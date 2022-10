Sobre las trampas en el ajedrez: continúa la polémica por el abandono de Magnus Carlsen frente a Hans Niemann

La noticia de que pudo haber habido trampas en el primer nivel de competencia del ajedrez, y de que el propio campeón del mundo habría sido víctima de ellas, tuvo una amplia difusión en los medios de comunicación. El mismo Magnus Carlsen dijo que era fácil hacer trampa en el ajedrez. El tema es complejo. Para mí, aquí hay que evitar una confusión, y para aclararla hay que observar lo contrario: que es muy difícil, y se diría imposible, para un ajedrecista, fingir que juega al ajedrez mejor de lo que lo hace en realidad.

Puede ganar una partida, o aún un torneo, mediante una sofisticada manera de hacer trampa, pero lo que no puede hacer es tener el entendimiento y el nivel de juego que no tiene habitualmente; y esto a la larga se pone de manifiesto, ya sea en los torneos rápidos, ya en los torneos clásicos con mayores medidas de seguridad, ya en los análisis con otros jugadores, en el conocimiento que tienen de él sus colegas. En ajedrez es muy raro ser una isla y no vincularse con los demás maestros.

Magnus Carlsen acusa a Hans Niemann de haberle hecho trampa https://twitter.com/trevorjonesart

Carlsen expresó su convicción de que Hans Niemann había hecho trampa y agregó que de ahora en más no volverá a jugar con él. Pero no aportó pruebas concluyentes. Mencionó que Niemann tiene como mentor a Maxim Dlugy, un conocido gran maestro norteamericano, que tuvo problemas con la ley en el pasado. También dijo que Niemann se mostró muy calmo en todo momento durante la partida en que lo venció, y que eso le pareció sospechoso. Son presunciones más que pruebas, y la verdad se verá con el transcurso del tiempo, según sea la evolución de Niemann. Sandro Mareco me comentó que en una partida que perdió con Niemann, hará un año, luego en el análisis conjunto que ambos hicieron de la partida, Niemann mostró una destreza acorde con el nivel de juego que había exhibido en la partida.

Otro tema distinto es si hubo alguna filtración entre los analistas de Carlsen. Eso sería un caso de espionaje. También raro, pero posible, y del que ha habido denuncias en el pasado en la historia de los campeonatos mundiales. Obviamente estas denuncias siempre las hace el perdedor, y raramente se comprueban. Cabe comentar que para algunos temperamentos es difícil aceptar la derrota con hidalguía, cuando se estuvo cerca de ganar.

Hay otro aspecto de la cosa que ya comenté en notas anteriores: en el ajedrez informático de la actualidad, los jóvenes, trabajando con computadoras, haciéndolo con pasión, pueden rápidamente alcanzar un alto nivel en ajedrez. Así se demostró en la última olimpiada, y así seguirá ocurriendo con cada vez mayor frecuencia, y es probable que a corto plazo, no haya un sólo mejor jugador del mundo, sino varios.