La pesada mochila de ser campeón mundial de ajedrez

En general, todos los campeones del mundo han dejado huella en el ajedrez. Aunque naturalmente no todos han tenido la misma influencia. El nombre de Capablanca sigue presente en el ajedrez, a cien años de su reinado. Su condición de único campeón latino e hispanoparlante de la historia, es uno de los rasgos que lo hace distintivo, pero aún más su estilo de juego capablanquino, adjetivo que en el argot ajedrecístico se mantiene vigente, y que describe una forma de jugar con solidez, respetando los principios posicionales, y con excelente técnica.

Así también fueron influyentes campeones como Botvinnik, Tal, Petrosian, Fischer, las dos K (Karpov y Kasparov), y recientemente Carlsen. Cada campeón marcaba el estilo y se lo consideraba como el mejor jugador. Sin embargo, la era post Carlsen amenaza con cambiar ese paradigma. Lo que se viene insinuando es que el campeón ya no es el mejor, sino solo uno de los mejores, incluso claramente por detrás del primero del ranking, que sigue siendo el noruego.

El primer campeón que sucedió a Carlsen, el chino Ding Liren, no estuvo a la altura del dominio que impone el nombre de campeón del mundo. Sí parecía serlo el actual, Gukesh, indio de 19 años, pero sus últimas actuaciones lo ponen en entredicho. ¿Será que en los tiempos actuales hay demasiados jugadores muy buenos y es muy difícil prevalecer de manera constante?

El campeón mundial chino Ding Liren, durante una de sus partidas contra el Gran Maestor indio Dommaraju Gukesh Eng Chin An/FIDE

Acaba de finalizar un gran torneo suizo en la ciudad de Samarcanda (Uzbekistán), en el que participaron 116 grandes maestros reputados entre los mejores del orbe. Un torneo suizo se diputa a una cantidad fija de rondas (en este caso once); en la primera ronda se establece una clasificación según el ranking, de modo que por ejemplo el 1 se enfrenta con el 59 (en este torneo), el 2 con el 60 y así sucesivamente. Luego, a partir de la segunda ronda, los jugadores se van enfrentando con otros que tengan el mismo puntaje, y así se va desarrollando el torneo.

En Samarcanda había jugadores de élite y muchos que podríamos situar en un segundo nivel mundial. Uno de los favoritos era Gukesh, con su traje de campeón. Pero en el curso del torneo Gukesh perdió tres partidas seguidas ante jugadores que están, a priori, lejos de su nivel. Ocupó el puesto final 41, en un rendimiento impropio de su jerarquía. En la próxima actualización del ranking mundial, que se dará a conocer el 1 de octubre, Gukesh quedará fuera del top 10 mundial. Hay que dar por cierto entonces que el campeón mundial ya no es el mejor ajedrecista del mundo.

El neerlandés Anish Giri Instagram Anish Giri

El torneo lo ganó, en lucido desempeño, el neerlandés Anish Giri, jugador de élite, de 31 años. Giri es un representante multiétnico de la actualidad; hijo de padre nepalí y madre rusa, vivió años de su infancia en Japón, antes de radicarse en los Países Bajos. En el torneo, Giri adelantó por medio punto a Firuodza, y a los alemanes Keymer y Bluebaum, este último la revelación. Varios jugadores de élite sufrieron fiascos, como Praggnanandha, en el puesto final 35; Nepomniachtchi, 42, y ni hablar de Aronian, en un exótico 84.

Por otro lado, sorprendieron varios jugadores jóvenes que se encaramaron en puestos de vanguardia. Por ejemplo, Abhimanyu Mishra salió quinto. Mishra es norteamericano de origen indio, tiene 16 años, y es el jugador al que nuestro Faustino Oro desplazó como el maestro internacional más joven de la historia, y al que también podría desplazar como el gran maestro más joven, si Faustino consigue dicho título de acá a seis meses. Mishra podría ser un referente para medir las posibilidades de Faustino en el futuro. En este torneo, Mishra se mantuvo invicto, jugando de igual a igual con los mejores. Es de suponer, entonces, que Faustino pueda tener, de a aquí a cuatro años, o incluso antes, un nivel de juego a la altura de los mejores.