Alanis Morissette y Michael Bublé no aparecieron en la ceremonia del Mundial y estallaron los memes

La inauguración del Mundial 2026 en Canadá dejó un sinsabor muy grande entre la audiencia luego de que el show finalizara sin contar con la presencia de Alanis Morissette y Michael Bublé. Por esta razón, los memes estallaron en redes sociales y la incógnita sobre el paradero de estos artistas fue el principal motor detrás de los chistes virales.

Alanis Morissette y Michael Bublé aparecieron luego de la ceremonia de apertura Capturas TV

Durante la ceremonia de Canadá, cantaron Alessia Cara, quien abrió el día musical, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. Así, hubo muchas preguntas con respecto al paradero de Morisette y Bublé, las dos grandes figuras para esta segunda jornada de apertura mundialista.

Según indicaron, tanto Alanis Morissette como Michael Bublé iban a aparecer más tarde, alrededor de las 15:40, por lo que sus shows nunca fueron realmente esperados para la ceremonia inicial, sino que hubo una falla en la comunicación oficial de FIFA. Finalmente, justo antes de que salgan los equipos al campo de juego, la pareja de Luisana Lopilato cantó “Bring It On Home to Me”. Por el lado de ella, entonó las estrofas del himno de su país. Todo esto y más generó un sinfín de memes en redes y varios fueron virales.

Los mejores memes

Just seen Michael Buble singing on TV and he’s not trying to sell a Christmas album.



I’m so confused 🤯pic.twitter.com/UuJnUL2s59 — Lea (@Lea_EFC) June 12, 2026

El himno de Bosnia en violín y el canadiense por Alanis Morrisette pic.twitter.com/bfsUH0k2Zn — Matías Fajardo (@matofajardo) June 12, 2026

La performance de Michael Bublé generó críticas entre la audiencia Captura X

la actuación de michael bublé en la ceremonia de apertura pic.twitter.com/biJIlUSiLe — ansufatty (@ansufatty__) June 12, 2026

Perdi meu tempo assistindo a abertura da Copa no Canadá pra ver a Alanis Morissette e pelo jeito ela vai cantar o hino pic.twitter.com/h77MS8GEyi — Erika (@erikakireb) June 12, 2026

Che, al final no hubo ceremonia de apertura en Canadá?

Dónde está mi Alanis Morissette? Dónde está mi Alanis Morissette? Dónde está mi Alanis Morissette? pic.twitter.com/E9hm7QzRpn — Ｅｍｉｌｉａｎｏ Ｆｕｓｔｅｒ (@emilianofuster) June 12, 2026

essa abertura da copa no Canadá foi um mico, o país tem vários artistas conhecidos e chamaram vários whos, só prestou a diva Alessia Cara; jurava que a Alanis Morissette estaria na abertura e não no hino #CopaNaCazéTV pic.twitter.com/NnCax6UPSQ — bia (@hamiltonbia_) June 12, 2026

y michael buble va a salir con luisana lopilato en el escenario? la gente quiere verla a ella #FIFAWorldCup pic.twitter.com/GOuHL5P5LW — js (@taypinkempire) June 12, 2026

por favor qué bodrio la ceremonia inaugural de Canadá, la de México fue mil veces superior y eso que llevaron a una Shakira falsa pic.twitter.com/cZP8LQioAn — diego 🇳🇱🇺🇾 (@diegohead_) June 12, 2026

Muy linda la ceremonia inaugural de Canadá en el Mundial, pero siempre van a estar lejos de las verdaderas cabras de los shows que siguen siendo ellos.pic.twitter.com/SiGTEPnGOj — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) June 12, 2026

La ausencia de los artistas generó mucha intriga entre la audiencia Captura X

Yo esperando que aparezcan Michael Bublé y Alanis Morissette en la apertura de Canadá..#mundialdefútbol pic.twitter.com/dA5OP5Xqh6 — D🤍 (@YourOneBeauty_) June 12, 2026