Alexis Mac Allister: “Gracias a quienes nos mandan mensajes alegrándose por nuestro dolor, nos ayudan a sentirnos más orgullosos”

Este martes, Alexis Mac Allister publicó en su cuenta de Instagram un descargo luego de la final del Mundial 2026, de igual manera que lo hicieron sus compañeros del seleccionado argentino. El mediocampista esperó dos días para expresar sus sentimientos luego de la derrota de Argentina ante España y lo hizo con un texto extenso.

El posteo consistió en una foto en la que aparece en cuclillas en el campo de juego del estadio MetLife y empezó: “Estuvimos tan cerca… por eso duele tanto. Pero nadie nos va a quitar todo lo que vivimos durante esta Copa del Mundo. Lo que nos hicieron sentir no es normal. Tuvimos que sufrir, hubo adversidades, pero las sacamos adelante juntos. No nos olvidemos nunca de esto, por favor: Juntos somos más fuertes que cualquiera".

El extenso posteo de Mac Allister tras la derrota de Argentina en Estados Unidos (Fuente: Instagram/@alemacallister)

“Hay momentos que quedan guardados para siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así como nunca voy a olvidar aquel día de 2022 en el que, con nuestra medalla de campeones del mundo, recorrimos, lloramos y disfrutamos junto a nuestra gente las calles de Buenos Aires, esta Copa también nos dejó dos imágenes imborrables que reflejan la identificación de la gente con esta Selección y que son un mimo al alma de todos los argentinos”, dijo en referencia a los hinchas que mantuvieron su apoyo hasta la última instancia de la Copa del Mundo.

“La primera fue cuando, después de recibir nuestra medalla de subcampeones del mundo, los argentinos en el estadio empezaron a cantar enloquecidos. Familiares, amigos e hinchas hicieron que cualquier otro festejo pasara a un segundo plano. La segunda fue el recibimiento en Buenos Aires. Con lluvia, con frío, pero con un amor por nuestro país y por esta Selección que nada podía opacar. Disculpen que se los diga así, pero están completamente locos y nos encanta!”, recordó Mac Allister.

En su mensaje Mac Allister recordó que los argentinos tienen que estar unidos y que ahora la Selección pensará en ir por la revancha (Photo by Paul ELLIS / AFP) PAUL ELLIS - AFP

Después hizo hincapié en que el campeonato se trató de un juego y que no siempre se triunfa, por lo que alentó a aceptar el resultado y honrar el esfuerzo. “Lloremos, porque somos argentinos y siempre queremos ganar. Pero después de llorar, levantémonos, unámonos y sigamos adelante, porque esto sigue. Y en estos días mi mamá me recordó un dicho popular que dice: ‘Juego que tiene revancha, no hay que tenerle miedo’”, insistió.

Hacia el cierre de su descargo, el futbolista recordó a su círculo cercano y le envió su agradecimiento por haber permanecido junto a él en cada instancia de la competencia, a la vez que destacó a aquellas personas del cuerpo técnico del seleccionado que no se ven siempre y que fueron parte importante durante su estadía en los Estados Unidos.

Alexis Mac Allsiter: "Después de llorar, levantémonos, unámonos y sigamos adelante" (Foto: @alemacallister)

“Por último, mi agradecimiento eterno a nuestros familiares, amigos, a quienes hacen el trabajo silencioso de esta Selección y a todos los que nos acompañan durante el año, en las buenas y en las malas. Son una parte enorme de lo que somos. Gracias a todos los argentinos por cada mensaje de cariño y apoyo. No saben lo importantes que son en este camino. Y también gracias a quienes, desde otros países, nos mandan mensajes burlándose o alegrándose por nuestro dolor. Sin quererlo, nos ayudan a sentirnos cada día más orgullosos de ser argentinos”, expresó Mac Allister y cerró: “Gracias, Argentina”.

El lunes 20 de julio, parte de los jugadores del seleccionado nacional arribaron al país en un vuelo directo desde Nueva York. Además de Mac Allister vinieron Lionel Scaloni, Claudio Chiqui Tapia, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Marcos Senesi, Gonzalo Montiel, Facundo Medina, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Nicolás González, Emiliano “Dibu” Martínez, Valentín Barco, Exequiel Palacios y José Manuel López.