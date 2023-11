escuchar

Este domingo, en el programa Almorzando con Juana (eltrece), la conductora recibió la visita de Franco Mercuriali, Gastón Edul, Fernando Burlando, Aníbal Pachano y Rubén “Cacho” Deicas. Al analizar el panorama personal de cada uno de los invitados, a nieta de Mirtha Legrand decidió sorprender al periodista con una pregunta que no estaba en los planes de nadie.

En el final del programa, Juana presentó un espumante que sería servido a los presentes en la mesa y, de repente, sin que nadie lo esperara, sorprendió a Edul con la pregunta sobre un supuesto romance que mantuvo con Constanza “Coti” Romero, exparticipante de Gran Hermano y con actualidad en el Bailando 2023.

“¿Todo bien con Coti?”, preguntó Juana, sin tapujos, ante la atenta mirada del periodista que cubre la selección argentina y de los demás invitados, quienes lanzaron una carcajada para acompañar este momento, que puso incómodo a Edul pero que, con soltura, intentó ponerle paños fríos.

“Saquen esto de acá”, expresó, entre risas, al referirse a las copas que estaban dispuestas a recibir el espumante que promocionó Juanita minutos antes. Luego, para cerrar el tema, Burlando, quien se encontraba sentado al lado, retrucó: “Incinerado”.

Días atrás, en el programa Poco Correctos (eltrece), el periodista aclaró cómo fue el affaire que tuvo con “Coti”, quien tomó una gran notoriedad al salir del reality Gran Hermano. “Hablamos un poco por Instagram, pero después se generó algo que sinceramente no fue real”, se sinceró.

En esa misma línea, agregó: “No nos vimos ni nada, pero sí hay buena onda, obviamente”. Finalmente, para descartar cualquier tipo de relación, Edul explicó que sintió un poco de vergüenza al recibir la invitación de Marcelo Tinelli para que asista al Bailando y así mantener una charla con la implicada: “Me habían invitado al Bailando y Marcelo de hecho jodía un poco al aire con que yo no había ido, pero no voy porque en realidad me da vergüenza esa situación. No es lo mío. Pero después lo otro me divierte, lo contesto sin problema”, cerró.

El comentario de Juana Viale sobre la continuidad de Lionel Scaloni

En uno de los fragmentos de su programa, la conductora Juana Viale decidió entrometerse en la continuidad o no de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina. Al estar Gastón Edul en la mesa, los focos estuvieron puestos en él, quien, en primera instancia, aclaró que no es un tema político.

“Lo que hay que decir es que fue sorpresivo en el contexto que lo anunció. Yo estaba ahí y la sorpresa era la misma en todos los presentes y en los jugadores, que en parte no les sorprendió, pero sí cómo y cuándo lo dijo. Scaloni es éticamente impecable, su método es darle la noticia primero al plantel y después a la prensa, pero ahora tomó un camino contrario, quería ser escuchado”, expresó Edul para introducir el tema.

Por último, entre otras frases, el periodista cerró: “El 7 de diciembre está el sorteo de la próxima Copa América, donde iban a ir todos, pero, hasta el día de la fecha, Scaloni no iría, está bien plantado en querer que las cosas cambien, como por ejemplo el tema económico en cuanto a los premios. Además, el desgaste viene de hace tiempo y en ello estuvo incluida la renovación de él, que estuvo tres meses dilatando su decisión, sintiendo que no lo trataron como un campeón del mundo”.