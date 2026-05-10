En qué canal pasan Estudiantes vs. Racing hoy, por el Torneo Apertura 2026

Estudiantes de La Plata y Racing Club protagonizan este domingo desde las 17 en el estadio Uno y con arbitraje de Sebastián Nicolás Martínez uno de los cuatro encuentros de octavos de final del Torneo Apertura 2026, que comenzaron el sábado con victorias de Unión de Santa Fe, Belgrano de Córdoba, Argentinos Juniors y Huracán.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Guido Carrillo es el goleador de Estudiantes de La Plata Gustavo Garello - AP

La previa de Estudiantes vs. Racing

El Pincha fue el mejor equipo del Grupo A con una gran campaña, a la par de su participación en la Copa Libertadores 2026. Sumó 31 puntos producto de nueve triunfos, cuatro empates y tres derrotas y se ganó el derecho de ser local en todos los cruces que dispute, siempre que vaya avanzando.

No obstante, al conjunto de Alexander Medina quedó emparejado con un club de los denominados ‘grande’ que, aunque no atraviesa un buen presente, tiene jugadores de mucha jerarquía. La Academia ingresó a los playoffs con el octavo y último lugar de la zona B porque sumó 21 unidades gracias a cinco alegrías, seis igualdades y cinco derrotas. Teniendo en cuenta también la Copa Sudamericana, hace siete cotejos que no triunfa con tres caídas y cuatro empates y el exitoso ciclo de Gustavo Costas pende, en gran parte, del resultado que consiga en La Plata.

El exitoso ciclo de Gustavo Costas en Racing atraviesa su peor momento PABLO PORCIUNCULA - AFP

Posibles formaciones

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro o Gabriel Neves; Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Facundo Farías; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro o Gabriel Neves; Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Facundo Farías; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina. Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Franco Pardo o Marcos Rojo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Adrián Fernández, Gabriel Rojas; Adrián Martínez y Santiago Solari o Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.08 contra 4.20 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición al tiempo suplementario de media hora y, después, a los penales; paga hasta 3.0.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en la final del Torneo Clausura 2025 con victoria de Estudiantes por penales 5 a 4 tras igualar 1 a 1 en en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En el juego los goles fueron de Adrián Martínez y Guido Carrillo.

Quien se imponga en el cruce avanzará a cuartos de final y se medirá contra el ganador de Rosario Central vs. Independiente, que se enfrentan este domingo desde las 15.

Cronograma y resultados de octavos de final del Torneo Apertura 2026

Estudiantes de La Plata vs. Racing - Domingo 10 de mayo a las 17.

Rosario Central vs. Independiente - Domingo 10 de mayo a las 15.

River Plate vs. San Lorenzo - Domingo 10 de mayo a las 19.

Vélez vs. Gimnasia de La Plata - Domingo 10 de mayo a las 21.30.

Independiente Rivadavia 1-2 Unión de Santa Fe.

Talleres de Córdoba 0-1 Belgrano de Córdoba.

Argentinos Juniors 1-0 Lanús.

Boca Juniors 2-3 Huracán.

Cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Estudiantes o Racing vs. Rosario Central o Independiente - Miércoles 13 de mayo.

River Plate o San Lorenzo vs. Vélez vs. Gimnasia de La Plata - Miércoles 13 de mayo.

Unión de Santa Fe vs. Belgrano de Córdoba - Martes 12 de mayo.

Argentinos Juniors vs. Huracán - Martes 12 de mayo.