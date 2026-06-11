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Los mejores memes de la ceremonia de apertura del Mundial 2026

México dio inicio a la Copa del Mundo con un show en el que brillaron artistas como Shakira, Maná y J Balvin; los usuarios mostraron todo su ingenio en las redes sociales

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Los usuarios se divirtieron con la ceremonia de apertura del Mundial (Foto: X)
Los usuarios se divirtieron con la ceremonia de apertura del Mundial (Foto: X)

La ceremonia de apertura del Mundial 2026 se llevó a cabo este jueves 11 de junio en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica. El recinto se convirtió en el escenario de un show que destacó la cultura mexicana y que tuvo a grandes artistas como Shakira o J Balvin. Sin embargo, los usuarios en las redes sociales demostraron todos su humor con variados memes.

La ceremonia comenzó más tarde de lo previsto y combinó música, danza, arte tradicional y tecnología. El diseño buscó destacar la cultura local mediante la participación de artistas folclóricos y grandes figuras de la música latinoamericana.

La apertura resaltó la cultura mexicana y de otros países latinos (Foto: X)
La apertura resaltó la cultura mexicana y de otros países latinos (Foto: X)

Entre los artistas que encabezaron el espectáculo estuvieron Shakira, J Balvin, Maná, Los Ángeles Azules, Belinda y Danny Ocean. La cantante colombiana fue la encargada de presentar Dai Dai, una de las canciones oficiales del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Los mejores memes del show de apertura del Mundial

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