Los mejores memes de la ceremonia de apertura del Mundial 2026

La ceremonia de apertura del Mundial 2026 se llevó a cabo este jueves 11 de junio en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica. El recinto se convirtió en el escenario de un show que destacó la cultura mexicana y que tuvo a grandes artistas como Shakira o J Balvin. Sin embargo, los usuarios en las redes sociales demostraron todos su humor con variados memes.

La ceremonia comenzó más tarde de lo previsto y combinó música, danza, arte tradicional y tecnología. El diseño buscó destacar la cultura local mediante la participación de artistas folclóricos y grandes figuras de la música latinoamericana.

La apertura resaltó la cultura mexicana y de otros países latinos (Foto: X)

Entre los artistas que encabezaron el espectáculo estuvieron Shakira, J Balvin, Maná, Los Ángeles Azules, Belinda y Danny Ocean. La cantante colombiana fue la encargada de presentar Dai Dai, una de las canciones oficiales del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Los mejores memes del show de apertura del Mundial

Mi sensación viendo la ceremonia de apertura del mundial:#fifaworldcup pic.twitter.com/wFyxArtCVp — Mauro Lorenzo マウロ (@Lo_Mauro) June 11, 2026

la ceremonia de apertura del mundialpic.twitter.com/qukPwIVxxX — vic ! 🥢 (@slowd4ncing) June 11, 2026

La ceremonia de apertura del Mundial

Yo: pic.twitter.com/63ZPGdfQIC — Ⓥictor Ⓑilsky 🎙️📺 (@BilskyVictor) June 11, 2026

Faltó la canción “Amor a la mexicana” en la ceremonia de apertura inauguración del Mundial #Mexico — Joel Franco (@jfrancof) June 11, 2026

grandisima ceremonia de apertura, viva mexico cabrones pic.twitter.com/ZRIUeBmHHg — Azrael (@N0tazrael) June 11, 2026

Los Labubus en la ceremonia de apertura del Mundial. pic.twitter.com/ueSVW0R1Fi — En Una Baldosa (@enunabaldosa) June 11, 2026

voy a ver la ceremonia de apertura pic.twitter.com/3UGOx44dRD — ari (@swiftonelli) June 11, 2026

Dejó su trabajo para ir a pedirle una foto a Shakira, yo habría hecho lo mismo https://t.co/IH84epoJPk — Hernán Bustos Mella (@Hernan_Ale15) June 11, 2026

Bueno que cante Shakira ya…. que me voy pa la feria nojodaaaaa!!! pic.twitter.com/fcll195EGx — I’m AnTo 🗡️ (@AnTo_0v3) June 11, 2026

Inicia la ceremonia de apertura del @FIFAWorldCup desde el Azteca. En el 70 se coronó Pelé, en el 86 Maradona, ahí se jugó el partido del siglo y comenzó la tradición de la ola que hacemos hoy en estadios.



Pura historia en México. — Edgar Divanny (@edgarcedeno8) June 11, 2026

La ceremonia de apertura del #Mundial2026 tiene estas vibes pic.twitter.com/BLwUwop7HH — El Mortor (@nachojacobo_) June 11, 2026

Maná llegando al Azteca para salvar la que iba a ser la peor ceremonia de apertura de la historia de los mundiales pic.twitter.com/IC8W953PRc — Riquelme me violó (@Chory03_) June 11, 2026

Ya estamos disfrutando de esta emocionante ceremonia de apertura del Mundial 2026 pic.twitter.com/H4C6Ln53L6 — Radio Fiesta (@RadioFiesta3) June 11, 2026

Buenísimo el show de airbag en la ceremonia de apertura pic.twitter.com/Zq79rcRz5h — Teo (@TeoAzerrad) June 11, 2026

No sabía que Mickey Rourke estaba cantando en Maná. Metió ceremonia de apertura del Mundial y todo, crá pic.twitter.com/pcghOvg7Qv — Germán Bernárdez 🎙️ (@Gertu0k) June 11, 2026