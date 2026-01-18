Faustino Oro tuvo un notable comienzo en el Challenger de Wijk aan Zee

Faustino Oro tuvo un buen arranque en el torneo Challengers del Tata Steel 2026 de los Países Bajos. En las dos primeras rondas, de las trece de que consta el torneo, enfrentó a los dos jugadores de mayor ranking del certamen, ambos grandes maestros. Faustino, cuyo ranking Elo es de 2516, empató llevando las negras con Velimir Ivić en el debut, y venció, jugando en gran estilo, en la segunda ronda, al neerlandés Erwin L’Ami. Esto deja a Faustino bien posicionado para lo que resta del torneo.

Se trata de un torneo magistral de larga tradición. Entre los ajedrecistas, este clásico torneo de los Países Bajos, es conocido por el nombre de la ciudad en que se lo juega desde siempre, Wijk aan Zee, y considerado como el Wimbledon del ajedrez. Pero la denominación oficial del torneo ha ido cambiando según su principal patrocinador, que en los últimos años es la empresa de capitales indios Tata Steel. Su primera edición data de 1938, y desde entonces se mantiene como uno de los más importantes del calendario ajedrecístico anual. En él han jugado muchos campeones del mundo, y también destacados maestros argentinos, como Miguel Najdorf, Oscar Panno, y Miguel Ángel Quinteros.

Faustino Oro empezó en gran forma en el torneo neerlandés Lennart Ootes - FIDE

El certamen consta de dos torneos, el más trascendente es el Masters, con la participación de algunos de los mejores ajedrecistas del mundo, y sigue el Challengers, con figuras emergentes, tanto masculinas como femeninas. Faustino Oro ya jugó el año pasado el Challengers, y este año fue invitado nuevamente. La tradición quiere que el ganador de esta prueba, al año siguiente, sea automáticamente invitado a ser parte del Masters. Un incentivo para Faustino.

La norma de gran maestro. Faustino tiene 12 años y es la mayor promesa ajedrecística del mundo en este momento. Él ya tiene dos normas de gran maestro, pero le falta una norma más para cumplir con los requisitos exigidos para lograr el título definitivo. Ocurre que, según una reglamentación reciente, al menos una de esas normas debe ser lograda en un torneo abierto. Las normas que tiene Faustino las consiguió en torneos cerrados, y este de Wijk aan Zee también es cerrado.

Gukseh Dommaraju es el jugador más destacado en Wijk aan Zee AP

Se trata de una regla extraña, porque los torneos cerrados son habitualmente más fuertes que los abiertos. Algo que no hay que descartar, es que, si Faustino logra el puntaje requerido para la norma, que en este torneo son 7 y medio sobre 13 posibles, pueda hacer una presentación ante la FIDE para reclamar el título. Y con mucho más fundamento, si, por ejemplo, ganase el torneo. Este tipo de exigencias ya han ocurrido en el pasado, y en algunos casos han tenido éxito. Por ahora está cuarto, con 1,5 puntos; la china Lu Miaoyi, de 14 años, es la puntera, con 2 unidades. Este lunes, por la tercera ronda, se enfrentará con la kazaja Bibisara Assaubayeva, tricampeona mundial de Blitz.

El torneo Masters de este año, muestra una paradoja. Participa el campeón del mundo, Gukesh Dommaraju, y también sus compatriotas Arjun Erigaisi y Rameshbabu Praggnanandhaa, a los que podríamos denominar el tridente indio, pero faltan los tres primeros del ranking, Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, e Hikaru Nakamura, que además son los tres ajedrecistas más populares de Occidente, lo que le quita glamour y atractivo al torneo. Como sea, es un desafío para el campeón poder reverdecer sus laureles, un tanto mustios en este momento, ya que sólo ocupa el décimo lugar en el ranking mundial.

Faustino Oro Lennart Ootes - FIDE

Así fue la victoria de Faustino Oro

Oro,Faustino (2516) - L’Ami,Erwin (2634) Tata Steel Chess Challengers 17-01-2026

1.c4 e5 2.Cc3 d6 3.Cf3 f5 4.d4 e4 5.Cg1 Cf6 6.Af4 Ch5 7.Ad2 g6 8.e3 Ag7 9.Ch3 c5. Jugada criticable porque cede la importante casilla d5. 10.Ae2 Cf6 11.Cf4 Cc6 12.dxc5. Así queda delineado el plan estratégico de Faustino: casilla fuerte en d5 y dominio de la gran diagonal. dxc5 13.Ccd5 0–0 14.Dc2 b6 15.Ac3 Cxd5 16.Cxd5 Axc3+ 17.Dxc3 Dd6 18.f4! exf3 19.Axf3 Tb8 20.Cf4 Ce5 21.Ad5+ Rg7 22.0–0 Df6 23.e4 Cg4 24.Dg3 Ad7 A partir de ahora sigue un plan escalonado: se retira el rey para evitar jaques, se expulsa al caballo, se avanza el peón central pasado, y a cobrar. 25.Rh1 Rh8 26.h3 Ch6 27.e5! De7 28.e6 Ae8 29.Dc3+ Rg8 30.De5 Tc8 Las negras están inermes. 31.Tf3 g5 32.Tg3 g4 33.Td1 Ag6 34.Tgd3 Tcd8 35.Ac6 Txd3 36.Txd3 (1–0) Se amenazan Td7 o Cd5 y si 36...Dg7 las blancas cambian damas y avanzan el peón.

Una clara y limpia partida posicional de Faustino.