Faustino Oro y la reacción de Magnus Carlsen que se hizo viral en una partida en Hong Kong

Los grandes ajedrecistas se sorprenden poco. Más con la asistencia de módulos que analizan millones de jugadas por segundo, que dan respuestas a cualquier problemas. Que enseñan caminos que van mucho más allá de la intuición humana. Aunque el juego es infinito, es posible que haya una sensación de que casi todo se ha visto.

En ese mundo, el noruego Magnus Carlsen, número 1 del ranking mundial y para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, quedó prendado con una partida de Faustino Oro en el Campeonato Mundial de Blitz por equipos de la FIDE. Cruzado de brazos, frente a la hilera de tableros, todos estaban allí observando las reacciones y razonamientos del chico argentino contrarreloj.

La característica del Blitz es que se juegan partidas con tan solo 3 minutos de juego por jugador, con un incremento de dos segundos por jugada. La modalidad cobra particulares emociones porque el ritmo es intenso, especialmente cuando el tiempo en el reloj se agota y porque los errores son mucho más frecuentes.

En el torneo que se desarrolla en el estadio Queen Elizabeth de Hong Kong, hubo una partida que se volvió viral por las reacciones de Carlsen como un espectador más de Oro. El argentino pareció tener la partida perdida en varios trayectos. Pero eso es fácil de apreciar cuando se sigue el juego con la computadora, y con las respuestas que los programas marcan de manera implacable. Algunas de esas cosas ni siquiera llegan a ser percibidas por los grandes maestros.

No lo notó, por caso, Jan-Krzysztof Duda, de 28 años, mejor jugador polaco y número 14 del ranking mundial, que bajo presión también cometió errores y cayó ante un Faustino Oro que, con apenas 12 años, se balanceaba frenético entre los movimientos de piezas y el cachetazo veloz sobre el reloj para pasar esa guillotina pendular del lado de su adversario.

Faustino Oro en el Campeonato Mundial Blitz por equipos de la FIDE FIDE

Oro, con negras, venció al cabo de 118 movimientos. Duda se rindió cuando el argentino tenía una muy clara ventaja. Por la velocidad de ejecución, a Faustino le quedaban 25 segundos el reloj y a Duda 14. Pero ambos llegaron a tomar decisiones cuando apenas quedabn 3 segundos en la cuenta regresiva del cronómetro. Muchas veces, en estos casos, se realizan movimientos de seguridad sólo para recuperar tiempo, antes de volver a reencauzar el pensamiento en la estrategia de juego.

La partida que llamó tanto la atención de Carlsen puede seguirse desde este link.

El argentino compartió el equipo Chess United, entre otros, con el legendario jugador indio Viswanathan Anand. Aunque quedó segundo en las posiciones, detrás de los grandes favoritos, el equipo WR Chess, que está liderado justamente por Magnus Carlsen, luego cayó en la etapa de knock out, frente a Chessgurkul.

Más allá de la eliminación, solo en la jornada de este sábado, Faustino Oro acumuló 9 triunfos y una partida en tablas, sin derrotas.

La sonrisa de Carlsen durante la partida entre Jan Duda y Faustino Oro

Con apenas 12 años, Oro se convirtió en el segundo gran maestro más joven de la historia del ajedrez. Es uno de los pocos que lograron títulos con esa edad.

El prodigio que desarrolló su conocimiento y habilidad durante el encierro de la pandemia, ahora es observado por los ojos de todo el mundo ajedrecístico con especial atención. Incluso en estos torneos de partidas no convencionales. Todos quieren saber qué tan lejos puede llegar. Cuántas ideas brillantes surgirán de esa cabeza para seguir sorprendiendo en un mundo en el que casi muchos creían que ya se había visto todo.