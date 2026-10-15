Andrés “Chapu” Nocioni estuvo involucrado en un choque de lanchas sobre el Río Paraná

El exbasquetbolista Andrés “Chapu” Nocioni quedó involucrado en las últimas horas en un choque de lanchas sobre el Río Paraná, cerca de la isla Gato, a la altura de la ciudad correntina de Itatí. El integrante de la Generación Dorada expresó en redes que no sucedió “nada grave”.

El siniestro ocurrió a las 19.20 del martes cuando, por motivos que están bajo investigación, la embarcación en la que se trasladaba Nocioni impactó contra una lancha de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

El exbasquetbolista Andrés “Chapu” Nocioni quedó involucrado en las últimas horas en un choque de lanchas sobre el Río Paraná Gentileza

Según consignó Diario Época, hubo al menos dos efectivos heridos, pero ninguno de gravedad. La embarcación oficial se hallaba realizando tareas de prevención por la crecida del río al momento del hecho.

“Por suerte, no fue nada grave. Gracias por los mensajes y por preocuparse. ¡Sigo pescando!“, expresó Nocioni vía X este jueves luego de que el incidente tomara estado público.

El exbasquetbolista estaba acompañado en su lancha por dos amigos, Sergio Antúnez Rossi y Fabricio Guidali, de acuerdo a El Litoral. A su vez, los efectivos fueron identificados como Ariel Hernán Núñez y Norberto Osvaldo Zalazar.

El mensaje de Nocioni Redes

Todos los implicados tuvieron que ser trasladados a un hospital local tras la colisión. Nocioni y sus acompañantes sufrieron lesiones de carácter leve mientras que los oficiales de Prefectura tuvieron heridas de una gravedad mayor, aunque no de riesgo. A ambos se les indicó la realización de radiografías y estudios complementarios.

Por otro lado, intervino la Dirección General de Seguridad Vial de la localidad de Ensenada Grande. El personal le practicó tests de alcoholemia a los conductores, pero los resultados fueron negativos.

Crecida del río

El accidente se dio en un marco de fuerte crecida del Río Paraná a causa del Super Niño, con la provincia de Corrientes como una de las más afectadas.

En la ciudad de Corrientes, la medición de las 9 ubicó al Paraná en 5,54 metros, cuatro centímetros por encima del registro de las 6. El nivel de alerta de esa estación es de 6,50 metros, según difundió en las últimas horas Prefectura.

En la ciudad de Corrientes, la medición de las 9 ubicó al Paraná en 5,54 metros, cuatro centímetros por encima del registro de las 6 Twitter

Asimismo, el puerto de Itatí, cercano al lugar del accidente, el aumento llegó a los 6,28 metros, tras crecer 21 centímetros.

Itá Ibaté, en tanto, registró 5,46 metros, con una suba de 26 centímetros en 12 horas; mientras que Paso de la Patria llegó a 5,69 metros, con un incremento de 11 centímetros.

Por otra parte, el pasado lunes las centrales hidroeléctricas binacionales de Itaipú, entre Brasil y Paraguay, y Yacyretá, entre la Argentina y Paraguay, abrieron sus compuertas para regular los niveles de agua ante el aumento de los aportes de los ríos. Incluso Yacyretá suspendió las visitas por razones de seguridad.