuestan todo al ataque. Pero Faustino tiene todo bajo control.
- h5 f6
- Te3 e5! Toma el centro, y a la vez esconde una ingeniosa celada de defensa.
- Axg6 Ahora parece que las blancas incluso podrían estar ganando luego de 24... hxg6 25.Dxg6+ pero... e4! Interrumpe la acción de la dama sobre g6, y resulta que el alfil no tiene escape.
- Axe4 dxe4
- Td1 Dc7
- Dxe4 Tbe8
- Tg3+ Rh8
- Dd4 Ac6
- Dd6 Df7! Amenaza capturar en h5 con jaque y luego la torre de d1.
- Rh2 Ae4
- Dc5 Tg8
- Txg8+ Dxg8
- Df2 Dg4
- Te1 Dxh5+
- Rg1 Dd5
- Dd4 Equivale a capitular. Dxd4+
- cxd4 f5
- Rf2 Rg7
- Tc1 Tb8
- Tc7+ Rg6
- Re3 Txb2
- g4 Txa2
- gxf5+ Axf5
- d5 a3 0–1
Otras noticias de Ajedrez internacional
Murió Jan Timman. El hippie que por dos décadas fue único rival del poder soviético, el Gran Maestro que nunca dejó el ajedrez
Nació en Ucrania, representa a Rusia. El ajedrecista que se transformó en cuestión de estado: apoyó a Putin, lo sancionaron y cambió el deporte por la política
Faustino Oro en Wijk aan Zee. Una buena participación y la certeza de que el título de Gran Maestro llegará pronto
- 1
Posiciones del Torneo Apertura 2026: así están las tablas, tras la fecha 7
- 2
El arquero que simuló una molestia en la liga de Francia para que cinco compañeros rompieran el Ramadán
- 3
Cuándo juega Boca vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Apertura 2026
- 4
Argentina perdió contra Uruguay por 17 puntos en la eliminatoria para el Mundial de básquetbol