En qué canal pasan Belgrano vs. Unión hoy, por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Este martes, desde las 19, Belgrano y Unión se enfrentan en el marco de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andrés Merlos, se disputa en el estadio Julio César Villagra y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Pirata se metió entre los ocho mejores del certamen que abrió la temporada en la Primera División del fútbol argentino al dejar en el camino nada menos que a Talleres, su eterno rival, por 1 a 0. Se enfrentaron en el estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Darío Herrera, y el visitante celebró con un gol de Francisco González Metilli, en un encuentro caliente que terminó con dos expulsados en la T y uno en el equipo dirigido por Ricardo Zielinski.

El Tatengue, por su parte, protagonizó una de las sorpresas de octavos de final. Dejó en el camino a Independiente Rivadavia, el mejor equipo del país en este semestre, en el Bautista Gargantini de Mendoza, con Luis Lobo Medina como el encargado de impartir justicia. El resultado final fue de 2 a 1 gracias a las anotaciones de Brahian Cuello y Cristian Tarragona (Fabrizio Sartori descontó para el local). En los minutos finales, Mateo Del Blanco puso el 3 a 1, pero su tanto fue anulado a instancias del VAR.

Unión de Santa Fe derrotó a Independiente Rivadavia y se clasificó a los cuartos de final Instagram @clubaunion

Belgrano vs. Unión: cómo ver online

El clásico está programado para este martes a las 19 en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Belgrano corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a las semifinales, en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.47 contra los 3.21 que se repagan por un hipotético triunfo de Unión. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.01.

Las casas de apuestas ponen a Belgrano como favorito al triunfo en el encuentro ante Unión Sebastián Salguero - LA NACION

Posibles formaciones