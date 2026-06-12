LA NACION

Alanis Morissette y Michael Bublé no aparecieron en la ceremonia del Mundial y estallaron los memes

Los reconocidos artistas estaban anunciados y fueron las grandes ausencias; así reaccionó el público en las redes sociales

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Alanis Morissette y Michael Bublé no aparecieron en la ceremonia del Mundial y estallaron los memes
Alanis Morissette y Michael Bublé no aparecieron en la ceremonia del Mundial y estallaron los memesCaptura X

La inauguración del Mundial 2026 en Canadá dejó un sinsabor muy grande entre la audiencia luego de que el show finalizara sin contar con la presencia de Alanis Morissette y Michael Bublé. Por esta razón, los memes estallaron en redes sociales y la incógnita sobre el paradero de estos artistas fue el principal motor detrás de los chistes virales.

Alanis Morissette y Michael Bublé aparecieron luego de la ceremonia de apertura
Alanis Morissette y Michael Bublé aparecieron luego de la ceremonia de aperturaCapturas TV

Durante la ceremonia de Canadá, cantaron Alessia Cara, quien abrió el día musical, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. Así, hubo muchas preguntas con respecto al paradero de Morisette y Bublé, las dos grandes figuras para esta segunda jornada de apertura mundialista.

Según indicaron, tanto Alanis Morissette como Michael Bublé iban a aparecer más tarde, alrededor de las 15:40, por lo que sus shows nunca fueron realmente esperados para la ceremonia inicial, sino que hubo una falla en la comunicación oficial de FIFA. Finalmente, justo antes de que salgan los equipos al campo de juego, la pareja de Luisana Lopilato cantó “Bring It On Home to Me”. Por el lado de ella, entonó las estrofas del himno de su país. Todo esto y más generó un sinfín de memes en redes y varios fueron virales.

Los mejores memes

La performance de Michael Bublé generó críticas entre la audiencia
La performance de Michael Bublé generó críticas entre la audienciaCaptura X
La ausencia de los artistas generó mucha intriga entre la audiencia
La ausencia de los artistas generó mucha intriga entre la audienciaCaptura X
Alanis Morissette y Michael Bublé no aparecieron en la ceremonia del Mundial y estallaron los memes
Alanis Morissette y Michael Bublé no aparecieron en la ceremonia del Mundial y estallaron los memesCaptura X
LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. Lo simulamos un millón de veces: mirá los resultados de todos los partidos posibles de Argentina y del torneo
    1

    Predictivo Mundial: mirá los resultados de todos los partidos posibles de Argentina y del torneo

  2. Cuáles son las mejores canciones de la Copa del Mundo
    2

    Cuáles son las canciones del Mundial más populares, según Google Trends

  3. Susto en Asunción, ecógrafa a tiempo completo y recuperación: Paraguay tiene a su joya para el debut ante EE.UU.
    3

    Mundial 2026: Julio César Enciso se recuperó en tiempo récord y jugaría desde el inicio en Paraguay vs. Estados Unidos

  4. El golazo de Corea del Sur: 87 segundos de posesión, 25 pases, freno y definición exquisita
    4

    Video: el gol de los ¡25 pases! de Corea del Sur ante República Checa en el Mundial