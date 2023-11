escuchar

Alejandro Garnacho fue uno de los grandes protagonistas del domingo. El delantero argentino fue una de las figuras del Manchester United, que venció como visitante a Everton por 3 a 0, en uno de los dos partidos que dieron continuidad hoy a la 13° fecha de la Premier League de fútbol de Inglaterra, que lidera Arsenal. Garnacho, que no venía teniendo un buen nivel, se destacó con un espectacular gol de chilena para abrir el marcador del triunfo de su equipo,

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Goodison Park, en la ciudad de Liverpool, y Alejandro Garnacho abrió el marcador a los 2 minutos del primer tiempo con un golazo, tras un centro desde la derecha de Diogo Dalot. El juvenil argentino clavó el balón en el ángulo izquierdo del inglés Jordan Pickford, tras conectar, de derecha y de “chilena”, un centro en el área grande que voló al arco y dejó sin resistencia al esfuerzo del arquero británico.

Garnacho lleva disputados 53 partidos con la camiseta de Manchester United, de los cuales 19 fueron como titular, y con el de hoy suma 7 goles y cuatro asistencias.

Lo mejor del partido

Garnacho festejó mucho su gol, hizo un gol como diciendo “qué gol que hice...” entre su gesto con el rostro y su mano derecha y tras el partido comentó en declaraciones a Sky: “No me lo puedo creer, la verdad. No he visto cómo marcaba, sólo he escuchado al público y he dicho: ‘¡Dios mío! Es uno de los mejores goles que he marcado nunca. Todavía estamos en noviembre, pero probablemente sea uno de los goles de la temporada]”.

Erik ten Hag entrenador de Manchester United, dijo: “Probablemente el gol de la temporada. La preparación, no sólo la finalización, fue muy buena. La finalización es fantástica”.

Eso sí, el entrenador trata de poner paños fríos y que Garnacho no se confunda, por eso cuando un periodista le preguntó por la comparación con Cristiano Ronaldo, otro gran referente histórico de Manchester United, comentó: “No comparen, no creo que sea correcto. Todos tienen su propia identidad. Para que Garnacho vaya por ese camino, tiene mucho por venir, tiene que trabajar muy duro y hacerlo sobre una base consistente. Hasta ahora, no lo ha hecho, pero definitivamente tiene un gran potencial para hacerlo”.

Erik ten Hag, DT de Manchester United, durante el partido de este domingo ante Everton AFP - AFP

Ten Hag fue más allá, porque varias veces en Inglaterra buscaron comparar al futbolista argentino con CR7 o Wayne Rooney. “No es la primera vez que vemos esto, a menudo vemos destellos, pero si quieres ser un jugador como Rooney, Ronaldo, tienes que marcar 20, 25 goles en la Premier League. No es fácil de conseguir, hay que trabajar muy duro e ir por donde duele. Hay mucho por venir, pero tiene potencial. Fue un gol fantástico. Aún quedan muchos partidos por jugar en la temporada, pero tal vez ya sea el gol de la temporada. No sólo el final, fue la vuelta al final. Pero el final fue increíble”.

Bruno Fernandes, compañero de Garnacho, opinó: “Los hinchas del Everton no estaban muy contentos, pero creo que incluso ellos disfrutan con este tipo de cosas. Le doy una nota alta sólo por el gol. Sé que espero mucho de él. Aún no es un gran jugador, pero tiene un futuro brillante.”