Abrieron las compuertas de la represa de Itaipú y Yacyretá y aumenta la preocupación por el río Paraná

Lo pronosticado parece estar concretándose rápidamente. Con la intensificación de El Niño, los caudales de agua en la región que comparten Brasil, Paraguay y la Argentina crecen a un ritmo que ya obligó a las principales represas de la zona a tomar medidas preventivas. Ayer, las centrales hidroeléctricas binacionales de Itaipú, entre Brasil y Paraguay, y Yacyretá, entre la Argentina y Paraguay, abrieron sus compuertas para regular los niveles de agua ante el aumento de los aportes de los ríos.

La crecida del Paraná ya provoca consecuencias en la zona de la Triple Frontera. En Ciudad del Este, Paraguay, el avance del agua obligó a desplegar operativos de evacuación en el barrio San Rafael, donde numerosas familias viven en sectores bajos expuestos a inundaciones.

Las compuertas del vertedero de la Central Hidroeléctrica de Itaipú fueron abiertas

El director general paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, acompañó ayer las tareas de evacuación de las familias de ese barrio ante la rápida crecida del río Paraná. Según los datos de la Comisión Especial de Crecidas de la represa, el nivel del río alcanzó los 115,76 metros sobre el nivel del mar y se prevé que continúe aumentando de manera gradual. La situación llevó a las autoridades a disponer la apertura de compuertas como parte de las medidas adoptadas para regular el caudal.

“Realmente sabíamos que el fenómeno El Niño iba a presentarse de esta forma: lluvias intensas, de corta duración y sorpresivas. Estamos preparados para asistir a las familias; ya venimos trabajando en conjunto con la Secretaría de Emergencia Nacional, que tiene a su cargo la coordinación general. Continuamos con la evacuación de la gente y estamos previendo todo lo necesario para este operativo”, señaló Zacarías Irún.

Itaipú abre sus compuertas por exceso de agua

Por su parte, Yacyretá informó que los caudales que llegan a la represa también aumentaron y que se prevén nuevos incrementos durante los próximos días. La entidad advirtió, además, sobre posibles escenarios de aguas altas durante el trimestre comprendido entre octubre y diciembre, en función de las perspectivas climáticas asociadas con El Niño.

En su último informe, la central binacional indicó que los caudales afluentes, es decir, el volumen de agua que llega a la represa, se mantienen por encima de los promedios históricos. En septiembre, la diferencia fue del 37%, mientras que en lo que va de octubre alcanzó el 40%. Según la entidad, al 12 de octubre los aportes ya superaban los valores habituales para esta época del año, una tendencia que podría mantenerse durante las próximas semanas.

Aunque no se emitieron alertas por tormentas para las zonas cercanas a ambas represas, el pronóstico indica que las lluvias continuarán hasta el próximo jueves. En este contexto, los caudales podrían seguir aumentando, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes meteorológicos y a los boletines oficiales de ambas entidades.

Abrieron las compuertas de Yacyretá por exceso de agua

Misiones, uno de los focos de El Niño

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), que monitorea el fenómeno meteorológico a escala global, las zonas más amenazadas por las lluvias se encuentran en el noreste argentino, especialmente en Misiones y Corrientes. Se trata de una de las regiones más húmedas del país, donde también existe una mayor probabilidad de que se registren precipitaciones extremas.

Hoy Yaciretá abrió sus compuertas. Impresiona el caudal de agua y a la vez preocupan las inundaciones. Solo queda esperar paren las lluvias 😐 pic.twitter.com/zjHr0oIaVk — Clau🧉💖 (@cositamosha_fan) October 13, 2026

El riesgo no se limita a esas dos provincias. El aumento de las lluvias en los sectores cercanos a los tramos superiores de la cuenca puede tener consecuencias aguas abajo, en las localidades atravesadas por el Paraná y sus afluentes. Esto representa una amenaza para distintas poblaciones del Litoral, donde las crecidas pueden afectar viviendas ubicadas en zonas bajas, caminos y otras infraestructuras.

En Entre Ríos, por ejemplo, localidades como Concordia ya se vieron afectadas por las fuertes tormentas registradas en la región. Aunque las precipitaciones no siempre se concentran en los mismos lugares, las lluvias intensas en distintos puntos de la cuenca pueden contribuir al incremento de los caudales y aumentar el riesgo de inundaciones.

La evolución de la situación dependerá tanto de la intensidad y distribución de las precipitaciones como de la respuesta de los ríos y las represas. En un escenario marcado por la intensificación de El Niño, el seguimiento de los niveles del Paraná y de los pronósticos meteorológicos será clave para anticipar posibles crecidas y reducir el impacto sobre las poblaciones ribereñas. El Servicio Meteorológico Nacional recomienda mantenerse atento a las alertas y respetar los protocolos establecidos por las autoridades locales, provinciales y nacionales.