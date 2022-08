La nueva precocidad en el ajedrez, un fenómeno mundial

La noticia más relevante que dejó la reciente Olimpiada de Chennai fue la irrupción masiva de una pléyade de ajedrecistas adolescentes de primer nivel mundial. El ajedrez siempre fue propicio como modo de expresión de genios precoces; pero lo que antes era una excepción, ahora parece transformarse en una normativa. No sé si la causa habrá sido por el impacto global de la informática, o que la pandemia favoreció la práctica del ajedrez, pero lo cierto es que la edad óptima para lograr la maestría en el juego ha bajado considerablemente.

El promedio de edad del equipo ganador de la Olimpiada, Uzbekistán, fue de 20 años; su primer tablero Nodirbek Abdusatorov, que ya es conocido en la elite por haber ganado en diciembre pasado el mundial de partidas rápidas venciendo a Magnus Carlsen entre otros, tiene 17 años. El tercer tablero, Javokhir Sindarov, tiene 16. Pero eso no es todo: la medalla de oro al mejor primer tablero olímpico correspondió al primer tablero del segundo equipo que presentó India en el torneo, Dommaraju Gukesh de 16 años, que tuvo una performance superior a la Carlsen y a la de cualquier otro jugador de la Olimpiada.

Pero no fueron los únicos adolescentes que se lucieron. Por citar uno, Rameshbabu Praggnanandhaa de 17, tuvo un gran desempeño en el equipo A de India. Como vemos, los países asiáticos (y el ajedrez tiene su origen histórico por esos lugares) llevan la delantera mundial en la cantera de jóvenes talentos. Alireza Firoudza, el iraní ahora nacionalizado francés (no disputó la Olimpiada), con 19, es considerado por los expertos como futuro campeón mundial y principal candidato a arrebatarle a Carlsen el número uno mundial, puede ver comprometido su objetivo, no por la resiliencia de los consagrados, sino por otros jugadores más jóvenes que él!

Desde siempre los más grandes genios del ajedrez mostraron precocidad. Kasparov obtuvo el título de campeón mundial a 22 años. Carlsen también a los 22, pero unos meses mayor. Sin embargo ahora ocurre que no surge uno solo, sino que varios, y que según estos nuevos prodigios, a los 22 años ¡ya no se es tan joven! Por otra parte, dos gigantes del ajedrez, uno histórico, como Rusia, y otro reciente, como China, que por diferentes motivos no participaron de la Olimpiada, también tienen una profusa cantera de jugadores jóvenes.

En Argentina también tenemos niños que prometen ser ajedrecistas de clase mundial. Candela Francisco, con 16 años es, según el ranking de la Fide, la segunda jugadora del país, sólo por detrás de Carolina Luján. Entre los chicos hay varios que perfilan bien, entre ellos Francisco Fiorito de 12, Llan Schnaider de 11, y Faustino Oro de 8. El tiempo dirá si pueden entreverarse con los mejores del mundo en esta carrera que no sólo es de excelencia, sino también de precocidad.