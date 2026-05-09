Mezian Soares Mesloub, el chico supersónico: a los 16 años debutó y a los 5 segundos hizo el gol de la victoria

No era un partido más de la Ligue 1 del fútbol francés. Lens es el escolta del todopoderoso PSG, campeón de la Champions League y nuevamente finalista del certamen europeo de clubes por excelencia, que definirá con Arsenal, de Inglaterra. En el arranque de la fecha 33, Lens recibía a Nantes, que marcha penúltimo, en zona de descenso. Pero aún así, hasta los 33 minutos del segundo tiempo mantenía estoicamente la igualdad sin goles. Algo impensado para todos, especialmente para los hinchas del conjunto local.

Fue entonces cuando el entrenador de Lens, Pierre Sage, decidió una apuesta en todo el sentido de la palabra: llamó para hacer entrar a Mezian Soares Mesloub. Cara de nene. En rigor, lo es: el portugués nació el 8 de noviembre de 2009, tiene apenas 16 años.

Dentro de las curiosidades, había una más: el chico ni siquiera tenía grabado su nombre en el dorso de la camiseta N° 41. Pero eso no iba a intimidarlo. En el momento de entrar en reemplazo del francés Wesley Said, Lens debía reponer desde el lateral izquierdo. Soares Mesloub entró raudamente cruzando todo el frente de ataque y se posición sobre ese sector izquierdo del ataque de su equipo. Y todo fue mágico...

Mezian Soares Mesloub terminó en la tapa del diario L'Equipe

El envío del lateral lo recibió su compañero Antony Bermont, ya dentro del área y alcanzó a tocar la pelota en dirección a Soares Mesloub, que recepcionó con gran técnica e inmediatamente cruzó el remate cruzado para convertir. Fue como un flash. Técnicamente, desde que ingresó, transcurrieron 18 segundos, pero en rigor, desde que la pelota partió desde el lateral fueron sólo 5 segundos. Impactante. Sí, el día de su debut, el adolescente marcó el gol de la victoria de su equipo en un tiempo récord de presencia en el campo de juego.

Un tanto que tuvo doble efecto: marcó la clasificación de Lens para la próxima Champions League y a la vez dictaminó el descenso de Nantes, un equipo con mucha historia y en el que jugaron, alguna vez, varios futbolistas argentinos, entre ellos, Jorge Burruchaga, campeón mundial con la selección en México 86 y subcampeón en Italia 90.

El gol en 5 segundos

Mezian Soares tiene 16 AÑOS y hoy estaba haciendo su DEBUT EN PRIMERA con Lens.



Esto hizo en la PRIMERA PELOTA QUE TOCÓ en su carrera como futbolista profesional.



El sueño del pibe. 🤯⚽️ pic.twitter.com/8h18veGpnr — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 8, 2026

Al marcar cinco segundos después de entrar como suplente, Mezian Mesloub anotó el gol más rápido para un jugador que sale del banco en la Ligue 1 desde que Opta comenzó a recopilar estos datos (2006-2007), superando a Ireneusz Jelen (6 segundos con el Auxerre contra el Lorient en octubre de 2007).

En las gradas, Walid Mesloub, padre del jugador portugués que integra el seleccionado Sub 17 de su país y a la vez ex jugador del Lens entre 2018 y 2020, celebraba el rápido suceso del joven. Que luego del partido, con toda la felicidad, entrevistas y saludos de sus compañeros, siguió disfrutando a pleno: se posicionó de frente a los hinchas y todos celebraron la clasificación para la próxima Champions League, una competencia soñada para cada protagonista de las ligas europeas. Y como broche, se llevó la tapa del diario deportivo L’Equipe, con el título “Lens dans les etoiles”, es decir, Lens en las estrellas.

Todos los aplausos

🥹💎 This is incredible. Mezian Mesloub Soares (16) made his DEBUT for Lens tonight. Not only that, he scored the winning goal in the match! After the match, he was celebrating with the fans. Pure quality. 💛❤️ pic.twitter.com/8WiBrm5InC — EuroFoot (@eurofootcom) May 8, 2026

El contraste se vivió del lado de Nantes, cuyo plantel se fue cabizbajo y sin consuelo por el descenso, algo que había experimentado por última vez en 2012-2013. La derrota lo condenó a bajar a la Ligue 2, algo que ya sufrió Metz (último), mientras que Auxerre es el otro equipo que, por el momento, está perdiendo la categoría.



