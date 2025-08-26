Americup 2025: tras el caos, la Argentina sufrió, pero le ganó a Colombia y se clasificó a cuartos de final

Desde el inicio del juego la selección argentina de básquetbol sabía que iba a tener que hacer un esfuerzo doble desde lo físico y desde el juego para poder ganarle a Colombia en el último partido de la etapa de grupos de la Americup. Los dirigidos por Pablo Priggioni, que contaban con los tres basquetbolistas suspendidos por el escándalo ante República Dominicana, se quedaron con el duelo por 84 a 83 en el último segundo por la corrección de Nicolás Brussino. Juan Fernández tuvo un partido consagratorio y la Albiceleste avanzó a cuartos de final, donde espera rival.

Gonzalo Bressan, Francisco Caffaro y Juan Vaulet debían cumplir sus suspensiones. Los tres con presencias muy importante en el equipo. De este modo, el entrenador contaba entonces con una rotación de nueve basquetbolistas disponibles. Incluso, con la ausencia de Caffaro, el pivot titular ausente, se trataba de un desafío mucho mayor. Finalmente, Priggioni utilizó sólo ocho jugadores debido a que Dylan Bordón no tuvo minutos por su juventud y su inexperiencia en este tipo de competencias.

En el primer cuarto, la Argentina tuvo un gran arranque en el partido, liderados por Juan Fernández, que dominó el juego interior con 12 unidades en ese período, en el que la selección se fue 29 a 17 arriba en el marcador. En el segundo cuarto, sucedió todo lo contrario. Se quedó, reguló mucho las energías, bajó su eficacia y comenzó con varias pérdidas de balón. Colombia lo aprovechó y pudo revertir ese cuarto. De la mano de Braian Angola como líder sacó un parcial de 13-0 para irse arriba al entretiempo por 41-40.

A esa altura ya se notaba en los jugadores argentinos la falta de resto físico en la finalización de los dos períodos. Para el arranque del tercer cuarto, Priggioni decidió cambiar la defensa. Pasó de la defensa personal a marcar en zona. Su intención, eliminar una diferencia de físico que tenían los colombianos para atacar el aro. Otra vez, quien se lució fue Juan Fernández, pero esta vez, acompañado de Gonzalo Corbalán. Esto le permitió a la selección argentina mejorar y se fue arriba por 62 a 58.

En el último período los argentinos volvieron a sentir el cansancio, pero además, mucha falta de carácter por parte de varios basquetbolistas. Se cometieron varios errores que fueron capitalizados por los colombianos sobre todo en los últimos dos minutos del partido. Allí apareció la figura de Romario Roque que anotó sus seis puntos en esa parte del partido. Con poco más de 31 segundos para el final, Colombia ganaba 82 a 83 y tenía la pelota para cerrar el partido. No supo resolver el cierre y la argentina contaba con 11 segundos para ganarlo.

Un rebote sucio de Fernández le posibilitó a Vildoza recibir una infracción a 2.9 segundos del final. Colombia no estaba en penalización, por lo que el equipo de Priggioni ebía buscar un lanzamiento para pasar al frente. Tras un tiempo muerto, la Albiceleste salió desde territorio ofensivo. Fernández, que era el jugador que se destacaba, recibió el balón en el eje. Lanzó un triple muy incómodo por la marca y se quedó corto. Sin embargo, apareció Brussino para corregirla con un cachetazo contra el tablero antes de que suene la chicharra.

Fue triunfo del equipo argentino por 84 a 83 con la brillante actuación de Juan Fernández que convirtió 36 puntos y bajó 16 rebotes. En el rival, no alcanzó la gran producción de Braian Angola con 22 unidades y 10 asistencias. El equipo dirigido por Pablo Priggioni pudo ganar un duelo clave, con tres jugadores importantes suspendidos y logró clasificarse a los cuartos de final de la Americup.

En estos momentos, lidera la zona C, pero en unos instantes República Dominicana jugará ante el anfitrión Nicaragua. La diferencia entre las dos selecciones es notoria y en un deporte donde la lógica existe, todo indica que los dominicanos se quedarán con el partido y ganarán el grupo. Para conocer a su rival todavía debe esperar hasta este martes, cuando se definan las demás zonas. De todos modos, se espera que el próximo rival sea el que se quede con el partido entre Canadá y Puerto Rico, que jugarán a las 23.55 de este lunes. Los cuartos de final recién se juarán a partir del jueves en esta competencia en la que la Argentina defiende el título. Es importante destacar que Francisco Cáffaro y Juan Vaulet podrán estar presentes, no así Gonzalo Bressan que debe cumplir un partido más tras el escándalo de este domingo.